Ăn vặt với bánh khoai tây nghiền phô mai - Thơm nức mũi, team nghiền phô mai siêu thích!

Món ngon mỗi ngày 24/05/2022 07:52

Làm bánh khoai tây ăn vặt, vừa ăn vừa xem phim siêu đã

BÁNH KHOAI TÂY PHÔ MAI KÉO SỢI

Ăn vặt với bánh khoai tây nghiền phô mai - Thơm nức mũi, team nghiền phô mai siêu thích! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 350gr khoai tây 
  • 80gr phô mai mozzarella sợi 
  • 2 muỗng cafe đường
  • 3 muỗng canh bột gạo
  • Ít muối
  • Dầu ăn
Ăn vặt với bánh khoai tây nghiền phô mai - Thơm nức mũi, team nghiền phô mai siêu thích! - Ảnh 2

 

Cách làm:

- Khoai tây nạo vỏ thái miếng mỏng rồi ngâm nước lạnh khoảng 15 phút cho ra hết nhựa.

 

Ăn vặt với bánh khoai tây nghiền phô mai - Thơm nức mũi, team nghiền phô mai siêu thích! - Ảnh 3

 

- Luộc khoai tây trên lửa vừa khoảng 15-20 phút cho khoai chín mềm.

- Nghiền nhuyễn khoai tây, sau đó thêm ít muối, đường, bột gạo vào nhào cho thành khối mịn

 

Ăn vặt với bánh khoai tây nghiền phô mai - Thơm nức mũi, team nghiền phô mai siêu thích! - Ảnh 4

 

- Lăn bột thành thanh dài rồi chia khối bột ra nhiều phần nhỏ bằng nhau tùy ý

 

Ăn vặt với bánh khoai tây nghiền phô mai - Thơm nức mũi, team nghiền phô mai siêu thích! - Ảnh 5

 

- Ấn dẹt khối bột rồi cho phô mai mozzarella vào giữa, sau đó gói kín lại, ấn dẹt xuống một chút.

- Bắc chảo lên bếp cho ít dầu ăn vào chiên bánh ở mức nhiệt trung bình khoảng 5 phút là bánh chín

 

Ăn vặt với bánh khoai tây nghiền phô mai - Thơm nức mũi, team nghiền phô mai siêu thích! - Ảnh 6

Chúc mọi người làm thành công!

 

Nguồn: Fb Khúc Thùy Linh

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