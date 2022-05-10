Đạm bạc, giản đơn với món bông bí chiên giòn!

Bông bí nhồi chả cá, quết đều tay. Chiên giòn, ăn vào dai dai ngon sần sật
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BÔNG BÍ NHỒI CHẢ CÁ CHIÊN
Nguyên liệu:
- 500gr bông bí
- 200gr chả cá thác lác
- Nấm mèo
- Bột chiên giòn
Cách làm:
- Cá thác lác ướp với 1 muỗng cafe đường, ít hạt nêm/ bột ngọt, muối, 1/2 muỗng canh nước mắm, tiêu xay, hành ớt băm, 1-2 tai nhỏ nấm mèo ngâm mềm cắt nhỏ. Trộn và quết đều cho cá dai, cho vào ngăn mát tủ lạnh để cá dai ngon hơn.
- Bông bí bỏ phần nhuỵ bên trong bằng cách lấy kéo nhọn cắt bỏ. Phần cuốn ta tướt bỏ bên ngoài, rửa sạch bông bí.
- Cho cá thác lác vào túi, cắt bỏ phần nhọn, ta bóp cho cá vào trong bông bí, làm lần lượt cho đến hết.
- Hoà bột chiên giòn với ít nước cho sệt sệt là được.
- Chuẩn bị dầu nóng, nhúng bông bí vào bột chiên giòn sau đó cho vào dầu chiên vàng đều là được, cho ra giấy thấm dầu.
- Dọn ra đĩa, chấm cùng tương ớt nếu thích
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Ngô Tuyết Phượng