Mỳ Ý cua sốt kem, món ngon béo ngậy phù hợp làm món chính cho mọi bữa trong ngày, chị em thử ngay!

Món ngon mỗi ngày 24/01/2023 11:48

Đâu là phiên bản biến tấu mỳ Ý gần gũi với hương vị Việt nhất. Thịt cua béo ngậy sẽ càng đậm vị hơn với sốt kem. Chị em nên tham khảo ngay công thức bên dưới.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- Mì ý

- 150ml Whipping cream 

- Cua: 3-4 con (tùy làm bao nhiêu phần mỳ)

- 4 thìa phở tương cà Heinz

- Tỏi, bơ lạt tự nhiên, bột bắp, muối, hạt nêm, tiêu

 

Cách chế biến: 

- Đầu tiên hấp cho chín cua rồi vớt ra và tách lấy thịt.

 

Mỳ Ý cua sốt kem, món ngon béo ngậy phù hợp làm món chính cho mọi bữa trong ngày, chị em thử ngay! - Ảnh 1

 

- Nấu nước đến khi sôi cho mì vào luộc, luộc 15 phút hoặc cứ cắn thử mì mềm vừa ăn là được.

 

Mỳ Ý cua sốt kem, món ngon béo ngậy phù hợp làm món chính cho mọi bữa trong ngày, chị em thử ngay! - Ảnh 2

 

- Bắt chảo nóng cho bơ lạt (1 viên) vào để tan chảy và lần lượt cho tỏi băm nhuyễn cùng hành khô và phần thịt cua vừa gỡ vào xào cỡ 1 - 2 phút để thịt thơm và săn thì lấy ra để riêng.

- Bỏ phần vỏ cua vừa bóc vào 1 nồi nhỏ, thêm 1 miếng hành tím, 1 ít gừng vào luộc 15 - 20 phút ra nước dùng thì tắt bếp rồi gạn lấy nước.

- Cho 1 viên bơ, tỏi, gạch cua vào xào sơ, đổ cỡ 2 bát nhỏ nước luộc cua cùng sốt cà chua, cho tiếp whipping cream rồi nêm nếm vừa ăn.

 

Mỳ Ý cua sốt kem, món ngon béo ngậy phù hợp làm món chính cho mọi bữa trong ngày, chị em thử ngay! - Ảnh 3
Phi thơm gạch với bơ tỏi, rồi đổ nước dùng cua vào.

 

- Cho một ít bột bắp vào để sốt sệt lại một tí rồi khuấy đều. 

- Đổ mì vào phần sốt trên bếp, đảo đều tầm 3 - 5 phút cho ngấm sốt rồi trút ra đĩa.

- Lấy mì ra dĩa, bỏ thịt cua lên mặt và úp mai cua lên rắc tí tiêu thế là đem ra thưởng thức.

 

Mỳ Ý cua sốt kem, món ngon béo ngậy phù hợp làm món chính cho mọi bữa trong ngày, chị em thử ngay! - Ảnh 4

Chúc chị em thực hiện thành công và ăn ngon miệng nhé!

 

* Nguồn: Facebook Nâu Nhiều Sữa

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