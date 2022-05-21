Lạ miệng, bắt mắt với món Gỏi gà măng cụt!

Mùa hè làm món gỏi gà với măng cụt chua ngọt siêu kích thích vị giác

GỎI GÀ MĂNG CỤT

Nguyên liệu:

Gà

Hành tây, cà rốt, rau răm, gừng, chanh

Măng cụt xanh

Đậu phộng rang

Gia vị

Cách làm:

- Gà làm sạch lông, pha hỗn hợp rượu gồm chanh/ giấm + muối + gừng đập dập. Thoa đều để gà khử mùi hôi.

- Luộc gà với mấy lát nghệ cho gà có màu vàng bắt mắt. Sau đó vớt gà ra để nguội/ ngâm vào thau nước đá cho da gà giòn

- Măng cụt xanh gọt vỏ dưới vòi nước để tránh bị dính mủ và bị đen, sau đó cắt lát ngâm vào thau nước đá, vắt thêm 1-2 trái chanh cho măng cụt được trắng hơn.

- Hành tây cắt nhỏ, ướp đá cho giòn và bớt hăng.

- Cà rốt cắt nhỏ, ngâm vào hỗn hợp chanh đường vừa đủ vị chua ngọt.

- Rau răm rửa sạch

- Đậu phộng rang vàng, sau đó giã đập

- Pha nước mắm trộn gỏi: tỉ lệ 2 muỗng rưỡi canh nước mắm + 2 muỗng canh đường + 1 muỗng canh nước. Đun hỗn hợp trên bếp cho nó keo lại để đậm đà hơn.

Sau khi nước mắm keo lại cho thêm tỏi ớt băm vào.

TRỘN GỎI:

- Xé gà thành miếng vừa ăn. Vớt măng cụt, cà rốt, hành tây ra trộn lại với nhau rồi thêm rau răm vào. Sau đó cho hỗn hợp nước mắm vào từ từ + 2 muỗng canh tắc. Cho gà đã xé vào rồi trộn đều. Bày ra và rắc đậu phộng lên là xong

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Trúc Green

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/la-mieng-bat-mat-voi-mon-goi-ga-mang-cut-469946.html