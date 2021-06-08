MC VTV Trang Moon chia sẻ cách làm trà vải hạt chia siêu đơn giản, đảm bảo 100% thành công

Những ngày gần đây, thời tiết bỗng trở mình, nắng nóng lên cực độ vậy nên nữ MC đã tự mày mò ra cách làm trà vải hạt chia của riêng mình. Với cách làm đơn giản mà tỷ lệ thành công lên tới 100%, Trang Moon đã nhận được cơn mưa lời khen từ phía mọi người.

Là một thành viên tích cực của hội "Yêu bếp", nữ MC VTV nổi tiếng tự giới thiệu mình là bà mẹ của 4 đứa con, 5 con chó, 13 con gà và 6 con vịt. Vì có 4 con nhỏ cùng "kinh nghiệm đầy mình" về mảng nội trợ, cô thường xuyên chia sẻ những bí quyết của mình về bếp núc, nuôi dạy con lên MXH.

- Pha một bình trà hơi đặc hơn so với cách pha thường ngày. Có nhiều loại trà để lựa chọn như trà xanh, trà đen, trà oolong, trà sen, nhài, hoa cúc, earl grey đều được nhưng lưu ý không chọn trà trái cây vì vải đã là trái cây nên vị của 2 thứ sẽ "đánh nhau".

- Hạt chia ngâm trong nước ấm tầm 5 phút để hạt nở bung ra. Vì đây là cách pha để uống liền nên đối với những người để dành uống sau thì có thể cho hạt chia khô vào bình lúc pha trà xong.

Vải vào mùa có thể chế biến thành nhiều món ngon - Ảnh: FBNV

- Trong lúc chờ ngâm hạt chia, bắt tay vào công đoạn tách thịt vải. Bóc vỏ quả vải thật cẩn thận, chú ý tránh chạm tay vào thịt vải càng nhiều càng tốt để thịt vải không bị thâm. Sau đó rửa tay lại thật sạch mới tách thịt vải khỏi hạt.

- Sau khi tách thịt vải xong thì trà và hạt chia đã sẵn sàng. Cho trà, hạt chia và thịt vải vào một bình lớn rồi khuấy đều lên.

Với tỷ lệ thành công cực cao, công thức trà vải hạt chia mới toanh này sẽ cực kỳ hợp để giải khát mà lại không tốn nhiều thời gian - Ảnh: FBNV

Nếu uống liền thì thêm nhiều đá cho mát, nếu chưa uống ngay thì thêm chút nước lọc cho trà bớt nóng rồi bỏ bình vào tủ lạnh để ướp lạnh. Tùy theo khẩu vị mà khi pha trà các bạn có thể cho thêm đường.