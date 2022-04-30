Sữa chua dẻo homemade - Độ sánh mịn vừa phải, sữa chua dẻo hòa quyện sóng sánh!

Làm sữa chua dẻo truyền thống tại nhà, nguyên liệu và cách làm đơn giản, dễ ăn
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SỮA CHUA DẺO
Nguyên liệu:
- 650ml sữa tươi không đường
- 1 hũ sữa chua
- 1 lon sữa đặc
- 500ml nước sôi
- 10-12 hũ thủy tinh đựng sữa chua
Cách làm:
- Sử dụng ruột nồi cơm điện/ nồi/thố khoảng 2 lít để đựng nguyên liệu.
- Nấu sôi 500ml nước lọc
- Đổ sữa chua cái vào thố, cho tiếp lon sữa đặc vào. Khuấy đều theo 1 chiều
- Cho tiếp sữa tươi không đường vào, tiếp tục khuấy đều theo 1 chiều
- Rót từ từ chút một, chút một nước sôi vào hỗn hợp sữa trên. Vừa rót vừa khuấy đều hỗn hợp.
- Chia hỗn hợp ra hũ nhỏ.
- Xếp các hũ sữa đã chia vào 1 cái nồi có nắp/ thùng xốp nhỏ/ để nguyên trong lòng nồi cơm điện, đậy nắp lại là xong. Phủ thêm 1 lớp khăn lên trên và ủ yên tầm 12 tiếng
- Thu hoạch, kiểm tra độ đạt vừa ý thì cho vào tủ lạnh ăn dần
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Trang Huyền Phạm