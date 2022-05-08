Tạo sự gắn bó với trẻ là cách tuyệt vời cho những dạy dỗ về sau này, đây là những mẹo nhỏ giúp ba mẹ xây dựng nên sự thân thiết ấy

Dưới đây là bốn cách đơn giản để bạn có thể phát triển sự gắn bó với con mình.

Khuyến khích con bạn thử những điều mới bằng cách cho bạn thấy rằng chúng có thể tự làm nhưng hãy ở bên cạnh trong trường hợp chúng cần quay lại với bạn để được thoải mái.

Con bạn cần xem bạn là một nơi an toàn. Cung cấp sự an ủi bất cứ khi nào con bị ốm, bị tổn thương hoặc khó chịu. Luôn sẵn sàng về mặt thể chất thường xuyên dành cho con. Khi con bạn cảm thấy an toàn, chúng có thể tự mình khám phá thế giới và con có thể biết rằng chúng có thể quay lại với bạn để được đảm bảo an toàn và thoải mái khi chúng cần.

Hãy chú ý đến con nhiều hơn

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Tương tác trực tiếp với con bạn là điều rất quan trọng. Khám phá các hoạt động mà cả hai có thể cùng yêu thích, chơi trò chơi cùng nhau, trò chuyện và lắng nghe sở thích củacon nhiều hơn ba mẹ nhé. Dẫn dắt con bạn về những gì chúng cần, không ép buộc một loại tương tác cụ thể dựa trên nhu cầu của bạn.

Những hoạt động này không cần chiếm nhiều thời gian, nhưng chính tình cảm và sự quan tâm không chia rẽ mới là điều quan trọng. Giao tiếp bằng mắt, sự ấm áp và sự đụng chạm, nụ cười sẽ giúp xây dựng sự gắn bó trong những tương tác này với bé yêu.

Có thể đoán trước những vấn đề ở con

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Trẻ em cần có những thói quen để cảm thấy an toàn. Có một thói quen về bữa ăn, giờ đi ngủ và bất kỳ hoạt động thường xuyên nào khác sẽ giúp con bạn thiết lập tính tự giác và an ninh. Biết được điều gì xảy ra tiếp theo cho phép trẻ tự mình bắt đầu bước tiếp theo trong thói quen, khuyến khích sự độc lập của chúng.

Hiểu biết trong quá trình xa con

Việc để con bạn dành thời gian với một người chăm sóc khác không ảnh hưởng đến sự gắn bó của bạn. Con bạn có thể tạo ra mối liên kết với một người khác ngoài bạn. Khi để con bạn đi với người khác, hãy thiết lập thói quen tạm biệt. Khả năng dự đoán này giúp con bạn cảm thấy yên tâm. Việc con bạn không chắc chắn là điều dễ hiểu, nhưng chúng có thể sẽ bắt chước hành vi của bạn.

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Hãy tự tin và cho trẻ thấy tạm biệt ba mẹ một lúc không làm trẻ khó chịu. Nếu có thể, hãy dần dần giới thiệu với con bạn việc dành thời gian xa bạn, từ từ tăng khoảng thời gian bạn vắng mặt. Hầu hết các nhà trẻ đều cho phép cha mẹ ở tại lại với con một chút để giúp con bình tĩnh hơn. Một số trẻ em được hưởng lợi từ một món đồ chơi quen thuộc và bé thích khi sắp phải chào tạm biệt ba mẹ.

Thiết lập một sự gắn bó chặt chẽ với một đứa trẻ là cực kỳ có lợi cho chúng khi chúng lớn lên. Cung cấp sự an toàn, ấm áp và thói quen cho phép con bạn cảm thấy an toàn và tự tin khi tự mình khám phá thế giới. Có như vậy, ba mẹ sẽ yên tâm hơn về khoảng cách tình yêu và sự phát triển lành mạnh của con mình.

Theo Child Development