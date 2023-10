Tạo sự gắn bó với trẻ là cách tuyệt vời cho những dạy dỗ về sau này, đây là những mẹo nhỏ giúp ba mẹ xây dựng nên sự thân thiết ấy

Ảnh minh họa: Internet

Con bạn cần xem bạn là một nơi an toàn. Cung cấp sự an ủi bất cứ khi nào con bị ốm, bị tổn thương hoặc khó chịu. Luôn sẵn sàng về mặt thể chất thường xuyên dành cho con. Khi con bạn cảm thấy an toàn, chúng có thể tự mình khám phá thế giới và con có thể biết rằng chúng có thể quay lại với bạn để được đảm bảo an toàn và thoải mái khi chúng cần.

Khuyến khích con bạn thử những điều mới bằng cách cho bạn thấy rằng chúng có thể tự làm nhưng hãy ở bên cạnh trong trường hợp chúng cần quay lại với bạn để được thoải mái.