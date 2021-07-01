Ngon mê ly cùng với sữa khoai lang tím hạt điều chuẩn vị thơm béo, cách làm lại siêu đơn giản

Sữa khoai lang tím và hạt điều ngoài thơm ngon còn có tác dụng tốt cho hệ tiêu hóa, kiểm soát lượng đường trong máu và ngăn ngừa lão hóa, có tác dụng đẹp da và tóc. Ngoài ra, sử dụng sữa khoai lang tím hạt điều trong chế độ ăn kiêng còn giúp giảm tích tụ chất béo qua đó kiểm soát được trọng lượng của cơ thể.

Khoai lang là thực phẩm được nhiều người ưa chuộng vì không những tốt cho sức khỏe mà còn có hương vị thơm ngon đặc biệt. Ngoài những cách chế biến thông thường như luộc, hấp, nướng hay hầm, hôm nay chị em hãy làm sữa khoai lang tím thơm béo chuẩn vị nhé.

- 1,5 lít nước.

- 50g hạt điều rang.

- 500ml sữa tươi.

- 1/2 lon sữa đặc.

- Vài nhánh lá dứa.

Cần luộc chín khoai trước để sữa không có tạp vị và dễ xay - Ảnh: Trương Mỹ Loan

Cách làm

- Khoai lang tím gọt vỏ, rửa nước muối cho sạch rồi luộc chín với 1,5 lít nước.

- Xay nhuyễn khoai với hạt điều rang và nước luộc khoai. Lược qua rây để bỏ xơ khoai còn sót lại.

- Đặt nồi lên bếp, đun nóng hỗn hợp vừa xay cùng sữa tươi, sữa đặc và lá dứa với lửa vừa 5-10 phút rồi tắt bếp. Chú ý, chỉ đun nóng chứ không đun sôi. Đợi cho sữa nguội bớt, đổ vào bình thủy tinh và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh.

Sữa khoai lang tím ngon hơn khi uống lạnh - Trương Mỹ Loan

Công thức nếu dùng máy nấu sữa hạt:

- Cho khoai sống đã gọt vỏ cắt nhỏ, hạt điều, nước lọc vào máy rồi khỏi động.

- Hỗn hợp sau khi nấu pha thêm sữa đặc, sữa tươi, 2 muỗng cà phê nước cốt lá dứa là hoàn thành.

Một ly sữa khoai lang tím cũng có thể thay thế cho bữa chiều - Ảnh: Trương Mỹ Loan Sữa khoai lang tím thành quả có màu tím không quá đậm - Ảnh: Trương Mỹ Loan

Sữa khoai lang tím thành quả có màu tím không quá đậm với mùi thơm đặc trưng của lá dứa cùng vị béo bùi của khoai và hạt điều. Nên dùng hết sữa trong vòng 3-4 ngày, tránh để quá lâu khiến sữa mất chất dinh dưỡng và kém ngon.