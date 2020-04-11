4 kiểu phụ nữ cuốn hút khó cưỡng, đàn ông đã yêu rồi thì càng khó thoát

Phụ nữ yêu 11/04/2020 05:30

Bất kể tuổi tác, trong mắt đàn ông đây chính là mẫu phụ nữ cuốn hút hơn người, chỉ cần gặp một lần cũng ấn tượng cả đời, nếu đã yêu sẽ chẳng thể quên.

Chẳng cần bùa mê thuốc lú, chỉ cần thuộc những mẫu phụ nữ cuốn hút này bạn đã dư sức khiến đàn ông mê đắm cả đời, nửa bước không rời.

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Sự khác biệt, hiếm có chính là điểm thú vị của phụ nữ cuốn hút khiến ai gặp cũng đem lòng thương yêu - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ thiện lương

Phụ nữ có trái tim nhân hậu thường sống tử tế, biết cách cư xử và chăm làm điều thiện. Đúng như câu nói “tâm sinh tướng”, càng nhân hậu phụ nữ càng có dung mạo rực rỡ, nét mặt rạng ngời. Vì thế, dù không sở hữu nhan sắc nổi bật nhưng mẫu phụ nữ vẫn có sức hút khó cưỡng.

Họ khiến đàn ông mê mệt chỉ sau một lần gặp gỡ. Sự khác biệt, hiếm có chính là điểm thú vị khiến ai gặp cũng đem lòng thương yêu, muốn bảo bọc chở che cho mẫu phụ nữ này.

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Chính vì đã nếm đủ những đau đớn, thương tổn trong quá khứ nên phụ nữ từng trải rất dè dặt trong tình yêu - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ từng trải

Thông thường, những người phụ nữ nghiêm khắc trong cuộc sống thường rất khó dao động trong chuyện tình cảm. Nếu những cô gái non trẻ dễ dàng bị lấy lòng bởi hoa và quà, bởi những ân cần hỏi han thì phụ nữ từng trải cần nhiều hơn thế.

Chính vì đã nếm đủ những đau đớn, thương tổn trong quá khứ nên mẫu phụ nữ này rất dè dặt trong tình yêu. Càng khó tiếp cận, càng lạnh lùng họ lại càng trở thành người phụ nữ quyến rũ “chết người”, khơi dậy khát khao chinh phục nơi đàn ông.

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Sự khí chất, tinh tế chính là chất men say khiến đàn ông một khi đã yêu cả đời cũng không quên - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ tự tin

Người phụ nữ tự tin luôn biết mình muốn gì, cần gì. Họ có lòng kiêu hãnh, có công việc ổn định và sự nghiệp đáng tự hào. Chính vì làm ra tiền, dám tiêu tiền cho những thứ mình muốn nên cô ấy không hề đặt nặng vai trò của đàn ông trong đời mình.

Hơn cả, chính vì luôn yêu chiều bản thân, trân quý chính mình nên nàng sẽ không cho phép bất cứ ai làm điều gì tổn hại đến mình. Sự khí chất, tinh tế ấy chính là chất men say khiến đàn ông một khi đã yêu cả đời cũng không quên.

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Trò chuyện với phụ nữ bản lĩnh, đàn ông sẽ bị sự cá tính, tài giỏi của cô ấy làm cho mê mệt - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ bản lĩnh

Cuộc sống vốn không hề vì phụ nữ là phái yếu mà nương tay. Khi đã nếm trải những cơ cực, khốn khó trong quá khứ nhưng chẳng hề chùn chân mỏi gối mà nỗ lực vươn lên, làm chủ đời mình thì người phụ nữ ấy cực kỳ bản lĩnh, mạnh mẽ.

Trò chuyện với mẫu phụ nữ này, đàn ông sẽ bị sự cá tính, tài giỏi của cô ấy làm cho mê mệt. Đúng như câu nói “uống lầm một ánh mắt, cơn say theo nửa đời”, chỉ cần gặp gỡ nàng một lần đàn ông sẽ như uống phải bùa mê thuốc lú, đem lòng tương tư. 

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Chỉ những người đàn ông ích kỷ, người chồng gia trưởng mới thốt ra những câu nói này, phụ nữ chớ dại kết hôn với họ kẻo nửa đời đau thương, bất hạnh triền miên.

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