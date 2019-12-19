Tuyệt chiêu nhổ lông vịt siêu nhanh, siêu sạch, không còn mùi hôi cực hiếm người biết

Mẹo vặt trong bếp 19/12/2019 17:29

Chỉ với mẹo nhổ lông vịt này chị em chỉ cần mất 5 phút đã có thể thổi bay lông tơ, khử sạch mùi hôi của vịt hiệu quả.

Với mẹo nhổ lông vịt này bạn sẽ có ngay con vịt sạch sẽ chỉ trong vài phút, thịt vịt cũng không còn mùi hôi, sẵn sàng để tha hồ chế biến vô số món ngon với thịt vịt.

meo nho long vit 1
Vịt là món ngon cực hấp dẫn, vậy nhưng, nghĩ đến việc nhổ lông vịt rất nhiều người đều 'sợ hãi' - Ảnh minh họa: Internet

Cách nhổ lông vịt nhanh và sạch nhất

- Sau khi cắt tiết, bạn mang vịt nhúng vào một thau nước lạnh để nước ngấm đều lông và da vịt rồi vớt ra.

- Tiếp đến, bạn chuẩn bị một cái thau khác, cho dấm và rượu trắng vào trộn đều, sau đấy cho vịt vào ngâm trong hỗn hợp này 10 phút.

meo nho long vit 2
Làm lông vịt không khó nhưng tẩy sạch lông tơ, khử bay mùi hôi thì cực hiếm người biết - Ảnh minh họa: Internet

- Khi nước trụng vịt đã sôi, bạn mang hòa cứ 2 phần nước sôi 1 phần nước lạnh để có được phần nước ấm khoảng 60 độ C rồi cho vịt nhúng trong vài phút.

- Nếu phần lông ở ức, cánh dễ dàng được nhổ thì bạn có thể vớt vịt ra, tiến hành nhổ lông như bình thường. Bạn đừng quên miết tay xuống sát da, xuôi theo chiều lông mọc để phần lông tơ được cuốn bay sạch sẽ.

meo nho long vit 3
Chỉ với mẹo làm lông vịt đơn giản bạn đã có ngay phần nguyên liệu hảo hạng - Ảnh minh họa: Internet

- Sau khi đã làm sạch lông, bạn chỉ cần dùng chút muối, gừng đập dập chà xát lên toàn bộ bề mặt da vịt và rửa lại nhiều lần với nước thì vịt sẽ không còn mùi hôi nữa.

Cách chọn vịt ngon:

Muốn có món ngon với thịt vịt trước tiên bạn cần chọn được phần nguyên liệu ngon. Vậy nên, khi chọn vịt, chị em cần lưu ý những điều dưới đây.

- Nên chọn những con vịt có ức tròn, da cổ và bụng dày, lông ống, lông cánh đã mọc dài. Đấy chính là con vịt đã trưởng thành, ngon nhất.

- Vịt có mỏ to, mềm là những con vịt non. Thịt của vịt này sẽ nhão và có rất nhiều lông tơ, khiến bạn mất rất nhiều thời gian khi làm.

- Vịt có phần bụng xệ xuống dưới chính là những con vịt già. Nếu muốn ăn vịt già bạn nên chọn vịt đực, bởi vịt cái đã qua sinh sản thịt sẽ dai và cứng.

Chúc bạn thành công với mẹo nấu ăn hay trên!

Quên trứng rán nhàm chán đi, đây mới là món ngon với trứng khiến cả nhà thích mê

Quên trứng rán nhàm chán đi, đây mới là món ngon với trứng khiến cả nhà thích mê

Thay vì mang trứng đi chiên hoặc rán, bạn hãy thử cách làm trứng hấp thịt băm mịn mượt, đẹp mắt lại cực tốt cho sức khỏe dưới đây.

Xem thêm
Từ khóa:   mẹo nấu ăn hay cách nhổ lông vịt món ngon với thịt vịt

TIN MỚI NHẤT

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 1 giờ 20 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 9 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 3 giờ 6 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 3 giờ 39 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 4 giờ 13 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?