Thử công thức chè bắp lá dứa ngọt ngọt mát miệng, đơn giản dễ nấu!

Món ngon mỗi ngày 28/05/2022 06:00

Bắt ngọt, nước cốt dừa béo ngậy, sự kết hợp tạo nên món ăn tuổi thơ, dễ nấu

CHÈ BẮP LÁ DỨA

Thử công thức chè bắp lá dứa ngọt ngọt mát miệng, đơn giản dễ nấu! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 200gr bột năng
  • 1.5 trái bắp
  • 10gr lá dứa
  • 60gr đường cát trắng
  • 20ml nước cốt dừa
Thử công thức chè bắp lá dứa ngọt ngọt mát miệng, đơn giản dễ nấu! - Ảnh 2

 

Cách làm:

- Tách hạt bắp nửa trái và cho vào chén

 

Thử công thức chè bắp lá dứa ngọt ngọt mát miệng, đơn giản dễ nấu! - Ảnh 3

 

- Nửa trái bắp còn lại đem luộc chín rồi tách ra tô còn nguyên vẹn hạt để làm trân châu.

- Phần lá dứa cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn rồi lọc qua rây, chắt lấy nước.

- Cho 50gr bột năng ra tô, cho chút nước ấm vào ngoáy đều để chút cho vào nồi chè cho có độ sệt.

- Cho từng chút nước ấm vào 150gr bột năng, vừa cho vừa trộn đều đến khi hết phần nước ấm thì tiếp tục dùng tay nhào bột đến khi thành một khối bột đồng nhất, không bị dính tay là được.

- Lấy một lượng bột đã nhào ra tay, khoảng 10gr, dàn đều và cho hạt bắp đã luộc vào chính giữa, rồi vo tròn lại. Làm lần lượt như vậy cho đến khi hết bột.

- Tiếp theo, bắc nồi nước lên bếp, chỉnh lửa vừa. Khi nước trong nồi bắt đầu sôi thì cho trân châu bắp vào luộc. Khi trân châu nổi lên trên, vỏ ngoài trong thì vớt ra cho vào tô nước đá lạnh để phần trân châu được săn lại.

- Cho 1 chiếc nồi lên bếp, cho vào nồi 600ml nước lọc. Nước bắt đầu sôi thì cho hạt bắp đã gọt vào nồi. Thêm vào nồi 60gr đường cát, khuấy đều rồi đập nắp lại, nấu trên lửa vừa khoảng 15 phút cho đến khi thấy hạt bắp bắt đầu nổi lên trên thì mở nắp ra.

- Đổ nước cốt lá dứa vào nồi bắp, khuấy đều. Cho từ từ nước bột năng đã pha vào nồi, khuấy nhẹ tay cho hỗn hợp chè bắt đầu sệt lại.

- Khi hỗn hợp chè bắp bắt đầu sệt thì cho hết trân châu bắp vào nồi. Nấu thêm khoảng 10-15 phút cho trân châu thấm phần dứa thì tắt bếp.

- Cho ra chén, thêm nước cốt dừa và thưởng thức

 

Thử công thức chè bắp lá dứa ngọt ngọt mát miệng, đơn giản dễ nấu! - Ảnh 4

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Bình Minh

Cách làm bánh prezel thơm phức vừa ra lò giòn bóng bẩy!

Cách làm bánh prezel thơm phức vừa ra lò giòn bóng bẩy!

Lâu ngày tự làm bánh ngọt tại nhà, không quá khó mà lại dễ làm vô cùng

Xem thêm
Từ khóa:   các món ăn vặt Chè bắp nếp đậu xanh lá dứa

TIN MỚI NHẤT

TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

Đời sống 53 phút trước
Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Đời sống 1 giờ 35 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Đời sống 2 giờ 14 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 51 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 6 giờ 51 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 6 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 1 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 51 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 20 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ