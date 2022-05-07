Bí kíp giúp ba mẹ "chế ngự" cơn thịnh nộ tưởng chừng như dai dẳng của trẻ mới lớn

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Những cơn giận dữ có thể gây căng thẳng cho cả bạn và con bạn. Chúng cũng có thể khiến bạn xấu hổ, đặc biệt nếu con bạn chọn một nơi công cộng để thể hiện sự mè nhoe, tức giận hay cáu kỉnh.

Ở độ tuổi này, những cuộc hỗn chiến giúp con bạn thể hiện sự tức giận và thất vọng mà chúng không thể nói thành lời. Con cũng có thể báo hiệu rằng con đang khao khát sự chú ý của bạn.