Cốm ngào đường làm bằng cơm nguội đã ngon còn tiết kiệm cơm thừa, chiêu hay mẹ đảm cần biết

Món ngon mỗi ngày 12/06/2021 06:27

Những món ăn vặt có thể làm từ các nguyên liệu thường ngày đang dần thịnh hành trở lại. Bởi cách chế biến không quá cầu kì, nguyên liệu lại an toàn đối với sức khỏe, nhiều bà nội trợ ngày nay ưa chuộng việc tự làm quà vặt để nhâm nhi thay vì mua ngoài hàng.

Dạo này thời tiết nóng nực, ăn cơm cũng không được nhiều vì ngán, nhiều gia đình sẽ bị thừa cơm lại. Cơm nguội thừa không biết phải xử lý như thế nào để tránh lãng phí thì hội chị em có thể chế biến thành cốm ngào đường ăn rất ngon mà lại khá lạ miệng theo công thức dưới đây.

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Cốm cơm nguội dễ làm mà ngon miệng - Ảnh: Phương Oliver

Theo chị Phương Oliver chia sẻ trên nhóm Yêu Bếp, để làm được món nảy, chị em cần chuẩn bị như sau:

Nguyên liệu: 300 gam cơm nguội, 150 gam đường thốt nốt hoặc đường nâu để lên màu cho đẹp, 2 - 3 muỗng cà phê mè, 2 quả chanh, dầu ăn, 1 củ gừng, nước sôi.

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Nguyên liệu để làm món cốm cơm nguội - Ảnh: Phương Oliver

Cách làm:

Cơm nguội dàn đều ra 1 mặt phẳng rồi phơi trong 2 nắng, chú ý là nắng to.

Sau khi cơm nguội đã khô, bắt lên bếp 1 chảo dầu thật sôi, cho từng phần cơm nguội đã phơi vào chiên cho cơm nở phồng lên như bỏng và chuyển vàng nhẹ rồi vớt ra để ráo dầu.

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Cơm nguội phơi qua 2 nắng to là vừa - Ảnh: Phương Oliver
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Chiên cơm đến khi hạt cơm nở to - Ảnh: Phương Oliver

Bắt 1 cái chảo khác lên bếp, cho đường, nước sôi, nước cốt chanh và gừng băm nhuyễn vào trộn tới khi hỗn hợp sệt lại và có màu cánh gián vàng đậm.

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Dùng đường thốt nốt hoặc đường nâu thì món ăn sẽ đẹp mắt hơn nhiều so với đường trắng - Ảnh: Phương Oliver
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Cơm sau khi ngào đường sẽ có màu sắc rất đẹp - Ảnh: Phương Oliver

Sau đó, cho cơm nguội đã chiên vào rồi đảo đều tay cho đến khi đường đã bọc đều lấy cơm thì bắt chảo xuống.

Mè rang vàng thơm rồi rắc vào mặt dưới khuôn, cho phần cốm vừa ngào xong vào rồi ấn cho đều tay, đợi 10 phút sau lấy ra và cắt thành miếng rồi thưởng thức lúc còn nóng và thơm.

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Mè rang sẽ làm tăng hương vị và vẻ đẹp cho món ăn - Ảnh: Phương Oliver
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Nên dùng khuôn để tạo hình cho cốm - Ảnh: Phương Oliver
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Cắt cốm thành các miếng vừa ăn - Ảnh: Phương Oliver

Buổi xế chiều , nhâm nhi một miếng cốm giòn tan cùng với bình trà thì không còn gì bằng.

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Cốm ngon hơn khi dùng với thức uống thiên về vị đắng như nước trà - Ảnh: Phương Oliver

Mong rằng qua bài viết này, các chị em có thể biết thêm 1 công thức làm đồ ăn vặt dễ làm, ngon mà còn an toàn, hợp vệ sinh. Chúc mọi người thành công nhé!

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