Mỳ Ý cua sốt kem, món ngon béo ngậy phù hợp làm món chính cho mọi bữa trong ngày, chị em thử ngay!

- 4 thìa phở tương cà Heinz

- Tỏi, bơ lạt tự nhiên, bột bắp, muối, hạt nêm, tiêu

Cách chế biến:

- Đầu tiên hấp cho chín cua rồi vớt ra và tách lấy thịt.

- Nấu nước đến khi sôi cho mì vào luộc, luộc 15 phút hoặc cứ cắn thử mì mềm vừa ăn là được.

- Bắt chảo nóng cho bơ lạt (1 viên) vào để tan chảy và lần lượt cho tỏi băm nhuyễn cùng hành khô và phần thịt cua vừa gỡ vào xào cỡ 1 - 2 phút để thịt thơm và săn thì lấy ra để riêng.

- Bỏ phần vỏ cua vừa bóc vào 1 nồi nhỏ, thêm 1 miếng hành tím, 1 ít gừng vào luộc 15 - 20 phút ra nước dùng thì tắt bếp rồi gạn lấy nước.

- Cho 1 viên bơ, tỏi, gạch cua vào xào sơ, đổ cỡ 2 bát nhỏ nước luộc cua cùng sốt cà chua, cho tiếp whipping cream rồi nêm nếm vừa ăn.

Phi thơm gạch với bơ tỏi, rồi đổ nước dùng cua vào.

- Cho một ít bột bắp vào để sốt sệt lại một tí rồi khuấy đều.

- Đổ mì vào phần sốt trên bếp, đảo đều tầm 3 - 5 phút cho ngấm sốt rồi trút ra đĩa.

- Lấy mì ra dĩa, bỏ thịt cua lên mặt và úp mai cua lên rắc tí tiêu thế là đem ra thưởng thức.

Chúc chị em thực hiện thành công và ăn ngon miệng nhé!

* Nguồn: Facebook Nâu Nhiều Sữa