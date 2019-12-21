Xào mướp đắng đừng cho thẳng vào chảo, thêm bước này món ăn vừa giòn lại không hề bị đắng

Nấu gì hôm nay 21/12/2019 09:23

Thay vì trút thẳng vào chảo, chỉ cần thêm bước này bạn sẽ có ngay món mướp đắng xào trứng giòn ngon lại còn bớt đắng rất nhiều.

Không chỉ dễ ăn, thanh mát, mướp đắng còn là nguyên liệu quen thuộc trong gian bếp. Với vài quả mướp đắng, bạn đã có ngay tô canh mướp đắng nhồi thịt thanh nhiệt, đĩa mướp đắng xào trứng hút hồn và vô số món ngon khác.

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Món mướp đắng xào trứng ngon, đẹp da, ăn mãi không chán - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, có nhiều người không biết rằng nếu cho mướp đắng trực tiếp vào chảo xào sẽ khiến chúng bị mềm, đắng, không giữ được độ giòn ngon như bình thường.

Muốn có món mướp đắng xào ngon, đẹp da, ăn mãi không chán bạn hãy lưu ngay bí quyết nấu ăn cực ít người biết này.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 2 quả mướp đắng.

- 2 quả trứng gà.

- Hành, tỏi, muối, tiêu.

Các bước thực hiện:

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Việc ngâm trong nước muối pha loãng sẽ giúp giảm độ đắng và mướp đắng giòn ngọt hơn - Ảnh minh họa: Internet

- Mướp đắng mua về rửa sạch, dùng dao sắc bổ đôi, bỏ hạt rồi bào lát mỏng.

- Bạn chuẩn bị một thau nước sạch, thêm vào vài thìa muối, hòa tan rồi trút mướp đắng vào ngâm trong 10 phút thì vớt ra, để ráo.

Việc ngâm trong nước muối pha loãng sẽ giúp giảm độ đắng và mướp đắng giòn ngọt hơn, nếu bỏ qua bước này món ăn sẽ mất ngon.

- Hành bỏ vỏ, bằm nhuyễn. Trứng đập ra bát, đánh tan.

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Chỉ nên nêm chút muối hoặc gia vị nếu không sẽ khiến mướp đắng bị mặn - Ảnh minh họa: Internet

- Đặt chảo lên bếp, chờ chảo nóng cho dầu ăn vào rồi phi hành cho thơm. Sau đấy, bạn cho mướp đắng vào cùng với một ít muối rồi đảo đều tay đến khi mướp đắng ngấm gia vị và chín khoảng 8 phần.

- Đổ từ từ trứng vào rồi dùng đũa trộn đều để trứng bám quanh từng miếng mướp đắng. Đảo đến khi trứng chín thì tắt bếp.

Thành phẩm:

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Món mướp đắng xào vừa ngon miệng lại đẹp mắt - Ảnh minh họa: Internet

- Cho mướp đắng xào trứng ra đĩa, rắc thêm chút tiêu và hành lá thái nhỏ thì bạn đã có ngay món xào ngon cực đãi cả nhà.

Chúc bạn thành công với mòn ngon dễ làm này!

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