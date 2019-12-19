Quên trứng rán nhàm chán đi, đây mới là món ngon với trứng khiến cả nhà thích mê

Ngày cuối tuần bận rộn, chỉ với những nguyên liệu rẻ tiền, đơn giản, có sẵn trong tủ lạnh bạn đã có ngay món ngon dễ làm đãi cả nhà trong bữa cơm tối nay rồi đấy.

Có rất nhiều món ngon với trứng , thế nhưng, với cách làm trứng hấp thịt băm này bạn sẽ hoàn hoàn bị thu phục với từng miếng trứng mềm mịn, tan ngay trong miệng, đã ăn một miếng sẽ đòi ăn mãi.

- Hành lá, ngò.

- Gia vị: muối, nước tương, bột năng.

Các bước thực hiện món trứng hấp thịt bằm:

- Thịt lợn cho vào bát với chút muối, nước tương, hành tím băm nhuyễn và bột năng rồi trộn đều. Ướp thịt trong khoảng 15 phút để gia vị ngấm đều.

Lọc qua rây sẽ giúp trứng hấp mịn, không bị rỗ - Ảnh minh họa: Internet

- Tiếp đến, bạn đập trứng gà vào bát rồi dùng đũa đánh tan. Trứng càng tan thì món trứng hấp càng mềm ngon, béo ngậy.

- Sau đấy, bạn cho vào trứng chút muối, lượng nước gấp đôi lượng trứng đang có và tiếp tục đánh trứng thật đều. Dùng rây lọc trứng mịn màng hơn, sau đấy cho vào nồi hấp chín.

Đảo đều tay sẽ giúp thịt lợn ngấm đều gia vị - Ảnh minh họa: Internet

- Đặt chảo lên bếp, chờ chảo nóng cho thêm chút dầu rồi trút hành băm vào phi thơm. Tiếp đến, bạn trút thịt đã ướp vào đảo đều tay đến khi thịt chín thì tắt bếp.

- Trút thịt băm xào lên trên bát trứng đã hấp chín, rưới chút nước tương và rắc hành lá thái nhỏ vào thì bạn đã có ngay món ngon với trứng cho cả nhà.

Món trứng bắt mắt, thơm ngon đã sẵn sàng - Ảnh minh họa: Internet

Thành phẩm:

Trứng hấp thịt băm mềm tan trong miệng chính là món ngon khiến cả người già lẫn trẻ nhỏ đều mê mệt.

Cách phân biệt trứng gà bị tẩy trắng

- Nếu đập ra có mùi tanh tự nhiên thì đấy là trứng mới, rất ngon. Ngược lại, nếu có mùi lạ hoặc mùi chua, bị vữa thì trứng đã cũ, bạn hãy bỏ ngay.

- Vỏ của trứng gà ta sẽ có màu trắng tự nhiên, bóng. Trong khi đấy, trứng gà bị tẩy trắng sẽ có màu hơi phớt hồng, vỏ xù xì và có lớp bụi trắng phủ lên trên.

Chúc bạn thành công với món ngon mỗi ngày cho cả gia đình.