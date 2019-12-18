Cách làm bánh trứng gà non tại nhà, thơm ngon như mua ở Hong Kong

Để làm món bánh dễ làm này, chúng ta cần có những nguyên liệu sau:

Với hương vị tươi ngon của trứng hòa quyện cùng với sữa, nhân xốp mềm thơm, ngọt dịu, món bánh này trở thành món ăn yêu thích của rất nhiều người. Dưới đây là cách làm bánh trứng gà non , vụng mấy cũng thành công.

- 100g bột mì.

- 17g bơ nhạt.

Các loại nguyên liệu làm món bánh trứng gà non - Ảnh minh họa: Internet

2. Cách làm bánh trứng gà non

Sau khi chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu, bạn cho sữa tươi, trứng, bột mì vào một tô lớn rồi khuấy đều chúng bằng phới lồng đánh trứng.

Cho các nguyên liệu vào tô lớn và khuấy đều - Ảnh minh họa: Internet

Khi hỗn hợp đã mịn, bạn cho tiếp bơ nhạt đã được đun tan chảy vào khuấy đều lần nữa.

Tiếp tục làm nóng khuôn nướng bánh, khi khuôn nóng, bạn đổ đầy bột vào khuôn.

Làm nóng khuôn bánh và đổ bột vào khuôn - Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, đậy nắp nắp khuôn lại và đợi khoảng 4 đến 5 phút để bánh chín. Bạn có thể kiểm tra xem bánh đã chín hay chưa bằng cách sử dụng que tăm, nếu tăm xiên qua bánh mà khô ráo chứng tỏ bánh đã chín.

3. Thành phẩm

Khi bánh đã chín, bạn dùng dụng cụ để gắp bánh ra đĩa và thưởng thức.

Thành phẩm là món bánh trứng gà non thơm ngon, bổ dưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Món bánh trứng gà non thơm ngon đúng điệu sẽ có hương thơm và vị ngon từ sữa, béo ngậy của bơ, của trứng và giòn tan.

Bạn có thể kết hợp món ăn này với trái cây hoặc kem tùy theo sở thích.

Chúc các bạn vào bếp thành công với món bánh trứng gà non bổ dưỡng này nhé.