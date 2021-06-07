‘Mẹ ác’ tự tay ‘sản xuất’ khoai tây chiên phô mai giòn rụm cho con, hội chị em vào xin công thức tới tấp

Nhiều bà mẹ thường e ngại chuyện cho các con ăn bánh kẹo bởi chúng có thể gây hại và ảnh hưởng không tốt tới sức khoẻ. Tuy nhiên, với công thức đơn giản của món bánh khoai tây chiên vị phô mai này, các bà mẹ có thể yên tâm cho các con ăn.

Các nhóc tỳ luôn bị hấp dẫn bởi hương vị ngọt ngào của bánh kẹo. Tuy nhiên, nhiều bậc cha mẹ thường lo ngại một số loại sẽ có chất phụ gia thực phẩm nên đã không cho trẻ ăn bánh kẹo hoặc ăn nhưng rất ít. Chính vì vậy, để đảm bảo sức khoẻ và đáp ứng nhu cầu trong quá trình phát triển của con trẻ, không ít người tự “sản xuất” ra những món ăn vặt vừa thơm ngon, vừa bổ dưỡng.

Điển hình như trong hội dành cho những người “Yêu bếp”, bạn Nguyễn Việt Hà đã chia sẻ công thức làm món bánh khoai tây chiên vị phô mai vô cùng đợ giản và không tốn thời gian. Bà mẹ bỉm sữa chia sẻ: “Có bà mẹ nào giống em lúc nào cũng bị mang tiếng là mẹ ác vì chưa bao giờ biết mua cho con một gói bim bim nào không? Vì em có thể tự sản xuất mà không cần phụ gia, không hương liệu công nghiệp, không chất bảo quản nữa. Thỉnh thoảng, thêm vào thực đơn ăn vặt cho các bạn ý đỡ thèm nhất là trong mùa dịch nhạy cảm này mà không cần phải ra ngoài mua”. Món bánh 'giải sầu' được yêu thích dành cho các trả nhỏ - Ảnh: FBNV

Nguyên liệu cần chuẩn bị cho món ăn vặt “giải sầu” này gồm: - Khoai Tây - Bột phô mai - Dầu ăn - Muối ăn Khoai tây là nguyên liệu không thể thiếu cho món bánh này - Ảnh: FBNV Với cách làm đơn giản và siêu tiết kiệm thời gian, bạn sẽ không bao giờ phải thất bại ngay cả trong lần thử làm đầu tiên. - Khoai tây gọt vỏ ngâm vào nước muối 10 phút. Sau đó, bạn dùng dao cắt khoai tây thành những lát mỏng. Bạn nên cắt theo chiều ngang củ khoai tây và ngâm trong tô nước muối khoảng 5 phút. - Bạn vớt những lát khoai tây ra khỏi tô nước muối, rửa thật sạch qua nước lạnh rồi vớt ra rổ để thật ráo. - Bạn lại tiếp tục ngâm lát khoai tây vào tô nước đá lạnh tầm 10 phút, vớt ra rổ để thật ráo nước và trải đều khoai ra rổ phơi nắng 30 phút. - Bạn nên chiên khoai ngập dầu cho vàng giòn rồi vớt ra để ráo dầu. Nếu bạn muốn khoai giòn rụm thì chiên thêm lần 2. - Cuối cùng, bạn cho khoai tây vào túi zip rồi cho bột phô mai và lắc đều. Những miếng bánh khoai tây vàng ươm vừa ra lò - Ảnh: FBNV Món bánh khoai tây vị phô mai ngon giòn thơm 'nức mũi' - Ảnh: FBNV Với nguyên liệu dễ tìm và cách làm vô cùng đơn giản, các bà mẹ có thể khiến cho con trẻ thích thú với món khoai tây chiên vị phô mai ngay từ lần nếm thử đầu tiên. Chắc hẳn, sau khi biết được công thức, món ăn vặt này sẽ không thể thiếu trong thực đơn “món ngọt” của con trẻ nhà bạn.

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