Hướng dẫn cách làm khoai lang ngào đường ngon và đơn giản tại nhà

Khoai lang là thực phẩm rất giàu dinh dưỡng , và là nguyên liệu để chế biến ra nhiều món ăn đa dạng, từ món chính cho đến món ăn vặt. Trong bài viết này, Phunuvagiadinh sẽ hướng dẫn các bạn cách làm khoai lang ngào đường ngon, đơn giản nhưng cực kỳ hấp dẫn mà bạn nên biết!

Nhắc đến khoai lang chúng ta sẽ nghĩ ngay đến hàng loạt các món ăn như: Khoai lang luộc, khoai lang chiên xù, canh khoai lang, khoai lang nướng… Trong đó, khoai lang chiên ngào đường đang là món ăn được yêu thích nhất. Cùng Phunuvagiadinh bắt tay vào thực hiện ngay thôi nào!

Sơ chế khoai lang - Ảnh minh họa: Internet

Khoai lang mua về rửa sạch, sau đó gọt vỏ và cắt thành từng miếng nhỏ vừa ăn rồi ngâm trong nước vo gạo hoặc nước muối loãng để tránh khoai bị thâm.

Bước 2: Chiên khoai

Chiên khoai lang - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi sơ chế khoai xong, bạn đổ dầu vào chảo chống dính, đun sôi. Đợi dầu nóng thì bạn thả khoai vào chiên. Khi thấy khoai chín vàng đều các mặt, bạn hãy vớt khoai ra để cho ráo dầu bớt.

Bước 3: Ngào khoai với đường

Sử dụng chảo vừa chiên khoai, bạn hãy đổ bớt dầu ra và chỉ để lại một lớp dầu mỏng ở chảo. Tiếp đó bạn cho thêm đường, muối, giấm vào. Rồi cho thêm một chút nước, bật bếp và đun nhỏ lửa, khuấy đều cho hỗn hợp hòa tan. Khi nước đường sền sệt gần tạo thành siro thì bạn cho khoai vào đảo đều. Sau khi khoai đã được áo đầy lớp đường thì bạn cho thêm gừng băm nhỏ vào.

Sử dụng chảo vừa chiên khoai, bạn hãy đổ bớt dầu ra và chỉ để lại một lớp dầu mỏng ở chảo - Ảnh minh họa: Internet

Đảo đều đề khoai ngấm đường, lưu ý lúc này bạn phải đun nhỏ lửa. Ngào khoai lang với đường cho đến khi nước đường cạn và ngấm hết vào khoai tạo thành chất kết dính dẻo dẻo và có màu nâu cánh gián trên khoai là được.

Bước 4: Thành phẩm

Khoai lang sau khi được áo một lớp đường bóng và mượt trông vô cùng bắt mắt. Khi ăn bạn sẽ cảm nhận được vị ngọt thanh, vị nồng ấm của gừng.

Món khoai lang ngào đường thơm ngon và đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ với một và bước đơn giản trên là bạn đã hoàn thành xong món khoai lang ngào đường hấp dẫn đê chiêu đãi cả nhà rồi nhé. Bên cạnh món khoai lang ngào đường trên, Phunuvagiadinh sẽ hướng dẫn bạn thêm món bánh khoai lang nướng nước cốt dừa thơm ngon mềm mịn.

Bánh khoai lang nướng nước cốt dừa

Nguyên liệu

Bột mì đa dụng 100g

Khoai lang 200g

Dầu dừa 20ml

Sữa đặc 50ml

Nước cốt dừa 100ml

Một số dụng cụ cần thiết trong quá trình thực hiện: Lò nướng, tô, phới trộn, máy xay cầm tay, xửng hấp,...

Cách chế biến

Bước 1: Nghiền khoai lang

Hấp khoai chín mềm rồi dùng nĩa tấn nhuyễn khoai - Ảnh minh họa: Internet

Khoai lang mua về, bạn bào và rửa sạch rồi cắt khúc. Sau đó, cho khoai lang vào xửng để hấp chín mềm. Tiếp theo, khi khoai chín bạn dùng nĩa tán nhuyễn mịn khoai lang.

Bước 2: Trộn bột bánh

Cho vào tô khoai 20ml dầu dừa, 50ml sữa đặc và 100ml nước cốt dừa. Sử dụng máy xay tay để xay mịn hỗn hợp trên. Sau đó, bạn cho vào thêm 200gr bột mì rồi khuấy đều để các nguyên liệu hòa quyện với nhau.

Cho vào tô khoai 20ml dầu dừa, 50ml sữa đặc và 100ml nước cốt dừa - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Nướng bánh

Trước khi cho bánh vào nướng, bạn cần làm nóng lò nướng ở nhiệt độ 180 độ C trong 15 phút. Sau đó phết 1 lớp dầu ăn mỏng vào khuôn rồi đổ bột vào. Tiếp theo, bạn cho bánh vào lò, nướng khoảng 30 phút ở 180 độ C.

Bước 4: Thành phẩm

Bánh khoai lang nướng thơm nức mũi, từng muỗng bánh mềm dẻo, bùi bùi vị khoai lang cùng độ béo ngọt đặc trưng từ nước cốt dừa.

Bánh khoai lang nướng thơm nức mũi - Ảnh minh họa: Internet

Cách chọn mua khoai lang ngon

Bạn nên chọn mua những củ khoai lang có bề ngoài lành lặn, không bị nứt hay sứt mẻ. Khi cầm khoai lên thấy nặng tay, cứng và không bị dập.

Những củ khoai có màu đen hoặc bị rỗ, đó là dấu hiệu cho thấy củ khoai đã hỏng.

Những củ khoai có dáng tròn hoặc thuôn dài, không có eo và hõm, bóp nhẹ thấy không quá cứng. Những củ khoai này thường ít xơ, nhiều bột và ăn sẽ rất ngọt.

Lưu ý bạn không nên chọn những củ quá nhỏ, dài, có eo hay hõm vì nó sẽ có nhiều xơ.

Bài viết trên Phunuvagiadinh đã giới thiệu đến bạn cách làm khoai lang ngào đường ngon và đơn giản tại nhà. Hy vọng qua bài viết bạn có thể thực hiện thành công món khoai lang ngào đường để chiêu đãi gia đình và bạn bè nhé.