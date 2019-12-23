Luộc thịt lợn cứ làm theo cách này, thịt vừa mềm ngọt, trắng đẹp, không bị hôi lại đào thải hết chất độc

Mẹo vặt trong bếp 23/12/2019 05:00

Dưới đây chính là cách luộc thịt ngon mềm, trắng đẹp, không bị khô lại có thể đẩy hết độc tố tồn dư ra bên ngoài, chị em hãy lưu lại ngay.

Muốn có món thịt lợn luộc mềm ngon, trắng đẹp và an toàn cho sức khỏe chị em hãy thuộc lòng cách luộc thịt ngon dưới đây.

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Thịt lợn luộc là món ăn khá quen thuộc trong ẩm thực Việt - Ảnh minh họa: Internet

Mẹo luộc thịt lợn ngon, không còn mùi hôi

Muốn có đĩa thịt lợn luộc ngon, không còn mùi hôi bạn cần thực hiện các bước như sau:

Thịt lợn sau khi mua về rửa sạch với chút muối hạt và gừng đập dập. Sau đấy, cho lên bếp luộc sôi rồi trút bỏ phần nước luộc, lấy nước mới luộc thêm lần nữa đến khi thịt chín.

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Chỉ với một củ hành khô bạn đã khử bay mùi hôi của thịt lợn - Ảnh minh họa: Internet

Khi luộc thịt bạn đừng quên cho thêm chút muối, một củ hành nướng đập dập vào để mùi hôi của thịt được khử sạch hoàn toàn, giúp món ăn thơm ngon, mềm ngọt như ý.

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Miếng thịt thơm ngon, béo ngậy vô cùng hấp dẫn - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý: Bạn nên luộc thịt ngập nước để miếng thịt được chín đều, ngấm gia vị từ trong ra ngoài. Hớt bọt trong quá trình luộc cũng là cách để bạn khử mùi hôi của miếng thịt lợn hiệu quả.

Đặc biệt, trước khi vớt thịt ra bạn nên cho vào nồi vài giọt rượu trắng. Rượu sẽ giúp đánh bay mùi hôi, giúp món ăn thêm tròn vị, hấp dẫn.

Mẹo luộc thịt trắng đẹp

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Dấm và muối chính là nguyên liệu giúp thịt lợn luộc trắng đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Muốn có thịt lợn luộc trắng đẹp, không bị thâm bạn chỉ cần thêm vài thìa dấm ăn và chút muối vào nồi. Sau đấy, bạn trút thịt lợn ra, rửa sạch với nước lạnh rồi chuẩn bị một nồi nước sạch khác luộc đến khi chín.

Dám chắc, bạn sẽ có ngay món ngon với thịt lợn vừa trắng mịn lại béo thơm như ý.

Mẹo giúp thịt không bị khô sau khi luộc

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Luộc quá lâu sẽ khiến thịt bị dai, khô - Ảnh minh họa: Internet

Nếu thịt bị khô sẽ mất đi độ béo ngậy đặc trưng, khiến món ăn mất hấp dẫn. Vậy nên, muốn thịt không bị khô sau khi luộc bạn không nên luộc quá lâu.

Trung bình bạn sẽ mất khoảng 15-20 phút để luộc chín thịt. Sau 10 phút đầu, bạn hãy dùng đũa xiên qua miếng thịt, nếu còn chảy ra nước màu hồng thì chỉ cần đun thêm 5 phút nữa rồi tắt bếp, đậy nắp ngâm thịt trong nồi 5 phút rồi vớt ra, để ráo là đã có ngay món thịt lợn luộc căng mọng, mướt mắt.

Chúc bạn thành công với cách luộc thịt lợn ngon được chia sẻ trên đây!

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