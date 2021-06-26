Món gỏi rong biển thanh mát mùa hè, làm 'nhanh như chớp', khiến người bận rộn không còn 'than thở'

Món ngon mỗi ngày 26/06/2021 18:30

Vào những ngày bận rộn, không ít người đều cần nấu một bữa ăn nhanh gọn và tiết kiệm thời gian. Món gỏi rong biển này cũng là một trong những gợi ý bổ ích và hay ho trong những bữa ăn của gia đình.

Rong biển là thực phẩm giàu chất dinh dưỡng và cung cấp nhiều khoáng chất cho cơ thể của mỗi chúng ta. Đồng thời, loại thực phẩm này còn giúp tăng sức đề kháng cho cơ thể, nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi cho ruột, thúc đẩy quá trình tiêu hóa và có tác dụng giữ gìn nhan sắc cho các chị em phụ nữ.

 

Trong hội dành cho những người "Yêu bếp", bạn Đan Vy đã chia sẻ 'bí kíp' làm món gỏi tốt cho sức khỏe khá độc đáo này. Món gỏi rong biển rất hợp với mùa hè, đặc biệt, sẽ trở nên kích thích vị giác khi bạn kết hợp với những món nhiều dầu mỡ hay món nếp.

 

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Món gỏi ăn kèm cực 'bắt cơm' dành cho mỗi bữa ăn trong gia đình - Ảnh: FBNV

 

Bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu gồm:

 

- Rong biển

 

- Cà rốt

 

- Dưa leo

 

- Đậu phộng, đường, nước mắm, nước cốt chanh.

 

Để hoàn thành món ăn này, bạn cần trộn theo công thức như sau:

 

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Bạn dùng muỗng nạo ruột dưa leo, cắt miếng vừa ăn và ngâm vào nước đá cho giòn - Ảnh: FBNV
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 Rong biển cắt khúc vừa ăn, ngâm nước tầm 30 phút đến 1 tiếng, thay nước liên tục để rong bớt vị mặn và rửa lại với nước sạch - Ảnh: FBNV
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Cà rốt bào sợi, trộn cùng xíu đường và muối. Sau đó, bạn để cà rốt ra nước tầm 15-20 phút thì vắt khô - Ảnh: FBNV
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Với phần pha nước chấm, bạn cho vào nồi đường, nước mắm, nước cốt chanh và nêm vị chua chua ngọt ngọt là được - Ảnh: FBNV

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Bạn cho tất cả nguyên liệu vào tô, trộn đều với nước chấm. Để món gỏi ngấm gia vị trong vòng tầm 15-20 phút - Ảnh: FBNV

 

Với công thức đơn giản và nguyên liệu dễ tìm, bạn có thể chế biến được món gỏi rong biển khiến cả người lớn lẫn trẻ em đều thích mê. Đây là một trong những món gỏi đơn giản, lạ miệng, thanh mát và bổ dưỡng cho mỗi mâm cơm trong gia đình của mình. 

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