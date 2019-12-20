Không cần lò nướng, ai cũng có thể làm bánh bông lan với bí quyết này

Với món bánh dễ làm này, bạn chỉ cần chuẩn bị một vài nguyên liệu hết sức đơn giản.

Bánh bông lan là món ăn vặt được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, chúng ta thường mua sẵn về ăn mà ít ai biết cách làm bánh bông lan bằng nồi cơm điện lại cực kỳ ngon và bắt mắt.

- Bột bắp: 50gr.

- Chanh, dầu ăn, sữa tươi, muối, bơ không muối, đường, vani.

Những nguyên liệu đơn giản cho món bánh bông lan thơm ngậy - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm bánh bông lan bằng nồi cơm điện

Bước 1:

Trứng gà đem tách riêng lòng đỏ và lòng trắng. Để tách được dễ dàng, các bạn có thể đập trứng ra một cái bát sau đó dùng chai nhựa bóp chặt và hút lòng đỏ lên để riêng ra một cái bát khác.

Tách riêng lòng đỏ và lòng trắng trứng gà - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2:

Đánh bông lòng trắng trứng đến khi tạo được hỗn hợp trắng xóa. Lưu ý khi có bọt khí nổi lên thì vắt 1 ít nước cốt chanh và cho chút muối vào trứng và tiếp tục đánh. Khi bọt khí nhỏ dần thì cho 1 ít đường vào đánh. Đánh trứng cho đến khi nào trứng bông xốp thì dừng lại.

Đánh lòng trắng trứng cho đến khi được hỗn hợp sủi bọt khí - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3:

- Cho sữa tươi và dầu ăn vào lòng đỏ trứng gà trộn đều.

- Bột mì đem trộn đều với bột bắp. Đổ từ từ bột trộn vào lòng đỏ trứng gà, khuấy đều tay cho bột không bị vón cục cho đến khi có một hỗn hợp thật mịn thì dừng lại.

Bước 4:

Trộn từ từ 2 hỗn hợp lòng đỏ và lòng trắng trứng vào với nhau. Đảo đều tay cho đến khi hỗn hợp ngả màu vàng nhạt.

Bước 5:

- Sử dụng nồi cơm điện, phết 1 lớp bơ không đường vào nồi để chống dính, bật điện cho nồi ấm lên.

- Đổ từ từ hỗn hợp trứng bột đã trộn vào.

- Bật nút như nấu cơm, để 20 phút rồi lật chiều bánh và "nướng" thêm 10 phút nữa.

- Muốn thử độ chín của bánh, bạn có thể dùng tăm xiên thử xuống bánh để kiểm tra.

Thưởng thức món bánh bông lan làm bằng nồi cơm điện thơm ngon ngọt vị - Ảnh minh họa: Internet

Bước 6: Thưởng thức.

Ngắt điện, lấy bánh bông lan ra thưởng thức kèm với kem whipping sẽ ngon như bánh kem.

Chúc các bạn thực hiện thành công món bánh ngon làm bằng nồi cơm điện này!