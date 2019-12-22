Những sai lầm cực nguy hiểm khi nấu ăn, rước bệnh vào người, rất nhiều người mắc phải

Chuyên gia nói gì 22/12/2019 05:00

Nếu không bỏ ngay những sai lầm khi nấu ăn này bạn sẽ vô tình hại cả nhà, rước bệnh vào người, khiến ung thư ghé thăm mà không hay.

Chị em hãy bỏ ngay những sai lầm khi nấu ăn dưới đây kẻo hại cả nhà ốm đau quanh năm mà chẳng hề hay biết.

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Nếu nấu quá lâu sẽ khiến thực phẩm bị biến chất - Ảnh minh họa: Internet

Hầm xương quá lâu

Khi hầm xương, vì muốn tủy trong xương tiết ra thật nhiều nên chị em thường cố gắng hầm thật lâu để có nước dùng ngọt. Tuy nhiên, bất kỳ món ăn nào cũng có thời gian thích hợp cho chúng. Nếu nấu quá lâu sẽ khiến thực phẩm bị biến chất.

Nguy hiểm hơn, carbohydrates kết hợp với chất béo có thể sản sinh ra chất gây ung thư, đe dọa sức khỏe.

Sử dụng lại dầu thừa

Dầu còn thừa sau khi nấu các món chiên, rán thường được giữ lại để nấu những món ăn khác vì muốn tiết kiệm. Thế nhưng, thói quen này sẽ gây hại không nhỏ tới sức khỏe của các thành viên trong gia đình.

Việc đun sôi nhiều lần sẽ khiến thành phần hóa học trong dầu biến chất, có nguy cơ gây ung thư rất cao. Thế nên, ngay hôm nay bạn hãy bỏ ngay sai lầm khi ăn uống này.

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Việc rã đông bằng cách để thực phẩm ở ngoài không khí, ngâm nước sẽ vô tình tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển - Ảnh minh họa: Internet

Rã đông thực phẩm sai cách

Cách rã đông thực phẩm đúng nhất chính là cho thực phẩm từ ngăn đã xuống ngăn mát, chờ chúng rã đông tự nhiên.

Việc rã đông bằng cách để thực phẩm ở ngoài không khí, ngâm nước sẽ vô tình tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, gây ngộ độc hoặc chất độc tích tụ trong cơ thể lâu ngày có thể dẫn đến ung thư. 

Dùng quá nhiều muối

Việc ăn mặn, ăn quá nhiều muối sẽ làm tăng nguy cơ mắc cách bệnh về huyết áp, tim mạch. Vậy nên, trong một ngày bạn chỉ nên nạp vào người lượng muối tương đương với một thìa café.

Nếu ăn quá nhiều muối sẽ làm tăng nguy cơ loãng xương, suy thận và gặp các vấn đề về đường tiêu hóa.

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Cách rửa rau an toàn nhất chính là rửa dưới vòi nước chảy - Ảnh minh họa: Internet

Ngâm rau trong nước muối

Việc ngâm rau trong nước muối quá 10 phút sẽ khiến rau bị biến đổi mùi vị, mất chất và thuốc trừ sâu, chất độc hại ngấm ngược lại vào rau.

Vậy nên, cách rửa rau an toàn nhất chính là rửa dưới vòi nước chảy, sau đấy ngâm trong nước pha chút dấm 5 phút rồi với ra, để thật ráo mới chế biến.

Trữ thực phẩm quá lâu trong tủ lạnh

Việc trữ thịt, cá trong ngăn đã tủ lạnh sẽ giúp chị em tiết kiệm được khá nhiều thời gian đi chợ. Tuy nhiên, bạn đừng trữ đông quá nhiều thực phẩm kẻo dùng không kịp, để lâu ngày sẽ khiến thịt cá biến chất.

Chị em nội trợ chỉ nên trữ thực phẩm không quá 7 ngày trong ngăn đá để đảm bảo an toàn cho sức khỏe của cả gia đình.

Cho cả con gà vào nồi cơm điện, nửa tiếng sau có ngay món nướng tuyệt ngon

Cho cả con gà vào nồi cơm điện, nửa tiếng sau có ngay món nướng tuyệt ngon

Chẳng cần lò nướng hay phải quạt than hoa vừa nóng bức lại nghi ngút khói, chỉ với cách làm gà nướng bằng nồi cơm điện này bạn sẽ có ngay món ngon tuyệt đỉnh.

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