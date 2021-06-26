Món gỏi rong biển thanh mát mùa hè, làm 'nhanh như chớp', khiến người bận rộn không còn 'than thở'

Vào những ngày bận rộn, không ít người đều cần nấu một bữa ăn nhanh gọn và tiết kiệm thời gian. Món gỏi rong biển này cũng là một trong những gợi ý bổ ích và hay ho trong những bữa ăn của gia đình.
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Rong biển là thực phẩm giàu chất dinh dưỡng và cung cấp nhiều khoáng chất cho cơ thể của mỗi chúng ta. Đồng thời, loại thực phẩm này còn giúp tăng sức đề kháng cho cơ thể, nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi cho ruột, thúc đẩy quá trình tiêu hóa và có tác dụng giữ gìn nhan sắc cho các chị em phụ nữ.
Trong hội dành cho những người "Yêu bếp", bạn Đan Vy đã chia sẻ 'bí kíp' làm món gỏi tốt cho sức khỏe khá độc đáo này. Món gỏi rong biển rất hợp với mùa hè, đặc biệt, sẽ trở nên kích thích vị giác khi bạn kết hợp với những món nhiều dầu mỡ hay món nếp.
Bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu gồm:
- Rong biển
- Cà rốt
- Dưa leo
- Đậu phộng, đường, nước mắm, nước cốt chanh.
Để hoàn thành món ăn này, bạn cần trộn theo công thức như sau:
Với công thức đơn giản và nguyên liệu dễ tìm, bạn có thể chế biến được món gỏi rong biển khiến cả người lớn lẫn trẻ em đều thích mê. Đây là một trong những món gỏi đơn giản, lạ miệng, thanh mát và bổ dưỡng cho mỗi mâm cơm trong gia đình của mình.