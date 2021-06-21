Nhân dịp mùa sen đang rộ, học ngay cách ướp trà hoa sen đúng chuẩn 'Tây Hồ'

Để cho ra thành phẩm 1kg trà sen Tây Hồ, cần sử dụng từ 1000 - 1500 bông hoa sen để ướp. Bởi vậy, giá thành của trà sen "chuẩn" Tây Hồ có giá không hề rẻ.

Cách ướp trà sen tây hồ nghe tưởng chừng như chỉ đơn giản là cho trà vào hoa sen. Nhưng sai, để cho ra đời một ấm trà sen thơm ngon thì các bước thực hiện phải vô cùng tỉ mỉ và chính xác. Bởi từng giọt trà sen là tinh hoa của cả nền văn hóa Việt.

Cũng vì giá thành khá đắt, nhiều người dù rất thích nhưng khong có khả năng mua uống thường xuyên. Bởi vậy, nhân lúc mùa hè đến cũng là thời điểm mà hoa sen đang nở rộ, hãy cùng bỏ túi cách làm trà sen đúng "chuẩn" Tây Hồ.

- 50 bông sen bách diệp Hồ Tây. Nên chọn những bông hoa hé miệng sáo, cuống to, bông to, nhiều gạo, tốt nhất đến đầm mua vào buổi sáng sớm để mua được những bông hoa tươi.

- 20 bông sen dùng để lấy gạo và liên tu (sợi màu vàng trong bông sen).

- Trà Bát Tiên hoặc trà Tân Cương Thái Nguyên.

- Gạo sen (những hạt gạo trắng ở nhuỵ sen).

- Lá sen bánh tẻ (nên phơi một chút ngoài nắng để lá sen mềm, dễ gói).

- Dây chun hoặc lạt dùng để buộc.

Cách làm:

Một tách trà sen cần qua nhiều bước khác nhau cùng với sự nâng niu của bàn tay người làm trà - Ảnh: Minh Ngọc

- Dùng 20 bông sen chỉ lấy phần liên tu và gạo sen, bỏ cánh hoa sen đi.

- Trộn liên tu, gạo và trà trong 1 chiếc lá sen, lấy vải phủ lên và để qua đêm.

- Qua 1 đêm, bỏ trà đã ướp ra 1 chiếc lá và bắt đầu công việc gói trà sen.

- Nhẹ nhàng mở miệng bông hoa sen và cho vào 1 chén đựng trà, gấp từng góc của bông hoa sen vào.

- Lấy dây chun hoặc lạt buộc cố định cho hoa và trà chặt lại với nhau.

- Lá sen cắt làm 4, lấy 1 phần quấn ngoài và dùng chun buộc cố định lại.

- Cắm cành hoa vào chum hoặc lọ ngập 1/2 thân sen. Chú ý cắm qua đêm để hương thơm của hoa sen quện vào trà.

- Sau 18 tiếng, bỏ cành sen ra và lấy kéo cắt bỏ phần cuống hoa.

- Cất sen vào ngăn tủ đá để trong 1 tuần rồi mới thưởng thức.

Ấm trà sen sớm làm cả ngày dài lâng lâng trọng sự hạnh phúc - Ảnh: Minh Ngọc

Lưu ý: Tuyệt đối không để chung sen với những loại thực phẩm có mùi thơm như mít, sầu riêng để tránh việc trà sen dễ bị mất hương.

Một ấm trà sen Tây Hồ vào sáng sớm, dùng kèm bánh đậu xanh hoặc một miếng kẹo lạc là đúng "chuẩn" thưởng thức trà Việt. Tuy rất dân dã nhưng trà sen sẽ làm bất kỳ ai chỉ thử qua một lần sẽ phải nhớ mãi.