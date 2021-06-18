Mâm cỗ đẹp đến từng milimet của bà nội trợ cầu toàn, món nào cũng chu đáo không ai chê nổi

Vào những dịp lễ hay ngày cũng giỗ, việc chuẩn bị mâm cỗ chính là ưu tiên hàng đầu của hội chị em nội trợ. Nhưng nấu ăn ngon chưa phải là xong, cách bày biện và trang trí sao cho đẹp mắt cũng góp phần làm mâm cỗ thêm phần ngon mắt và ngon miệng.

Chia sẻ trong nhóm "Yêu Bếp", chị có tài khoản Kim JinHua đã gửi đến những hình ảnh vô cùng đẹp mắt về mâm cỗ do chính tay chị chuẩn bị. Chị Kim cho biết, mình là người vô cùng cầu toàn nên ngoài nấu ngon thì còn chú ý vào cách trang trí và bát đĩa cũng phải thật đẹp mắt, gọn gàng.

Mâm cỗ chu toàn của chị Kim JinHua - Ảnh: FBNV

Hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội, chị Kim luôn cố gắng chu toàn hết các việc nhà, đặc biệt là trong việc bếp núc. Những ngày cúng giỗ hay những dịp mời bạn bè đến nhà, chị Kim luôn chuẩn bị cơm nước từ sớm vì bản thân luôn muốn các món ăn phải hoàn hảo từ chất lượng đến hình thức bày biện.

Các món ăn được sắp xếp gọn gàng và đẹp mắt - Ảnh: FBNV

"Với người có tính cầu toàn như mình, mỗi khi nhà có khách sẽ dành rất nhiều thời gian để chuẩn bị. Đôi khi cũng thấy mình cầu toàn thái quá nhưng cái tính ăn sâu vào máu rồi nên vô phương cứu chữa!" , chị Kim hài hước nói.

Chén đĩa để bày biện mâm cơm đều phải cùng 1 bộ - Ảnh: FBNV

Ngoài nấu ăn và bày biện thật đẹp mắt, chị Kim còn có sở thích decor. Để có thể trang hoàng mâm cơm một cách ngon lành nhất, chén đĩa mỗi lần chị Kim sử dụng đều là phải thuộc một bộ hoàn chỉnh và phù hợp với mục đích sử dụng. Dựa theo hình dáng và kích cỡ của chén đĩa mà đựng con gà hay bày phần đồ xào phải được cân nhắc kỹ lưỡng.

Việc bày biện thật đẹp mắt trở thành một thói quen sau nhiều năm làm nội trợ của chị Kim - Ảnh: FBNV

Chị Kim chia sẻ: "Cảm giác thú vị nhất mỗi khi tốn một khoảng thời gian dài chỉ để nấu nướng và bày biện là tưởng tưởng ra cảnh những người mình yêu quý thưởng thức bữa ăn thật ngon miệng cùng với sự háo hức và hài lòng trong đó."

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