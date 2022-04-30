Sữa chua dẻo homemade - Độ sánh mịn vừa phải, sữa chua dẻo hòa quyện sóng sánh!

Món ngon mỗi ngày 30/04/2022 13:45

Làm sữa chua dẻo truyền thống tại nhà, nguyên liệu và cách làm đơn giản, dễ ăn

SỮA CHUA DẺO

Sữa chua dẻo homemade - Độ sánh mịn vừa phải, sữa chua dẻo hòa quyện sóng sánh! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 650ml sữa tươi không đường
  • 1 hũ sữa chua 
  • 1 lon sữa đặc
  • 500ml nước sôi
  • 10-12 hũ thủy tinh đựng sữa chua

Cách làm:

- Sử dụng ruột nồi cơm điện/ nồi/thố khoảng 2 lít để đựng nguyên liệu. 

- Nấu sôi 500ml nước lọc

- Đổ sữa chua cái vào thố, cho tiếp lon sữa đặc vào. Khuấy đều theo 1 chiều

- Cho tiếp sữa tươi không đường vào, tiếp tục khuấy đều theo 1 chiều

- Rót từ từ chút một, chút một nước sôi vào hỗn hợp sữa trên. Vừa rót vừa khuấy đều hỗn hợp. 

- Chia hỗn hợp ra hũ nhỏ.

- Xếp các hũ sữa đã chia vào 1 cái nồi có nắp/ thùng xốp nhỏ/ để nguyên trong lòng nồi cơm điện, đậy nắp lại là xong. Phủ thêm 1 lớp khăn lên trên và ủ yên tầm 12 tiếng

 

- Thu hoạch, kiểm tra độ đạt vừa ý thì cho vào tủ lạnh ăn dần

 

Sữa chua dẻo homemade - Độ sánh mịn vừa phải, sữa chua dẻo hòa quyện sóng sánh! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

 

Nguồn: Fb Trang Huyền Phạm

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