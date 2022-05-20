Thưởng thức một ngày thảnh thơi - Nhâm nhi cà phê trứng béo mịn!

Món ngon mỗi ngày 20/05/2022 09:49

Pha cà phê trứng tại nhà, béo ngậy, sóng sánh thích mê.

Egg Coffee - Cà Phê Trứng

Thưởng thức một ngày thảnh thơi - Nhâm nhi cà phê trứng béo mịn! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 2 lòng đỏ trứng

  • 35gr đường

  • 1 muỗng cafe mật ong

  • 2 muỗng cafe cà phê hoà tan

  • Nước nóng

Cách làm:

- Dùng máy đánh lòng đỏ trứng với đường và mật ong đến khi tạo thành hỗn hợp kem mềm mịn dày và chuyển màu trắng ngà.

- Pha cà phê hoà tan với nước nóng

- Rót từ từ nhẹ nhàng kem trứng lên cà phê, kem trứng sẽ nổi lên trên.

- Thêm chút bột ca cao rắc lên mặt kem thêm phần hấp dẫn.

- Thưởng thức thôi.

 

Thưởng thức một ngày thảnh thơi - Nhâm nhi cà phê trứng béo mịn! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Herman Huang

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