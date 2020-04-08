4 câu nói vạch mặt đàn ông ích kỷ, gia trưởng trước khi tiến đến hôn nhân

Phụ nữ yêu 08/04/2020 17:08

Chỉ những người đàn ông ích kỷ, người chồng gia trưởng mới thốt ra những câu nói này, phụ nữ chớ dại kết hôn với họ kẻo nửa đời đau thương, bất hạnh triền miên.

Phụ nữ khổ nhất là khi lấy phải người đàn ông ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho mình mà không để tâm đến cảm xúc của đối phương. Thế nên, nếu người yêu nói ra những câu này chị em hãy bỏ ngay đừng tiếc.

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Đàn ông trọng nam khinh nữ sẽ chẳng hề xem trọng phụ nữ, không biết quý trọng người vợ đầu ấp tay gối của mình - Ảnh minh họa: Internet

“Con gái là con người ta, con trai mới là con của mình”

Đàn ông thốt ra câu nói trên đồng nghĩa với việc họ đã nói trước với bạn rằng, sau khi kết hôn, bằng mọi giá bạn phải sinh cho họ một cậu con trai để nối dõi tông đường.

Nếu bạn chỉ sinh toàn con gái, hoặc không chịu sinh thêm con thì việc chồng ngoại tình, ra ngoài tìm phụ nữ khác để có con trai là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Thế nên, nếu đàn ông đã thốt ra câu nói trên chị em hãy bỏ ngay đừng tiếc. Bởi lẽ, nếu đã gia trưởng như thế, đã trọng nam khinh nữ như thế thì anh ấy sẽ chẳng hề xem trọng phụ nữ, không biết quý trọng người vợ đầu ấp tay gối của mình.

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Bắt vợ làm theo những gì mình muốn mà không hề xem trọng ý kiến, suy nghĩ của đối phương là điều không thể chấp nhận - Ảnh minh họa: Internet

“Chồng nói gì cũng đúng, vợ không được cãi”

Hôn nhân muốn hạnh phúc cần có sự bình đẳng giữa vợ và chồng, ở đó cả đàn ông lẫn phụ nữ đều có quyền lên tiếng để giải quyết những mâu thuẫn, hiểu lầm. Chỉ khi hết lòng tin tưởng, thẳng thắn chia sẻ và sẵn lòng cúi đầu nhận sai thì vợ chồng mới có thể ăn đời ở kiếp với nhau.

Việc chồng cấm vợ không được cãi lời mình, bắt cô ấy làm theo những gì mình muốn mà không hề xem trọng ý kiến, suy nghĩ của đối phương là điều không thể chấp nhận.

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Việc luôn bênh vực mẹ chỉ vì đấy là mẹ mình của những ông chồng sẽ khiến vợ phải chịu ấm ức cả đời - Ảnh minh họa: Internet

“Mẹ anh luôn đúng”

Sống chung với mẹ chồng chưa bao giờ là điều dễ dàng với các cô con dâu. Bởi dù đấy là vợ của con mình, là mẹ của các cháu mình nhưng đa phần mẹ chồng vẫn xem con dâu là người dưng, không máu mủ ruột rà.

Vì có những khác biệt trong suy nghĩ, lối sống nên người vợ cần thời gian để có thể hòa hợp với gia đình chồng. Khi mẹ chồng, nàng dâu xảy ra mâu thuẫn, cự cãi đàn ông cần phải đủ tỉnh táo để nghe hai bên chia sẻ, sau đấy phân tích đúng sai thì mới giữ được hòa khí gia đình.

Việc luôn bênh vực mẹ chỉ vì đấy là mẹ mình của những ông chồng sẽ khiến vợ phải chịu ấm ức cả đời.

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Những áp lực, mệt mỏi không biết chia sẻ cùng ai thì phụ nữ sẽ tâm sự với bạn bè của mình - Ảnh minh họa: Internet

"Đã lấy chồng thì em nên hạn chế gặp gỡ bạn bè”

Phụ nữ lấy chồng, sinh con thực sự rất bận rộn. Sau giờ tan tầm tất tả đi chợ nấu cơm, chăm con, dọn dẹp nhà cửa, quán xuyến gia đình mất của người phụ nữ rất nhiều thời gian. Những áp lực, mệt mỏi không biết chia sẻ cùng ai thì phụ nữ sẽ tâm sự với bạn bè của mình.

Việc cuối tuần hẹn café với bạn thân, tự cho phép mình được nghỉ ngơi là hoàn toàn chính đáng. Chỉ những người chồng vô tâm, những gã đàn ông tệ bạc mới cấm đoán vợ gặp gỡ bạn bè, mới bắt cô ấy gói gọn cuộc đời nơi xó bếp.

Phụ nữ bất hạnh nhất là khi lấy phải 1 trong 3 kiểu đàn ông này

Phụ nữ bất hạnh nhất là khi lấy phải 1 trong 3 kiểu đàn ông này

Phụ nữ lấy chồng, sợ nhất là lấy phải chồng tệ bạc, vô trách nhiệm và không có ý chí cầu tiến. Chẳng những khiến đời mình vô nghĩa họ còn liên lụy đến vợ con.

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