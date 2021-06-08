Cùng gái xinh miền Tây giải cứu 'khoai lang' với loạt món 'tím lịm', ăn một miếng ghiền cả đời

Trong thời gian giãn cách xã hội, nếu buồn chán quá thì hãy thử trổ tài đầu bếp cùng các bà nội trợ trên hội Yêu bếp nha. Hôm nay trên hội, bạn Nguyet Nguyen đã chỉ ra hàng chục công thức làm món ngon chỉ từ nguyên liệu chính là khoai tím. Thành phẩm lên màu "tim tím" đẹp mắt, nhìn thôi đã thấy nao núng muốn thử ngay rồi! Hãy cùng điểm qua từng món trong menu khoai tím của Nguyet Nguyen nha:

Khoai lang tím là một trong những món ăn quen thuộc, thường xuyên có mặt trong gia đình người Việt. Vì loại củ này khá bổ dưỡng, giàu chất xơ, vị ngọt thanh và đem lại cảm giác no lâu nên thường được dùng để thay thế bữa sáng. Ngoài món khoai tím luộc thì còn có thể chế biến nhiều món từ loại này, bạn đã biết chưa?

- Đầu tiên, sườn heo mua về sơ chế cho sạch. Sau đó, bắc một nồi nước sôi, cho sườn, gạo và một chút nếp, khoai lang cắt hột lựu vào hầm cho nhừ. - Cháo nhừ sẽ cho carot xắt hột lựu vào rồi nấu thêm 10 phút nữa, sau đó nêm cho vừa khẩu vị gia đình là xong rồi. - Món này bạn có thể bỏ thêm hạt bắp mỹ vào cho có màu vàng nhìn sẽ đẹp mắt hơn.

Cháo khoai tím nấu sườn heo, thơm ngon bổ dưỡng cho những ngày ngán cơm - Ảnh: FBNV

Bánh ít khoai lang tím

Cách để làm phần vỏ "tim tím" đẹp mê ly, có thể ăn với nhân đậu xanh hay nhân dừa cũng ngon hết nè. Công thức pha bột gồm:

- 1kg khoai tím, 1kg bột nếp, 200gr bột năng



- Nấu nước đường khi còn ấm tay thì cho bột vào nhồi. Thêm chút bột năng để bánh không bị bở.

- Các bạn cứ nhồi bột theo tỷ lệ này để có phần vỏ đẹp mê ly như thành phẩm của Nguyet Nguyen nha!

Bánh ít màu tim tím, ăn một miếng là nghiền - Ảnh: FBNV

Chè trôi nước khoai lang tím

- Món chè trôi nước quen quen nhưng làm với khoai lang tím ra màu sắc lại lạ lạ, nhìn thôi đã muốn ăn liền rồi. Ở đây, chủ thớt chỉ làm phần trộn bột như sau:

- Công thức pha bột giống như bánh ít: 1kg khoai, 1kg bột nếp, 200gr bột năng.

- Nấu nước đường khi còn ấm tay thì cho bột vào nhồi. Chú ý, phải nhồi bột thật kỹ, thật mịn. Nếu bột nhồi không tới viên chè dễ bị "óc trâu" lắm đó.

Chè trôi nước người lớn hay em bé đều thích hết nè! - Ảnh: FBNV

Bánh canh ngọt khoai lang tím

- Khoai tím các bạn nhớ gọt vỏ thật sâu để loại bớt xơ, cắt thành từng khoanh.

- Sau đó, đem khoai ngâm với nước muối pha loãng rồi vớt ra để ráo. Xong đem hấp chín vừa tới.



- Tỷ lệ trộn bột là 1kg bột gạo thì 0,5kg khoai (đã hấp chín).

- Nấu nước ấm cho từ từ vào trộn đến khi bột dẻo mịn không còn dính tay thì dàn mỏng ra rồi cắt sợi.



- Loại này không cần luộc trước vì sợi bánh mềm rất nhanh.

- Nấu nước đường tan thì thả sợi bánh canh vào, đun lửa nhỏ thêm 10 phút để bánh canh ngấm đường rồi cho nước cốt dừa vào nêm lại cho vừa khẩu vị là xong.

Tô bánh canh ngọt ăn tráng miệng cho buổi chiều, có mẹ nào thèm không? - Ảnh: FBNV

Khoai tím dầm sữa chua: Món này các bạn có thể dùng ăn sáng

- Khoai chỉ cần hấp chín thì nghiền cho mịn.

- Sau đó, thêm sữa chua vào, kết hợp với ngũ cốc, bơ hay chuối, dâu, mít,... đều ngon hết sẩy!

Ngon hết sẩy với món khoai tím dầm sữa chua cho một bữa sáng lành mạnh - Ảnh: FBNV

Bánh tằm khoai tím: Trước giờ chắc các bạn đã quen với bánh tằm mì rồi thì hôm nay có thêm bánh tằm khoai tím nha!



- Khoai lang cũng gọt vỏ sâu để bỏ bớt xơ, cắt khoanh hấp vừa chín tới.

- Đem nhồi với bột năng, tỷ lệ là 400gr bột năng và 1kg khoai đã hấp chín.

- Dàn đều bột lên xửng đã lót lá chuối và thoa ít dầu, hấp trong 10 phút thì bánh chín.

- Chờ bánh nguội thì cắt sợi như chiếc đũa

- Khi ăn chan nước cốt dừa hoặc ăn với nước mắm chua ngọt + thịt trộn bì + rau sống rất ngon.

Bánh tằm khoai tím là một biến tấu rất ngon của khoai lang tím - Ảnh: FBNV

Trên đây là một số món quen thuộc làm từ khoai lang tím cho các bạn mê ăn các món dai dai, dẻo dẻo nè. Bên cạnh việc chia sẻ các món ngon, chị Nguyet Nguyen cũng kêu gọi mọi người chung tay giải cứu khoai tím cho bà con nông dân Vĩnh Long vì không xuất khẩu được trong tình hình dịch bệnh đang phức tạp.

Nếu các chị em nội trợ mua khoai ủng hộ mà chưa biết làm gì thì hãy tham khảo các món trên nha. Các bạn cũng đừng quên chia sẻ trải nghiệm nấu nướng của mình cùng các bà nội trợ khác nhé!