Vợ đãi khách món củ cải, chồng chê keo kiệt, lúc nhìn thành quả thì ngượng đỏ mặt

Để làm món củ cải trắng cuốn thịt hấp bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau:

Với món ngon từ củ cải trắng này, dám chắc, không chỉ chồng hay khách, mà mẹ chồng khó tính đến mấy cũng chẳng thể cưỡng lại hương vị khó quên này.

- 1 quả trứng gà.

- 1 bát bột năng.

- Nấm hương, hành hoa.

- 1 củ gừng nhỏ.

- Gia vị: muối, tiêu, nước mắm, dầu hào, sa tế.

Thực hiện món ngon dễ làm này vô cùng đơn giản:

Sơ chế nguyên liệu:

Củ cải trắng thái có độ mỏng khoảng 0,4 - 0,5 cm - Ảnh minh họa: Internet

- Củ cải trắng bào vỏ, rửa sạch rồi để ráo nước. Sau đấy, bạn thái khoanh tròn mỏng vừa phải.

- Nấm ngâm mềm, rửa sạch, để ráo rồi băm nhuyễn.

- Hành hoa, gừng bóc vỏ, băm nhuyễn.

Các bước thực hiện:

Rượu nấu ăn sẽ giúp khử mùi hôi của thịt lợn hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

- Trước tiên, bạn cho thịt lợn xay vào bát, thêm gừng, hành, nấm đã băm nhuyễn vào. Thêm 1 thìa cafe muối, 1 thìa canh nước mắm, chút rượu nấu ăn và tiêu vào trộn thật đều.

Bạn đừng nắn miếng củ cải mạnh tay kẻo bị nứt, gãy - Ảnh minh họa: Internet

- Lấy thìa múc hỗn hợp thịt xay đã tẩm ướp gia vị lên 1 miếng củ cải đã thái mỏng. Bạn cứ xếp chèn từng miếng xung quanh đĩa tạo thành hình tròn đẹp mắt.

Món ăn được bày biện không khác nhà hàng hạng sang - Ảnh minh họa: Internet

- Giữa đĩa, bạn xếp phần 1 miếng củ cải ở dưới, cho thịt lợn xay lên trên và đặt lòng đỏ trứng gà lên trên cùng.

Sau khi hấp chín phần nước ngọt lịm từ củ cải tiết ra cực thơm ngon - Ảnh minh họa: Internet

- Hấp cách thủy trong 10 phút thì nhấc ra.

Khi nước sốt sánh lại thì trút lên đĩa củ cải và ăn nóng cùng cơm - Ảnh minh họa: Internet

- Bạn chắt bớt nước từ đĩa củ cải hấp ra một cái nồi khác, sau đấy cho thêm ớt băm nhuyễn, sa tế, dầu hào và chút nước vào khuấy đều. Nếu nếm thấy có vị mặn ngọt vừa phải, bạn cho bột năng đã khuấy nước sẵn vào nồi. Khi nước sốt sánh lại thì trút lên đĩa củ cải và ăn nóng cùng cơm.

Thành phẩm:

Vợ đảm chỉ mất 20 phút đã có ngay món ngon đãi khách quý - Ảnh minh họa: Internet

Chồng lúc đầu chê vợ keo kiệt thì sau khi nhìn thấy món ngon dễ làm nhưng cực đưa cơm, đẹp mắt chẳng khác nhà hàng năm sao này sẽ quay sang khen vợ tới tấp ngay.