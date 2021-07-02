Từng bị ‘ngải heo’ quật, nàng 9x giảm tận 10 kí với loạt thực đơn ăn kiêng ‘đến cả chuyên gia cũng phải nể’

Với loạt thực đơn của cô nàng giảm cân từng trải dưới đây, bạn không còn phải đau đầu bởi việc suy nghĩ thực đơn giảm cân mà vẫn không ảnh hưởng đến sức khỏe.
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Được biết, Thảo Nguyên là một người rất đam mê ẩm thực, hiện đang sinh sống tại Nhật Bản. Cô nàng 27 tuổi này thường “lăn xả” trong bếp để làm những món ăn đẹp mắt và chia sẻ trên các trang mạng xã hội, khiến ai nấy cũng dành nhiều lời khen “có cánh” cho cô nàng.
Các bữa ăn giảm cân của cô thường chú trọng đến việc bổ sung nhiều thực phẩm giàu xơ như: rau củ quả, các loại trái cây,… vào thực đơn của mình. Đây là một trong những phương pháp có thể giảm cân một cách nhanh chóng, hiệu quả và tốt cho sức khoẻ nhất.
Trước khi sở hữu một vóc dáng thon thả và vòng eo “con kiến”, cô nàng 9x này từng than trời, than đất bởi cân nặng “quá khổ” của mình. Cô nàng chia sẻ: “Lúc đó em cũng sương sương gần 60 kí, chủ yếu dồn vào bụng và lưng, kinh dị nhất là bụng. Từ 1 đứa bị “thần heo” nhập, em đã giảm được xấp xỉ 10 kí chủ yếu nhờ vào chế độ ăn, 30% còn lại do tập luyện và tổ tiên độ”. Ngoài cơm, bạn cũng có thể thay đổi khẩu vị qua những món khoai, món mì, món bánh... chiếm ít tinh bột và đảm bảo sức khỏe.
Phần lớn các chị em phụ nữ thường đắn đo, lo ngại về chế độ ăn kiêng như thế nào để có một thân hình lý tưởng nhưng vẫn duy trì được sức khoẻ của mình. Vậy nên, những gợi ý về các món ăn trên đây chắc chắn sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều.