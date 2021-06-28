Nhìn 'đã con mắt, ưng cái bụng' với loạt bánh dân gian được làm từ khoai lang tím của cô giáo 8x

Giải cứu khoai lang tím bằng cách sáng tạo từ những món ăn đơn giản nhất, chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng.

Trong những ngày giãn cách vì dịch bệnh, hội chị em có nhiều thời gian hơn để thoả sức sáng tạo nấu nướng, chế biến nhiều món ăn ngon. Cũng nhờ thời gian này, trên hội Yêu bếp, nhiều nhân tố mới lần đầu xuất hiện nhưng lại vô cùng ấn tượng. Điển hình là chị Hằng Lê, lần đầu xuất hiện trên nhóm, chị đã tung hàng loạt món ăn được chế biến với nguyên liệu chính từ khoai lang tím, vừa bắt mắt lại trông hấp dẫn vô cùng. Bánh cuốn khoai lang tím nhân tôm, nấm mèo - Ảnh: FBNV Theo Hằng Lê chia sẻ, hiện tại chị là một cô giáo dạy Hoá. Vốn xuất thân từ ruộng vườn nên từ nhỏ, gia dình chị hay trồng khoai lang rồi nhổ lên chỉ luộc ăn. Khoai lang ngập tràn trong ký ức tuổi thơ và đã nuôi lớn nhiều người con thế hệ 8x như chị.

Bánh bèo khoai lang tím nhân tôm tươi - Ảnh: FBNV Chị cho biết thêm về động lực muốn chia sẻ về những món ăn này bắt nguồn từ việc muốn truyền thông điệp giải cứu khoai lang tím cho người nông dân đến tất cả mọi người. Qua đó, chị mong mọi người giữ năng lượng tích cực để có thể biến những điều bình thường thành phi thường. Bánh gói lá chuối khoai lang tím nhân tôm tươi - Ảnh: FBNV Không chỉ vậy, chị còn chia sẻ cho hội chị em bí quyết làm sao để khi thực hiện các món ăn từ khoai lang tím sẽ lên màu đẹp và bắt mắt nhất.

- Gọt vỏ khoai lang, hấp chín - Nghiền khoai cho mịn - Cho nước lọc vào, trộn đều - Lọc lấy nước khoai tím qua rây và trộn chung với các loại bột, nếp...hoặc dùng nước lọc này làm nước nấu, chế biến món ăn như bình thường. Bánh bột lọc chay khoai lang tím nhân đậu xanh - Ảnh: FBNV Hãy cùng xem qua một vài món chị Hằng Lê gợi ý thực hiện từ nguyên liệu chính là khoai lang tím nhé: Bánh xèo khoai lang tím nhân tôm, mực, nấm kim châm - Ảnh: FBNV Bánh canh khoai lang tím nấu sườn, tôm - Ảnh: FBNV Súp tổ yến khoai lang tím cùng trứng, kỉ tử - Ảnh: FBNV Bánh giò khoai lang tím nhân tôm, thịt, nấm mèo, trứng cút - Ảnh: FBNV Rau câu khoai lang tím, nước cốt dừa 6 lớp - Ảnh: FBNV Xôi mít khoai lang tím - Ảnh: FBNV Xôi xoài khoai lang tím - Ảnh: FBNV Lần đầu chị Hằng Lê xuất hiện trên hội Yêu Bếp đã vô cùng ấn tượng. Bài đăng của chị nhanh chóng thu hút được sự quan tâm và yêu thích từ fan mê nấu nướng. Các bà nội trợ cũng phải trầm trồ trước khả năng sáng tạo món ăn của chị. Nhiều người còn gửi lời khen không ngớt về món ăn và cách bày trí đẹp mắt.

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