Sữa chua dẻo homemade - Độ sánh mịn vừa phải, sữa chua dẻo hòa quyện sóng sánh!

Làm sữa chua dẻo truyền thống tại nhà, nguyên liệu và cách làm đơn giản, dễ ăn

SỮA CHUA DẺO

Nguyên liệu:

650ml sữa tươi không đường

1 hũ sữa chua

1 lon sữa đặc

500ml nước sôi

10-12 hũ thủy tinh đựng sữa chua

Cách làm:

- Sử dụng ruột nồi cơm điện/ nồi/thố khoảng 2 lít để đựng nguyên liệu.

- Nấu sôi 500ml nước lọc

- Đổ sữa chua cái vào thố, cho tiếp lon sữa đặc vào. Khuấy đều theo 1 chiều

- Cho tiếp sữa tươi không đường vào, tiếp tục khuấy đều theo 1 chiều

- Rót từ từ chút một, chút một nước sôi vào hỗn hợp sữa trên. Vừa rót vừa khuấy đều hỗn hợp.

- Chia hỗn hợp ra hũ nhỏ.

- Xếp các hũ sữa đã chia vào 1 cái nồi có nắp/ thùng xốp nhỏ/ để nguyên trong lòng nồi cơm điện, đậy nắp lại là xong. Phủ thêm 1 lớp khăn lên trên và ủ yên tầm 12 tiếng

- Thu hoạch, kiểm tra độ đạt vừa ý thì cho vào tủ lạnh ăn dần

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Trang Huyền Phạm

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sua-chua-deo-homemade-do-sanh-min-vua-phai-sua-chua-deo-hoa-quyen-song-sanh-465399.html