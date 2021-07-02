Từng bị ‘ngải heo’ quật, nàng 9x giảm tận 10 kí với loạt thực đơn ăn kiêng ‘đến cả chuyên gia cũng phải nể’

Món ngon mỗi ngày 02/07/2021 12:30

Với loạt thực đơn của cô nàng giảm cân từng trải dưới đây, bạn không còn phải đau đầu bởi việc suy nghĩ thực đơn giảm cân mà vẫn không ảnh hưởng đến sức khỏe.

Được biết, Thảo Nguyên là một người rất đam mê ẩm thực, hiện đang sinh sống tại Nhật Bản. Cô nàng 27 tuổi này thường “lăn xả” trong bếp để làm những món ăn đẹp mắt và chia sẻ trên các trang mạng xã hội, khiến ai nấy cũng dành nhiều lời khen “có cánh” cho cô nàng.

 

Các bữa ăn giảm cân của cô thường chú trọng đến việc bổ sung nhiều thực phẩm giàu xơ như: rau củ quả, các loại trái cây,… vào thực đơn của mình. Đây là một trong những phương pháp có thể giảm cân một cách nhanh chóng, hiệu quả và tốt cho sức khoẻ nhất.

 

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Cơm gạo lứt đỏ chiên đỗ, ngô, cà rốt, tôm à ăn kèm với cải chíp luộc - Ảnh: FBNV
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Cơm gà nấm và rau cải chíp luộc - Ảnh: FBNV
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Cơm yến mạch, ức gà sốt chanh dây và salad sốt mè rang - Ảnh: FBNV
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Cơm gạo lứt nâu nấu với nước bắp cải tím, cá hồi sốt cam và bắp cải luộc - Ảnh: FBNV
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Cơm gạo lứt nấu nghệ, bắp cải luộc và canh mướp đắng nhồi thịt - Ảnh: FBNV
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Chả mực, cơm gạo lứt hạt sen và rau xào tỏi - Ảnh: FBNV
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Cơm gạo lứt, ức gà nướng chanh, bí đỏ và bông cải hấp - Ảnh: FBNV

 

Trước khi sở hữu một vóc dáng thon thả và vòng eo “con kiến”, cô nàng 9x này từng than trời, than đất bởi cân nặng “quá khổ” của mình. Cô nàng chia sẻ: “Lúc đó em cũng sương sương gần 60 kí, chủ yếu dồn vào bụng và lưng, kinh dị nhất là bụng. Từ 1 đứa bị “thần heo” nhập, em đã giảm được xấp xỉ 10 kí chủ yếu nhờ vào chế độ ăn, 30% còn lại do tập luyện và tổ tiên độ”. Ngoài cơm, bạn cũng có thể thay đổi khẩu vị qua những món khoai, món mì, món bánh... chiếm ít tinh bột và đảm bảo sức khỏe.

 

 

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Thịt thăn xào đỗ và khoai lang luộc - Ảnh: FBNV
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Mì kiều mạch xào tôm và rau củ - Ảnh: FBNV
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Khoai lang hấp trộn thanh cua và mè đen, mề gà xào súp lơ cà rốt và bắp cải tím luộc - Ảnh: FBNV
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Khoai lang luộc, giá đỗ xào lòng mề và rau cải luộc - Ảnh: FBNV
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Salad trứng lòng đào ăn kèm với bánh mì nguyên cám kèm tôm nướng bơ tỏi - Ảnh: FBN
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Salad bắp cải tím, ức gà nướng và sốt dầu oliu - Ảnh: FBNV
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Bánh mì bằng bột mì nguyên cám với cá hồi sốt chanh dây, ăn kèm salad bánh mì và trái cây - Ảnh: FBNV
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Bánh mì nguyên cám đậu biếc bọc chuối, pate gan gà và salad trứng chiên - Ảnh: FBNV
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Mì nguyên cám sốt kem nấm, dùng sữa chua Hy Lạp - Ảnh: FBNV

 

Phần lớn các chị em phụ nữ thường đắn đo, lo ngại về chế độ ăn kiêng như thế nào để có một thân hình lý tưởng nhưng vẫn duy trì được sức khoẻ của mình. Vậy nên, những gợi ý về các món ăn trên đây chắc chắn sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều.

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