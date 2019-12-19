Quên trứng rán nhàm chán đi, đây mới là món ngon với trứng khiến cả nhà thích mê

Nấu gì hôm nay 19/12/2019 11:59

Thay vì mang trứng đi chiên hoặc rán, bạn hãy thử cách làm trứng hấp thịt băm mịn mượt, đẹp mắt lại cực tốt cho sức khỏe dưới đây.

Có rất nhiều món ngon với trứng, thế nhưng, với cách làm trứng hấp thịt băm này bạn sẽ hoàn hoàn bị thu phục với từng miếng trứng mềm mịn, tan ngay trong miệng, đã ăn một miếng sẽ đòi ăn mãi.

cach lam trung hap thit bam 1
Với cách làm trứng hấp thịt băm bữa cơm gia đình sẽ thêm tròn vị - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Ngày cuối tuần bận rộn, chỉ với những nguyên liệu rẻ tiền, đơn giản, có sẵn trong tủ lạnh bạn đã có ngay món ngon dễ làm đãi cả nhà trong bữa cơm tối nay rồi đấy.

cach lam trung hap thit bam 2
Nguyên liệu rẻ tiền nhưng cho ra món ngon sang như nhà hàng - Ảnh minh họa: Internet

- 4 quả trứng gà ta.

- 80g thịt nạc băm nhuyễn.

- Hành lá, ngò.

- Gia vị: muối, nước tương, bột năng.

Các bước thực hiện món trứng hấp thịt bằm:

- Thịt lợn cho vào bát với chút muối, nước tương, hành tím băm nhuyễn và bột năng rồi trộn đều. Ướp thịt trong khoảng 15 phút để gia vị ngấm đều.

cach lam trung hap thit bam 3
Lọc qua rây sẽ giúp trứng hấp mịn, không bị rỗ - Ảnh minh họa: Internet

 - Tiếp đến, bạn đập trứng gà vào bát rồi dùng đũa đánh tan. Trứng càng tan thì món trứng hấp càng mềm ngon, béo ngậy.

- Sau đấy, bạn cho vào trứng chút muối, lượng nước gấp đôi lượng trứng đang có và tiếp tục đánh trứng thật đều. Dùng rây lọc trứng mịn màng hơn, sau đấy cho vào nồi hấp chín.

cach lam trung hap thit bam 4
Đảo đều tay sẽ giúp thịt lợn ngấm đều gia vị - Ảnh minh họa: Internet

- Đặt chảo lên bếp, chờ chảo nóng cho thêm chút dầu rồi trút hành băm vào phi thơm. Tiếp đến, bạn trút thịt đã ướp vào đảo đều tay đến khi thịt chín thì tắt bếp.

- Trút thịt băm xào lên trên bát trứng đã hấp chín, rưới chút nước tương và rắc hành lá thái nhỏ vào thì bạn đã có ngay món ngon với trứng cho cả nhà.

cach lam trung hap thit bam 5
Món trứng bắt mắt, thơm ngon đã sẵn sàng - Ảnh minh họa: Internet

Thành phẩm:

Trứng hấp thịt băm mềm tan trong miệng chính là món ngon khiến cả người già lẫn trẻ nhỏ đều mê mệt.

Cách phân biệt trứng gà bị tẩy trắng

- Nếu đập ra có mùi tanh tự nhiên thì đấy là trứng mới, rất ngon. Ngược lại, nếu có mùi lạ hoặc mùi chua, bị vữa thì trứng đã cũ, bạn hãy bỏ ngay.

- Vỏ của trứng gà ta sẽ có màu trắng tự nhiên, bóng. Trong khi đấy, trứng gà bị tẩy trắng sẽ có màu hơi phớt hồng, vỏ xù xì và có lớp bụi trắng phủ lên trên.

Chúc bạn thành công với món ngon mỗi ngày cho cả gia đình.

Tưởng chừng chỉ là thứ vứt đi, ai ngờ bã cà phê lại có công dụng tuyệt vời thế này, ai không biết sẽ hối hận

Tưởng chừng chỉ là thứ vứt đi, ai ngờ bã cà phê lại có công dụng tuyệt vời thế này, ai không biết sẽ hối hận

Chớ dại bỏ ngay bã cà phê vào thùng rác, bởi lẽ, chúng có nhiều công dụng tuyệt vời với những mẹo vặt nhà bếp mà nếu không biết bạn sẽ hối hận cả đời.

Xem thêm
Từ khóa:   món ngon với trứng món hấp ngon món ngon mỗi ngày

TIN MỚI NHẤT

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 1 giờ 20 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 10 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 3 giờ 7 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 3 giờ 40 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 4 giờ 14 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn