Nhìn 'đã con mắt, ưng cái bụng' với loạt bánh dân gian được làm từ khoai lang tím của cô giáo 8x

Món ngon mỗi ngày 28/06/2021 18:30

Giải cứu khoai lang tím bằng cách sáng tạo từ những món ăn đơn giản nhất, chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng.

Trong những ngày giãn cách vì dịch bệnh, hội chị em có nhiều thời gian hơn để thoả sức sáng tạo nấu nướng, chế biến nhiều món ăn ngon. Cũng nhờ thời gian này, trên hội Yêu bếp, nhiều nhân tố mới lần đầu xuất hiện nhưng lại vô cùng ấn tượng. Điển hình là chị Hằng Lê, lần đầu xuất hiện trên nhóm, chị đã tung hàng loạt món ăn được chế biến với nguyên liệu chính từ khoai lang tím, vừa bắt mắt lại trông hấp dẫn vô cùng.

khoai lang tim 1
Bánh cuốn khoai lang tím nhân tôm, nấm mèo - Ảnh: FBNV

Theo Hằng Lê chia sẻ, hiện tại chị là một cô giáo dạy Hoá. Vốn xuất thân từ ruộng vườn nên từ nhỏ, gia dình chị hay trồng khoai lang rồi nhổ lên chỉ luộc ăn. Khoai lang ngập tràn trong ký ức tuổi thơ và đã nuôi lớn nhiều người con thế hệ 8x như chị.

khoai lang tim 2
Bánh bèo khoai lang tím nhân tôm tươi - Ảnh: FBNV

Chị cho biết thêm về động lực muốn chia sẻ về những món ăn này bắt nguồn từ việc muốn truyền thông điệp giải cứu khoai lang tím cho người nông dân đến tất cả mọi người. Qua đó, chị mong mọi người giữ năng lượng tích cực để có thể biến những điều bình thường thành phi thường.

khoai lang tim 3
Bánh gói lá chuối khoai lang tím nhân tôm tươi - Ảnh: FBNV

Không chỉ vậy, chị còn chia sẻ cho hội chị em bí quyết làm sao để khi thực hiện các món ăn từ khoai lang tím sẽ lên màu đẹp và bắt mắt nhất.

- Gọt vỏ khoai lang, hấp chín

 

- Nghiền khoai cho mịn

 

- Cho nước lọc vào, trộn đều

 

- Lọc lấy nước khoai tím qua rây và trộn chung với các loại bột, nếp...hoặc dùng nước lọc này làm nước nấu, chế biến món ăn như bình thường.

 

khoai lang tim 4
Bánh bột lọc chay khoai lang tím nhân đậu xanh - Ảnh: FBNV

Hãy cùng xem qua một vài món chị Hằng Lê gợi ý thực hiện từ nguyên liệu chính là khoai lang tím nhé:

khoai lang tim 5
Bánh xèo khoai lang tím nhân tôm, mực, nấm kim châm - Ảnh: FBNV
khoai lang tim 6
Bánh canh khoai lang tím nấu sườn, tôm - Ảnh: FBNV
khoai lang tim 7
Súp tổ yến khoai lang tím cùng trứng, kỉ tử - Ảnh: FBNV
khoai lang tim 8
Bánh giò khoai lang tím nhân tôm, thịt, nấm mèo, trứng cút - Ảnh: FBNV
khoai lang tim 9
Rau câu khoai lang tím, nước cốt dừa 6 lớp - Ảnh: FBNV
khoai lang tim 10
Xôi mít khoai lang tím - Ảnh: FBNV
khoai lang tim 11
Xôi xoài khoai lang tím - Ảnh: FBNV

Lần đầu chị Hằng Lê xuất hiện trên hội Yêu Bếp đã vô cùng ấn tượng. Bài đăng của chị nhanh chóng thu hút được sự quan tâm và yêu thích từ fan mê nấu nướng. Các bà nội trợ cũng phải trầm trồ trước khả năng sáng tạo món ăn của chị. Nhiều người còn gửi lời khen không ngớt về món ăn và cách bày trí đẹp mắt. 

Cùng gái xinh miền Tây giải cứu 'khoai lang' với loạt món 'tím lịm', ăn một miếng ghiền cả đời

Cùng gái xinh miền Tây giải cứu 'khoai lang' với loạt món 'tím lịm', ăn một miếng ghiền cả đời

Chỉ cần vài củ khoai tím dễ dàng mua tại chợ, bạn đã có thể chế biến nhiều món ăn ngon cho gia đình.

Xem thêm
Từ khóa:   món ăn từ khoai lang tím công dụng của khoai lang tím lợi ích của khoai lang tím

TIN MỚI NHẤT

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 1 giờ 5 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 1 giờ 35 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 1 giờ 55 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 2 giờ 5 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 35 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 3 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ