Bánh mì đen là gì? cách làm bánh mì đen nguyên cám thơm ngon bổ dưỡng tại nhà

Bánh mì đen (hay còn gọi là bánh mì lúa mạch) là loại bánh mì được chế biến bằng những tỷ lệ khác nhau của loại bột mì đặc biệt có chiết suất từ hạt lúa mạch đen.

Bánh mì đen nguyên cám có nhiều lợi ích đối với sức khỏe , đặc biệt nó là thức ăn được nhiều chị em đang giảm cân áp dụng. Vậy ăn bánh mì đen có tác dụng gì và cách làm bánh mì đen nguyên cám thơm ngon bổ dưỡng tại nhà thì bạn đã biết chưa? Cùng tìm hiểu ngay dưới đây nhé.

Vỏ bánh mì đen có độ cứng hơn và hương vị khá đậm đà so với các loại bánh mì khác. Do vậy tuy đây là sản phẩm ăn kiêng nhưng được người dùng đón nhận và yêu thích không như các món ăn kiêng khác.

Bánh mì đen còn có một tên gọi là bánh mì lúa mạch. Đây là sản phẩm được thay đổi tỷ lệ một số thành phần như bột mì thay bằng hạt lúa mạc h đen . Đó cũng là nguyên nhân làm thay đổi màu sắc và xuất hiện tên gọi bánh mì đen. Tùy loại bột lúa mạch làm màu sắc bánh sẽ thay đổi từ đen, nâu sang xám.

So với các loại bánh mì khác thì bánh mì đen có vỏ cứng, hương vị đậm đà, đặc hơn. Hương vị khá đặt biệt do được làm từ lúa mì.

Bánh mì đen nguyên cám rất tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Nguồn gốc của loại bánh mì đen

Bánh mì đen có nguồn gốc từ nước Đức, trước đó nó là món bánh mì của người nghèo, những người dân đi biển hoặc tù nhân.

Tuy nhiên, vị thơm ngon đặc biệt và thành phần dinh dưỡng, công dụng của loại bánh mì này đối với sức khỏe con người đã khiến loại bánh này trở nên phổ biến hơn và được sử dụng rất nhiều trong bữa ăn của người Châu Âu.

Tác dụng của bánh mì đen nguyên cám

Trước khi tìm hiểu về cách làm bánh mì đen nguyên cám, chúng ta cùng xem những công dụng tuyệt vời của bánh mì đen nguyên cám mang lại cho sức khỏe nhé.

Bánh mì nguyên cám giảm cân

Nhiều người thắc mắc ăn bánh mì đen giảm cân thật không hay ăn bánh mì đen có béo không. Câu trả lời ở đây là bánh mì đen nguyên cám giúp bạn giảm cân cực kỳ tuyệt vời nhé.

Bánh mì đen chứa hàm lượng calo thấp hơn nhiều so với bánh mì trắng thông thường. Đặc biệt hơn, bánh mì đen được làm nên từ 100% bột lúa mạch thiên nhiên, rất tốt cho sức khỏe và hệ tiêu hóa. Bởi vậy, nếu bạn có lỡ ăn nhiều bánh mì đen một chút thì cũng không quá lo ngại việc tăng cân đâu nhé.

Ăn bánh mì đen nguyên cám giúp bạn giảm cân - Ảnh minh họa: Internet

Việc ăn bánh mì đen khiến bạn cảm thấy nhanh no hơn vì nó có chứa nhiều chất xơ. Lượng chất xơ có trong bánh mì đen nguyên cám lại nhiều gấp 4 lần. Do đó, bánh mì đen nên được xếp vào danh sách những thực phẩm giảm cân và tốt cho chế độ ăn kiêng.

Giúp bạn kiểm soát trọng lượng cơ thể

Ăn bánh mì đen hằng ngày giúp ngăn cản quá trình hình thành lớp mỡ trên cơ thể đồng thời giúp bạn kiểm soát cơn thèm ăn và tăng cường sự trao đổi chất trong cơ thể, giúp bạn kiểm soát cân nặng một cách hiệu quả.

Ổn định đường huyết

Trong bánh mì đen có chứa hàm lượng chất xơ dồi dào từ 100% hạt lúa mạch, giúp kiểm soát lượng đường trong máu và sản sinh insulin tốt. Đồng thời trong bánh mì đen nguyên cám không có nhiều đường và tinh bột, từ đó giúp cơ thể không bị tăng đường trong máu khi ăn bánh mì đen.

Bánh mì đen nguyên cám giúp ổn định đường huyết - Ảnh minh họa: Internet

Ăn bánh mì đen đúng cách

Tuy bánh mì đen rất tốt cho cơ thể và là một thực phẩm có công dụng giảm cân hiệu quả, nhưng liệu ăn nhiều bánh mì là tốt không. Bánh mì đen ăn với gì để giảm cân nhanh có phải ai cũng biết.

Bạn nên ăn bánh mì đen vào buổi sáng để có công dụng giảm cân.

Ăn kèm với rau, thịt bò, súp rau củ, hoa quả, sữa chua và các loại hạt hoặc salad để tăng hàm lượng chất xơ và các chất dinh dưỡng khác.

Muốn giảm cân, bạn luôn phải ghi nhớ nguyên tắc lượng calo nạp vào ít hơn lượng calo được đốt cháy. Do đó, dù bánh mì đen có tốt đến cỡ nào thì bạn cũng không nên ăn quá nhiều bởi trong 100g bánh mì đen có chứa 284 calories.

Nếu bạn dùng bánh mì đen như những bữa phụ để kiềm chế cơn đói, hãy ăn một lượng nhỏ, và hạn chế ăn nhiều chất có dầu mỡ kèm theo trong bữa phụ.

Bánh mì đen ăn kèm với rau củ quả để giảm cân đúng cách - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm bánh mì đen nguyên cám bằng nồi cơm điện

Sau đây là công thức làm bánh mì đen nguyên cám bằng nồi cơm điện siêu đơn giản.

Nguyên liệu cần chuẩn bị bao gồm: đường thốt nốt, hạt lanh rang xay, men khô, muối, dầu olive, bột mì lứt.

Các bước thực hiện:

Đổ 1 muỗng cà phê hạt lanh rang xay, 1 muỗng cà phê đường thốt nốt, ½ muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê men khô với ⅓ cốc nước ấm khoảng 45 độ C. Để hỗn hợp trong khoảng 5 phút.

Cho bột mì vào hỗn hợp, trộn đều và nhồi, để bột nghỉ khoảng 1-2 tiếng cho nở ra.

Lấy bột ra nhồi thêm khoảng 5 phút và cho thêm 1 muỗng cà phê dầu olive vào trộn đều, để bột nghỉ tiếp cho đến khi thấy bột nở gần gấp đôi.

Cho bột vào nồi cơm điện và bật chế độ nấu thường để nướng, sau 15-20 phút kiểm tra xem chế độ chuyển sang giữ ấm rồi lật bột nướng mặt còn lại.

Chờ khoảng 15-20 phút nữa thì ta có một chiếc bánh mì đen nguyên cám (bánh mì gạo lứt) hoàn thiện.

Cách làm bánh mì đen nguyên cám bằng nồi cơm điện tại nhà - Ảnh minh họa: Internet

Hy vọng với cách làm bánh mì đen không cần lò nướng ở trên có thể giúp bạn thưởng thức món bánh mì do chính tay mình làm. Chắc chắn cả nhà sẽ phải trầm trồ vì tài nghệ của bạn.

Thành phần bánh mì đen Nga:

1⁄4 cốc nước ở nhiệt độ khoảng 32 - 37 độ C.

1 thìa cà phê đường nâu

2 muỗng cà phê men nở

2 muỗng canh mật ong

2 muỗng canh bơ lạt

2 muỗng canh giấm táo

1 + 1⁄2 cốc bột lúa mạch đen

1⁄2 cốc cám lúa mì

2 muỗng canh bột ca cao

2 muỗng cà phê

1 muỗng canh hạt caraway

1⁄2 muỗng cà phê hạt thì là

2 muỗng cà phê muối

Với công thức trên có thể tổng kết hàm lượng dinh dưỡng của chiếc bánh mì đen như sau:

Năng lượng: 169 calo

Carbs 33,2 g

Protein: 5,6 g

Chất béo bão hòa : 1,6 g

: 1,6 g Cholesterol : 6mg

: 6mg Natri: 485 mg

Chất xơ: 7 g

Đường: 2,5 g

Cách bảo quản bánh mì đen

Dùng màng bọc thực phẩm bọc kín bánh mì và cho vào ngăn mát tủ lạnh, bạn có thể giữ được tối đa 3 tuần mà vẫn giữ được hương vị thơm ngon không thua ban đầu là mấy. Mỗi khi ăn, chỉ cần lấy ra và làm nóng bằng lò vi sóng là được.

Bánh mì đen bọc túi kín và cho vào tủ lạnh để bảo quản - Ảnh minh họa: Internet

Hy vọng với cách làm bánh mì đen nguyên cám đơn giản tại nhà được chia sẻ ở trên, các bạn đã có thể tự mình vào bếp và bắt tay thực hiện món ăn giảm cân khoái khẩu này rồi. Chúc các bạn sẽ cho ra lò những chiếc bánh mì đen thơm ngon và bổ dưỡng.