Đạm bạc, giản đơn với món bông bí chiên giòn!

Bông bí nhồi chả cá, quết đều tay. Chiên giòn, ăn vào dai dai ngon sần sật

BÔNG BÍ NHỒI CHẢ CÁ CHIÊN

Nguyên liệu:

500gr bông bí

200gr chả cá thác lác

Nấm mèo

Bột chiên giòn

Cách làm:



- Cá thác lác ướp với 1 muỗng cafe đường, ít hạt nêm/ bột ngọt, muối, 1/2 muỗng canh nước mắm, tiêu xay, hành ớt băm, 1-2 tai nhỏ nấm mèo ngâm mềm cắt nhỏ. Trộn và quết đều cho cá dai, cho vào ngăn mát tủ lạnh để cá dai ngon hơn.

- Bông bí bỏ phần nhuỵ bên trong bằng cách lấy kéo nhọn cắt bỏ. Phần cuốn ta tướt bỏ bên ngoài, rửa sạch bông bí.

- Cho cá thác lác vào túi, cắt bỏ phần nhọn, ta bóp cho cá vào trong bông bí, làm lần lượt cho đến hết.

- Hoà bột chiên giòn với ít nước cho sệt sệt là được.

- Chuẩn bị dầu nóng, nhúng bông bí vào bột chiên giòn sau đó cho vào dầu chiên vàng đều là được, cho ra giấy thấm dầu.

- Dọn ra đĩa, chấm cùng tương ớt nếu thích

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Ngô Tuyết Phượng

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dam-bac-gian-don-voi-mon-bong-bi-chien-gion-467369.html