Thử công thức chè bắp lá dứa ngọt ngọt mát miệng, đơn giản dễ nấu!

- Tách hạt bắp nửa trái và cho vào chén

- Nửa trái bắp còn lại đem luộc chín rồi tách ra tô còn nguyên vẹn hạt để làm trân châu.

- Phần lá dứa cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn rồi lọc qua rây, chắt lấy nước.

- Cho 50gr bột năng ra tô, cho chút nước ấm vào ngoáy đều để chút cho vào nồi chè cho có độ sệt.

- Cho từng chút nước ấm vào 150gr bột năng, vừa cho vừa trộn đều đến khi hết phần nước ấm thì tiếp tục dùng tay nhào bột đến khi thành một khối bột đồng nhất, không bị dính tay là được.

- Lấy một lượng bột đã nhào ra tay, khoảng 10gr, dàn đều và cho hạt bắp đã luộc vào chính giữa, rồi vo tròn lại. Làm lần lượt như vậy cho đến khi hết bột.

- Tiếp theo, bắc nồi nước lên bếp, chỉnh lửa vừa. Khi nước trong nồi bắt đầu sôi thì cho trân châu bắp vào luộc. Khi trân châu nổi lên trên, vỏ ngoài trong thì vớt ra cho vào tô nước đá lạnh để phần trân châu được săn lại.

- Cho 1 chiếc nồi lên bếp, cho vào nồi 600ml nước lọc. Nước bắt đầu sôi thì cho hạt bắp đã gọt vào nồi. Thêm vào nồi 60gr đường cát, khuấy đều rồi đập nắp lại, nấu trên lửa vừa khoảng 15 phút cho đến khi thấy hạt bắp bắt đầu nổi lên trên thì mở nắp ra.

- Đổ nước cốt lá dứa vào nồi bắp, khuấy đều. Cho từ từ nước bột năng đã pha vào nồi, khuấy nhẹ tay cho hỗn hợp chè bắt đầu sệt lại.

- Khi hỗn hợp chè bắp bắt đầu sệt thì cho hết trân châu bắp vào nồi. Nấu thêm khoảng 10-15 phút cho trân châu thấm phần dứa thì tắt bếp.

- Cho ra chén, thêm nước cốt dừa và thưởng thức

Chúc mọi người làm thành công!





Nguồn: Fb Bình Minh