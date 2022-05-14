Cách làm bánh prezel thơm phức vừa ra lò giòn bóng bẩy!

Món ngon mỗi ngày 14/05/2022 12:16

Lâu ngày tự làm bánh ngọt tại nhà, không quá khó mà lại dễ làm vô cùng

Bánh mì Pretzel đến từ nước Đức

Cách làm bánh prezel thơm phức vừa ra lò giòn bóng bẩy! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

Phần bột:

  • 150gr bột mì số 13
  • 100gr bột mì số 11
  • 10gr muối
  • 5gr men instant
  • 20gr bơ lạt
  • 135ml nước

  • 50gr baking soda

  • 1L nước

Phần rắc mặt hoặc nhân:

  • muối hạt /đường hạt /hạt ngũ cốc /xúc xích /phô mai /nhân mặn ngọt tuỳ thích….

 

Cách làm:

  • Phần bột:

- Trộn tất cả nguyên liệu vào nhồi đến khi bột mịn không dính tay

- Chia bột thành cục nhỏ. Đậy kín mặt bột, để bột nghỉ khoảng 15 phút

- Tạo hình bánh tùy ý, sau đó để bột vào ngăn đá tủ lạnh ít nhất 1 tiếng 

 

Cách làm bánh prezel thơm phức vừa ra lò giòn bóng bẩy! - Ảnh 2

  • Phần nước luộc bột:

- Cho baking soda và nước vào 1 nồi/ chảo to hoà tan và đun sôi phần nước này. Sau khi sôi lấy bột trong ngăn đá ra luộc từng viên bột. Mỗi viên luộc trong 30 giây, nhớ lật mặt bột cho đều.

 

Cách làm bánh prezel thơm phức vừa ra lò giòn bóng bẩy! - Ảnh 3

 

- Vớt bột ra để lên khay nước có lót giấy chống dính/ nướng trực tiếp trên khay thì nên thoa 1 lớp bơ/ dầu để chống dính.

- Làm nóng lò 200°C trước 10 phút.

- Bột sau khi luộc, sử dụng dao sắc để rạch mặt bánh. Rải topping lên mặt bánh.

- Nướng bánh 15-20 phút/ quan sát đến khi vỏ bánh chuyển màu nâu đậm đều giống màu caramel.

- Sau khi nướng, quét 1 lớp bơ mỏng khi bánh còn nóng để có lớp vỏ bóng đẹp và thơm bơ hơn.

 

Cách làm bánh prezel thơm phức vừa ra lò giòn bóng bẩy! - Ảnh 4

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

 

Nguồn: Fb Nguyen Thi Thu Huyen

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Từ khóa:   Những món ăn ngon các món ăn vặt bánh ngọt

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