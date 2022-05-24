Ăn vặt với bánh khoai tây nghiền phô mai - Thơm nức mũi, team nghiền phô mai siêu thích!

Làm bánh khoai tây ăn vặt, vừa ăn vừa xem phim siêu đã
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BÁNH KHOAI TÂY PHÔ MAI KÉO SỢI
Nguyên liệu:
- 350gr khoai tây
- 80gr phô mai mozzarella sợi
- 2 muỗng cafe đường
- 3 muỗng canh bột gạo
- Ít muối
- Dầu ăn
Cách làm:
- Khoai tây nạo vỏ thái miếng mỏng rồi ngâm nước lạnh khoảng 15 phút cho ra hết nhựa.
- Luộc khoai tây trên lửa vừa khoảng 15-20 phút cho khoai chín mềm.
- Nghiền nhuyễn khoai tây, sau đó thêm ít muối, đường, bột gạo vào nhào cho thành khối mịn
- Lăn bột thành thanh dài rồi chia khối bột ra nhiều phần nhỏ bằng nhau tùy ý
- Ấn dẹt khối bột rồi cho phô mai mozzarella vào giữa, sau đó gói kín lại, ấn dẹt xuống một chút.
- Bắc chảo lên bếp cho ít dầu ăn vào chiên bánh ở mức nhiệt trung bình khoảng 5 phút là bánh chín
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Khúc Thùy Linh