Đừng dùng muối tiêu, đây mới là thứ giúp gà bóp rau răm giòn sần sật, hạ gục vị giác

Có vô số món ngon với thịt gà , vậy nhưng, món gỏi ngon theo hương vị miền Trung này sẽ khiến bạn ăn một lần nhớ cả đời.

Muốn có món gà bóp rau răm ngon với thịt gà giòn sần sật, đủ vị chua ngọt cuốn hút lại đẹp mắt chị em đừng bỏ qua bí quyết cực hiếm người biết dưới đây.

Để có món gà bóp rau răm hành tây ngon bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu dưới đây.

- Nửa con gà ta (bạn nên dùng gà ta thì thịt sẽ thơm ngọt và giòn hơn)

- 1 củ hành tây.

- 1 nắm rau răm.

- Chanh, tỏi, ớt.

- Gia vị: nước mắm, tiêu, đường, muối.

Cách làm gà bóp rau răm hành tây:

Chuẩn bị nguyên liệu:

Gà bóp rau răm là món ngon dễ làm, cực đưa cơm - Ảnh minh họa: Internet

- Gà mua về rửa sạch, bạn có thể đập dập gừng chà xát lên da gà cùng muối để khử sạch mùi hôi. Sau đấy, cho gà vào luộc cùng 1 củ hành nướng để thịt gà thơm ngon hơn.

- Nếu dùng đũa xiên qua gà dễ dàng, không bị chảy máu đỏ thì gà đã chín. Bạn vớt gà ra, cho vào một thau nước đá ngâm khoảng 10 phút rồi vớt ra, để ráo nước. Công đoạn này sẽ giúp da gà giữ được độ giòn sần sật, thịt gà chín vừa tới, không bị dai.

- Tiếp đến, bạn lọc bỏ xương, xé gà thành những miếng nhỏ vừa ăn.

- Hành tây bỏ vỏ, thái mỏng rồi ngâm vào tô nước đã để hành bớt hăng, giữ được độ giòn. Rau răm rửa sạch, thái vừa.

-Tỏi bóc vỏ, giã nhuyễn. Chanh vắt lấy nước cốt, vớt bỏ hạt. Ớt rửa sạch, bỏ hạt và thái lát.

Bạn chỉ cần pha nước mắm để trộn sẽ giúp món gỏi thơm ngon chẳng khác ngoài hàng - Ảnh minh họa: Internet

Các bước thực hiện

Đừng dùng muối tiêu hay cho trực tiếp muối tiêu vào nguyên liệu để trộn. Bạn chỉ cần pha nước mắm để trộn sẽ giúp món gỏi thơm ngon chẳng khác ngoài hàng.

- Cách pha nước mắm trộn gỏi gà: cho 2 thìa cafe đường, 2 thìa cafe nước cốt chanh, 1 thìa canh nước mắm, 3 muỗng canh nước lọc vào khuấy đều. Sau đấy, cho tỏi ớt vào là được.

- Cho thịt gà, hành tây, và 1 thìa cafe tiêu vào một cái tô lớn. Sau đấy, bạn trút phần nước mắm chua ngọt đã pha vào, trộn đều để các nguyên liệu thấm gia vị. Cuối cùng, bạn cho rau răm vào trộn đều lần nữa là được.

Chỉ với vài bước đơn giản bạn đã có ngay món ngon với thịt gà đãi cả nhà - Ảnh minh họa: Internet

Thành phẩm

Trút gà bóp rau răm hành tây ra đĩa và thưởng thức. Chúc bạn thành công.