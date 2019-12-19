Tuyệt chiêu nhổ lông vịt siêu nhanh, siêu sạch, không còn mùi hôi cực hiếm người biết

- Sau khi cắt tiết, bạn mang vịt nhúng vào một thau nước lạnh để nước ngấm đều lông và da vịt rồi vớt ra.

Với mẹo nhổ lông vịt này bạn sẽ có ngay con vịt sạch sẽ chỉ trong vài phút, thịt vịt cũng không còn mùi hôi, sẵn sàng để tha hồ chế biến vô số món ngon với thịt vịt .

- Khi nước trụng vịt đã sôi, bạn mang hòa cứ 2 phần nước sôi 1 phần nước lạnh để có được phần nước ấm khoảng 60 độ C rồi cho vịt nhúng trong vài phút.

- Tiếp đến, bạn chuẩn bị một cái thau khác, cho dấm và rượu trắng vào trộn đều, sau đấy cho vịt vào ngâm trong hỗn hợp này 10 phút.

- Nếu phần lông ở ức, cánh dễ dàng được nhổ thì bạn có thể vớt vịt ra, tiến hành nhổ lông như bình thường. Bạn đừng quên miết tay xuống sát da, xuôi theo chiều lông mọc để phần lông tơ được cuốn bay sạch sẽ.

Chỉ với mẹo làm lông vịt đơn giản bạn đã có ngay phần nguyên liệu hảo hạng - Ảnh minh họa: Internet

- Sau khi đã làm sạch lông, bạn chỉ cần dùng chút muối, gừng đập dập chà xát lên toàn bộ bề mặt da vịt và rửa lại nhiều lần với nước thì vịt sẽ không còn mùi hôi nữa.

Cách chọn vịt ngon:

Muốn có món ngon với thịt vịt trước tiên bạn cần chọn được phần nguyên liệu ngon. Vậy nên, khi chọn vịt, chị em cần lưu ý những điều dưới đây.

- Nên chọn những con vịt có ức tròn, da cổ và bụng dày, lông ống, lông cánh đã mọc dài. Đấy chính là con vịt đã trưởng thành, ngon nhất.

- Vịt có mỏ to, mềm là những con vịt non. Thịt của vịt này sẽ nhão và có rất nhiều lông tơ, khiến bạn mất rất nhiều thời gian khi làm.

- Vịt có phần bụng xệ xuống dưới chính là những con vịt già. Nếu muốn ăn vịt già bạn nên chọn vịt đực, bởi vịt cái đã qua sinh sản thịt sẽ dai và cứng.

Chúc bạn thành công với mẹo nấu ăn hay trên!