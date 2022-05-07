Bí kíp giúp ba mẹ "chế ngự" cơn thịnh nộ tưởng chừng như dai dẳng của trẻ mới lớn

Nuôi dạy con 07/05/2022 10:54

Bất cứ ai đặt ra cụm từ "khủng khiếp tuổi lên ba" có lẽ là chưa bao giờ gặp một đứa trẻ 17 tháng tuổi thực sự tức giận. Những cơn giận dữ có thể bùng phát vài tháng trước sinh nhật lần thứ 2 của con bạn và chúng có thể là một cảnh tượng khá ấn tượng.

Bí kíp giúp ba mẹ 'chế ngự' cơn thịnh nộ tưởng chừng như dai dẳng của trẻ mới lớn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những cơn giận dữ có thể gây căng thẳng cho cả bạn và con bạn. Chúng cũng có thể khiến bạn xấu hổ, đặc biệt nếu con bạn chọn một nơi công cộng để thể hiện sự mè nhoe, tức giận hay cáu kỉnh.

Ở độ tuổi này, những cuộc hỗn chiến giúp con bạn thể hiện sự tức giận và thất vọng mà chúng không thể nói thành lời. Con cũng có thể báo hiệu rằng con đang khao khát sự chú ý của bạn.

Không bao giờ là quá sớm để bắt đầu kỷ luật. Điều chỉnh chiến lược của bạn cho phù hợp với độ tuổi của con bạn và ở độ tuổi này, kỷ luật chủ yếu có nghĩa là khiến đứa trẻ mất tập trung và chuyển hướng chúng sang một thứ khác. Hãy kiên nhẫn và nhất quán với điều này.

Sự phát triển của trẻ trong tháng đầu đời

Bí kíp giúp ba mẹ 'chế ngự' cơn thịnh nộ tưởng chừng như dai dẳng của trẻ mới lớn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Con của bạn đã phát hiện ra rằng chúng là một người nhỏ bé độc nhất vô nhị. Ngay bây giờ, toàn bộ thế giới của con bạn xoay quanh người quan trọng nhất trong đó chính là ba mẹ!

  • Con sẽ không biết rằng tất cả mọi người không có suy nghĩ như con.
  • Chúng không có hứng thú chia sẻ, đặc biệt là những món đồ chơi yêu thích của chúng.
  • Thay vì chơi với những đứa trẻ khác, chúng sẽ chơi bên cạnh nhưng vẫn bị cuốn vào trò chơi của riêng chúng.
Bí kíp giúp ba mẹ 'chế ngự' cơn thịnh nộ tưởng chừng như dai dẳng của trẻ mới lớn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
  • Đôi khi chúng có thể quá thô bạo với những đứa trẻ khác vì chúng không hiểu rằng bạn sẽ bị đau khi chúng đánh bạn..

Mẹo giúp ba mẹ chế ngự cơn thịnh nộ của trẻ

Lời khuyên dành cho ba mẹ để khống chế sự tức giận bùng phát của trẻ như sau:
  • Để chế ngự những cơn giận dữ của trẻ mới biết đi, hãy vững vàng và kiên định. Nói với con "Không" và sau đó hướng con đến một phòng hoặc hoạt động khác. Bạn nên giao tiếp trước khi chuyển đổi hoặc thay đổi thói quen của con.
Bí kíp giúp ba mẹ 'chế ngự' cơn thịnh nộ tưởng chừng như dai dẳng của trẻ mới lớn - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet
  • Dù khó khăn nhưng hãy cố gắng đừng mất bình tĩnh. Hít thở sâu vài lần và kiểm soát cảm xúc của chính bạn trước khi bạn cố gắng kiểm soát con mình.
  • Trẻ mới biết đi thích "giúp đỡ" xung quanh nhà. Hãy để trẻ khuấy bột cho bánh kếp hoặc đặt bàn ăn bằng đĩa giấy.
  • Khuyến khích trẻ chia sẻ nhưng cũng nên để trẻ có một vài món đồ chơi giới hạn riêng của con đối với những người khác.
Bí kíp giúp ba mẹ 'chế ngự' cơn thịnh nộ tưởng chừng như dai dẳng của trẻ mới lớn - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet
  • Đọc cho con bạn nghe hàng ngày. Khi bạn đọc, hãy để con bạn nhẩm theo bạn những cụm từ mà chúng biết hoặc theo các từ trên trang bằng ngón tay của chúng.
  • Tập cho trẻ thói quen rửa tay bằng nước ấm nhưng và xà phòng trước khi ăn và sau khi lau mũi hoặc chơi đùa bên ngoài để giúp con có sự kiên nhẫn hơn.
  • Đưa con bạn đi máy bay đầu tiên sẽ khiến nhiều trẻ hoảng loạn và quấy khóc? Cho một ít chất lỏng vào một chiếc cốc nhỏ để chúng ngậm để giảm bớt áp lực trong tai. Tuân theo các quy định về giới hạn mang chất lỏng qua bộ phận an ninh sân bay nhé.

Theo WebMD

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