Ăn vặt với bánh khoai tây nghiền phô mai - Thơm nức mũi, team nghiền phô mai siêu thích!

Làm bánh khoai tây ăn vặt, vừa ăn vừa xem phim siêu đã

BÁNH KHOAI TÂY PHÔ MAI KÉO SỢI

Nguyên liệu:

350gr khoai tây

80gr phô mai mozzarella sợi

2 muỗng cafe đường

3 muỗng canh bột gạo

Ít muối

Dầu ăn

Cách làm:



- Khoai tây nạo vỏ thái miếng mỏng rồi ngâm nước lạnh khoảng 15 phút cho ra hết nhựa.

- Luộc khoai tây trên lửa vừa khoảng 15-20 phút cho khoai chín mềm.

- Nghiền nhuyễn khoai tây, sau đó thêm ít muối, đường, bột gạo vào nhào cho thành khối mịn

- Lăn bột thành thanh dài rồi chia khối bột ra nhiều phần nhỏ bằng nhau tùy ý

- Ấn dẹt khối bột rồi cho phô mai mozzarella vào giữa, sau đó gói kín lại, ấn dẹt xuống một chút.

- Bắc chảo lên bếp cho ít dầu ăn vào chiên bánh ở mức nhiệt trung bình khoảng 5 phút là bánh chín

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Khúc Thùy Linh

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/an-vat-voi-banh-khoai-tay-nghien-pho-mai-thom-nuc-mui-team-nghien-pho-mai-sieu-thich-470528.html