Tầm quan trọng của việc nuôi con bằng sữa mẹ đối với trẻ sơ sinh và các mẹ bỉm sữa

1. Cung cấp cho em bé sữa non trong những ngày đầu tiên

Sữa non của người là chất lỏng đầu tiên mà người mẹ tiết ra ngay sau khi sinh. Nó thường có số lượng thấp trong vài ngày đầu sau sinh. Nó giàu chất dinh dưỡng và chứa nhiều thành phần miễn dịch học.

Sữa non khác với sữa dành cho người trưởng thành do trước đây có hàm lượng lactose, kali và canxi thấp nhưng hàm lượng chất béo, protein, magiê và clorua cao, giúp hỗ trợ sự phát triển của trẻ sơ sinh tốt hơn. Sữa non cũng chứa nhiều thành phần miễn dịch như IgA tiết, lactoferrin, bạch cầu và các yếu tố phát triển khác, giúp cải thiện khả năng miễn dịch của trẻ sơ sinh.

2. Nuôi con bằng sữa mẹ hỗ trợ sự tăng trưởng và phát triển của em bé

Với sự cải thiện về chế độ dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh-mẹ và các lợi ích sức khoẻ khác, cho con bú là một cách tuyệt vời để hỗ trợ sự tăng trưởng và phát triển của trẻ sơ sinh, cả về thể chất và tinh thần.

3. Nuôi con bằng sữa mẹ có thể làm tăng trí não của em bé

Mặc dù nuôi con bằng sữa mẹ mang lại nhiều lợi ích, nhưng chưa có nghiên cứu uy tín nào chứng minh việc cho con bú giúp cải thiện chỉ số thông minh của trẻ. Tuy nhiên, việc nuôi con bằng sữa mẹ giúp tạo ra mối quan hệ mẹ-con mạnh mẽ hơn, từ đó cải thiện sự phát triển toàn diện của trẻ.

4. Nuôi con bằng sữa mẹ thúc đẩy hệ tiêu hóa khỏe mạnh

Trẻ bú mẹ hoàn toàn có hệ vi khuẩn đường ruột khác với trẻ bú sữa công thức. Từ lâu, người ta đã đưa ra giả thuyết rằng những thay đổi hệ vi khuẩn ban đầu do bú sữa công thức khiến trẻ bú sữa công thức dễ bị nhiễm trùng đường tiêu hóa và bệnh dị ứng hơn trẻ bú mẹ.

Nuôi con bằng sữa mẹ truyền các kháng thể tăng cường miễn dịch từ mẹ sang con, giúp bảo vệ chống lại một số bệnh nhiễm trùng đường tiêu hóa cấp tính. Một lý do khác tại sao sữa mẹ vượt trội hơn sữa công thức là sữa mẹ dễ tiêu hóa hơn, dẫn đến giảm tỷ lệ mắc bệnh tiêu chảy hoặc táo bón.

5. Nuôi con bằng sữa mẹ làm giảm số ca nhiễm trùng tai ở trẻ nhỏ

Các kháng thể có trong sữa mẹ giúp tăng cường khả năng miễn dịch tổng thể của em bé chống lại các bệnh khác nhau, bao gồm cả nhiễm trùng tai. Sữa công thức không có các kháng thể này, điều này giải thích tại sao trẻ bú sữa công thức dễ bị nhiễm trùng tai hơn trẻ bú mẹ.

6. Nuôi con bằng sữa mẹ làm giảm nguy cơ viêm ruột hoại tử cho trẻ sinh non

Viêm ruột hoại tử là một tình trạng tiêu hóa thường ảnh hưởng đến trẻ sinh non và có thể đe dọa tính mạng. Nó liên quan đến tình trạng viêm và sự chết dần của các mô ruột. Các mô chết dễ bị đục lỗ và rò rỉ vi khuẩn từ ruột vào bụng hoặc máu để gây nhiễm trùng nặng.

Chỉ cho trẻ bú sữa mẹ trong 6 tháng đầu sau khi sinh non có thể làm giảm nguy cơ mắc chứng này.

7. Nuôi con bằng sữa mẹ làm giảm số lượng các bệnh dị ứng mà trẻ sơ sinh mắc phải, chẳng hạn như hen suyễn và chàm

Các bà mẹ cho con bú truyền các kháng thể của họ cho con của họ thông qua sữa mẹ, sau đó sẽ bảo vệ những đứa con nhỏ của họ khỏi các bệnh dị ứng như hen suyễn và chàm.

8. Nuôi con bằng sữa mẹ làm giảm nguy cơ mắc bệnh nội tiết của trẻ, chẳng hạn như bệnh tiểu đường loại 2

Trẻ bú sữa mẹ ít có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 1 và thừa cân hoặc béo phì khi trưởng thành. Quá nhiều trọng lượng cơ thể sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2, vì vậy sữa mẹ cũng bảo vệ con bạn khỏi khả năng đó.

9. Nuôi con bằng sữa mẹ làm giảm nguy cơ mắc hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh (SIDS)

Nuôi con bằng sữa mẹ là một trong những cách tốt nhất để ngăn ngừa SIDS, trong đó trẻ sơ sinh khỏe mạnh có thể bị đột tử mà không rõ nguyên nhân. Điều này thường xảy ra trong khi ngủ.

Đối với người mẹ:

1. Cho con bú làm giảm nguy cơ mang thai gần nhau

Khuyến khích nuôi con bằng sữa mẹ có thể giúp giảm khoảng thời gian sinh ngắn.

2. Cho con bú giúp phục hồi nhanh hơn và dễ dàng hơn sau khi sinh con

Nó làm như vậy bằng cách giải phóng một hormone gọi là oxytocin, làm cho tử cung co lại kích thước bình thường nhanh hơn và cũng hạn chế chảy máu sau sinh.

3. Cho con bú làm giảm nguy cơ ung thư buồng trứng và ung thư vú

Estrogen là một hormone sinh dục nữ, và việc tiếp xúc với estrogen cao hơn trong cơ thể phụ nữ có liên quan đến việc tăng nguy cơ ung thư buồng trứng và ung thư vú. Cho con bú làm giảm yếu tố nguy cơ này bằng cách hạn chế sự tiếp xúc với estrogen suốt đời của người phụ nữ.

4. Giúp ích trong việc giảm cân của bà mẹ

Các bà mẹ cho con bú đốt cháy thêm khoảng 500 calo mỗi ngày, vì vậy họ dễ dàng giảm cân khi mang thai hơn nhiều so với những bà mẹ không cho con bú.

5. Nuôi con bằng sữa mẹ giúp giảm nguy cơ trầm cảm ở bà mẹ

Nuôi con bằng sữa mẹ giúp trẻ sơ sinh và bà mẹ tạo ra mối quan hệ mẹ-con mạnh mẽ hơn, do đó làm giảm lo lắng và trầm cảm sau sinh của bà mẹ.

6. Nuôi con bằng sữa mẹ giúp xây dựng mối quan hệ mẹ con

Mối liên kết mẹ-con được thiết lập thông qua cả hai con đường tín hiệu hóa học thần kinh nội tiết và tạo ra sự gần gũi trong mối quan hệ mẹ-con.

Nuôi con bằng sữa mẹ là tốt cho giai đoạn trẻ sơ sinh - mẹ, tạo ra một cơ chế lý thuyết thông qua các nội tiết tố được giải phóng từ mẹ sang con và thông qua sự gần gũi về thể chất giữa mẹ và trẻ sơ sinh để tạo ra mối liên kết.

Nhiều nghiên cứu đã cho thấy sự cải thiện trong mối quan hệ giữa trẻ sơ sinh và mẹ thông qua việc cho con bú.

Mặt hạn chế của việc nuôi con bằng sữa mẹ

Một trong những hạn chế lớn nhất của trẻ bú mẹ hoàn toàn là nguy cơ vàng da cao hơn. Trẻ bú mẹ hoàn toàn có nguy cơ mắc bệnh vàng da cao hơn vì nhiều lý do, chủ yếu là trẻ nhận được từ mẹ trong những ngày đầu đời không đủ thể tích.

Vì vậy, tất cả các bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn phải cho con bú càng thường xuyên càng tốt trong thời kỳ sơ sinh để tăng tiết sữa mẹ và cung cấp đủ thể tích cho trẻ để giảm nguy cơ tăng bilirubin trong máu.

Các biện pháp tự chăm sóc cho cả mẹ và con khi cho con bú

Đối với trẻ bú mẹ hoàn toàn, tần suất bú luôn quan trọng hơn thời gian bú.

Cho con bú trực tiếp có nhiều lợi ích mà việc vắt sữa mẹ, sữa mẹ hiến tặng và sữa công thức không thể mang lại.

Mặc dù nuôi con bằng sữa mẹ có rất nhiều lợi ích, nhưng đối với một số trẻ sơ sinh, một thời gian ngắn bú sữa công thức để tạo cầu nối cho trẻ trong giai đoạn sơ sinh có thể khiến trẻ không bị suy dinh dưỡng do sụt cân quá mức hoặc bị vàng da.

Trẻ sơ sinh được sinh ra mà có rất rất ít kháng thể, vì vậy khả năng chống lại bệnh tật của chúng ở mức thấp nhất mọi thời đại trong những ngày đầu đời. Thêm vào đó, hệ tiêu hóa của chúng còn khá non trẻ, đó là lý do tại sao chúng không thể tiêu hóa bất kỳ thức ăn nào ngoại trừ sữa mẹ, loại thức ăn tương đối dễ tiêu hóa.

Trong giai đoạn này, trẻ sơ sinh chỉ nhận được kháng thể và được nuôi dưỡng qua sữa mẹ. Sữa công thức là lựa chọn thay thế ít được ưa thích hơn, vì nó thiếu dinh dưỡng, khó tiêu hóa hơn và không có kháng thể. Thêm vào đó, việc cho con bú cũng giúp ích cho người mẹ theo nhiều cách khác nhau.

Theo Emedihealth