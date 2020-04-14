4 'lá bùa hộ mệnh' giúp phụ nữ thông minh sống sung sướng, an yên cả đời

Phụ nữ yêu 14/04/2020 05:54

Chính nhờ có trong tay 4 “lá bùa hộ mệnh” này để phòng thân nên phụ nữ thông minh sẽ “tỏa sáng” hạnh phúc an yên, càng nhiều tuổi càng xinh đẹp, hạnh phúc.

Một người phụ nữ thông minh sẽ luôn “thủ sẵn” những thứ này để phòng thân. Nhờ thế dù đời bể dâu họ vẫn có cuộc sống bình yên, thong dong mà chẳng cần suy nghĩ chuyện tiền nong, cũng không phải đau khổ vật vã như đàn bà dại.

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Phụ nữ thông minh không cần đẹp như hoa hậu, chỉ cần là phiên bản đẹp nhất của chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Không tự ti về vẻ ngoài của mình

Một người phụ nữ tự tin luôn không ngừng yêu thương bản thân mình. Đây là lý do vì sao dù chẳng sở hữu thân hình chữ S, khuôn mặt hoa hậu với sóng mũi dọc dừa nhưng cô ấy vẫn toát lên khí chất ngời ngời.

Chỉ cần là phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình, dung dưỡng những đức tính tốt và biết chăm sóc bản thân thì câu nói “không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp” luôn đúng.

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Người phụ nữ khôn ngoan sẽ chăm chỉ làm việc, đeo đuổi ước mơ và có sự nghiệp của riêng mình - Ảnh minh họa: Internet

Độc lập tài chính

Nếu phụ nữ khờ dại vui mừng hớn hở khi nghe đàn ông nói “ở nhà anh nuôi” thì phụ nữ thông minh lại xem đấy là sự xem thường. Họ không muốn trở thành gánh nặng kinh tế của ai, càng không muốn trở thành giúp việc không lương của đàn ông.

Người phụ nữ khôn ngoan sẽ chăm chỉ làm việc, đeo đuổi ước mơ và có sự nghiệp của riêng mình. Độc lập tài chính, có địa vị trong xã hội mới là cách để bạn trở thành người phụ nữ có khí chất, độc lập và khiến đối phương kiêng nể.

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Trong những trường hợp đòi hỏi sự quyết đoán, nếu thấy mình đúng thì bạn đừng nhân nhượng - Ảnh minh họa: Internet

Dịu dàng nhưng không yếu đuối

Là phụ nữ, dù mạnh mẽ đến mấy cũng đừng cố hơn thua với đàn ông trong mọi hoàn cảnh. Bạn cần giấu bớt sự mạnh mẽ ấy, hãy dùng chiêu thức “lạt mềm buộc chặt” để chẳng cần phải áp dụng bất cứ bí quyết giữ chồng nào nhưng chàng vẫn mê vợ cả đời.

Hãy luôn dịu dàng, ngọt ngào với đàn ông để anh ấy thấy bạn thật đáng yêu. Trong những trường hợp đòi hỏi sự quyết đoán, nếu thấy mình đúng thì bạn đừng nhân nhượng. Hãy giữ vững lập trường, bảo vệ quan điểm của mình để không bị “át vía” trước đối phương.

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Chị em đừng hoang phí thời gian, tâm tư cho một mối quan hệ biến ta thành kẻ đáng thương - Ảnh minh họa: Internet

Cô đơn không đáng sợ bằng yêu nhầm đàn ông tệ bạc

Là phụ nữ thông minh, bạn đừng vì sợ cô đơn mà chọn đại một bờ vai, cũng đừng vì đã quá khổ đau trong quá khứ mà dễ dàng tin vào lời đường mật của đàn ông. Thà cô đơn mà sống thanh thản, an yên còn hơn hoang phí thời gian, tâm tư cho một mối quan hệ biến ta thành kẻ đáng thương.

Hãy nhớ, bạn luôn xứng đáng được trân trọng, yêu thương. Hãy kiên nhẫn chờ rồi tình yêu sẽ đến, rồi sẽ có người đàn ông sẵn lòng dành nửa đời còn lại để khiến bạn hạnh phúc.

4 dấu hiệu cho thấy đàn ông yêu thật lòng và muốn cưới bạn làm vợ!

4 dấu hiệu cho thấy đàn ông yêu thật lòng và muốn cưới bạn làm vợ!

Chỉ khi đàn ông yêu thật lòng, yêu đối phương hơn cả bản thân mình và muốn gắn bó trăm năm họ mới có những dấu hiệu rất đặc biệt này.

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