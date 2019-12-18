Tưởng chừng chỉ là thứ vứt đi, ai ngờ bã cà phê lại có công dụng tuyệt vời thế này, ai không biết sẽ hối hận

Chớ dại bỏ ngay bã cà phê vào thùng rác, bởi lẽ, chúng có nhiều công dụng tuyệt vời với những mẹo vặt nhà bếp mà nếu không biết bạn sẽ hối hận cả đời.
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Trong quá trình nấu nướng, việc vô tình khiến nồi, xoong, chảo bị cháy đen, chà mãi vẫn không sạch vết ố bẩn là điều thường gặp. Vậy nhưng, thay vì vội vàng mang bán đồng nát hay vứt chúng vào xó bạn hãy dùng bã cà phê để “hồi sinh” cho dụng cụ nhà bếp của mình nhé.
Tận dụng bã cà phê sẽ giúp những chiếc nồi, chảo cũ, bị cháy trở nên bóng loáng, sáng trưng chính là mẹo vặt nhà bếp chị em phải dắt túi ngay.
Cách làm sạch nồi, xoong bị cháy đen với bã cà phê:
Bạn chỉ cần cho nước rửa bát, vài thìa bã cà phê vào chiếc xoong, chảo cần làm sạch rồi dùng miếng bùi nhùi cọ. Dám chắc, chỉ cần 30 giây, những vết cháy, ố bẩn cứng đầu đến mấy cũng sẽ bị thổi bay dễ dàng.
Với mẹo nhà bếp này, bạn chẳng những không tốn tiền mua xoong chảo mới mà còn giúp dụng cụ nhà bếp lúc nào cũng sáng bóng như mới.
Chẳng những giúp xoong, chảo cũ trở nên mới tinh, bã cà phê còn có vô số công dụng hay ho.
- Khử mùi tủ lạnh: Tủ lạnh dùng lâu ngày sẽ bị ám mùi thức ăn rất khó chịu. Lúc này, thay vì đau đầu chấp nhận sống chung với mùi hôi, bạn chỉ cần đặt một bát nhỏ bã cafe vào tủ lạnh. Sáng hôm sau, bã cà phê sẽ hút sạch mùi hôi, trả lại chiếc tủ lạnh thơm tho, tươi mát.
- Khử mùi nhà vệ sinh: Thay vì tốn tiền mua sáp thơm, vừa tốn kém lại độc hại bạn chỉ cần đặt một bát nhỏ bã cà phê vào góc nhà vệ sinh. Dám chắc, bạn sẽ nhạc nhiên với mùi hương dễ chịu, thoang thoảng của cafe tỏa ra trong nhà vệ sinh nhà mình.
- Khử mùi giày dép: Chỉ cần đặt chút bã cà phê vài túi vải, sau đấy cho vào giày thì mùi hôi trong giày của bạn sẽ được loại bỏ hoàn toàn.
Từ nay, sau khi pha cà phê phin bạn đừng dại bỏ bã cà phê nữa nhé. Tưởng chừng chỉ là thứ vứt đi nhưng bã cà phê sẽ làm được kha khá mẹo vặt cuộc sống đấy.