Thưởng thức một ngày thảnh thơi - Nhâm nhi cà phê trứng béo mịn!

Pha cà phê trứng tại nhà, béo ngậy, sóng sánh thích mê.

Egg Coffee - Cà Phê Trứng

Nguyên liệu:

2 lòng đỏ trứng

35gr đường

1 muỗng cafe mật ong

2 muỗng cafe cà phê hoà tan

Nước nóng

Cách làm:

- Dùng máy đánh lòng đỏ trứng với đường và mật ong đến khi tạo thành hỗn hợp kem mềm mịn dày và chuyển màu trắng ngà.

- Pha cà phê hoà tan với nước nóng

- Rót từ từ nhẹ nhàng kem trứng lên cà phê, kem trứng sẽ nổi lên trên.

- Thêm chút bột ca cao rắc lên mặt kem thêm phần hấp dẫn.

- Thưởng thức thôi.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Herman Huang

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thuong-thuc-mot-ngay-thanh-thoi-nham-nhi-ca-phe-trung-beo-min-469894.html