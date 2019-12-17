Vợ đãi khách món củ cải, chồng chê keo kiệt, lúc nhìn thành quả thì ngượng đỏ mặt

Nấu gì hôm nay 17/12/2019 11:52

Chỉ với vài công đoạn đơn giản người vợ đảm đã có thể biến tấu món ngon từ củ cải trắng từ bình dân trở nên sang chảnh chẳng khác gì nhà hàng năm sao.

Với món ngon từ củ cải trắng này, dám chắc, không chỉ chồng hay khách, mà mẹ chồng khó tính đến mấy cũng chẳng thể cưỡng lại hương vị khó quên này.

mon ngon tu cu cai trang 1
Món ngon dễ làm này sẽ thu phục mọi tín đồ ăn uống - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu cần chuẩn bị.

Để làm món củ cải trắng cuốn thịt hấp bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau:

- Củ cải trắng: 2 củ.

- 200g thịt lợn xay.

- 1 quả trứng gà.

- 1 bát bột năng.

- Nấm hương, hành hoa.

- 1 củ gừng nhỏ.

- Gia vị: muối, tiêu, nước mắm, dầu hào, sa tế.

Thực hiện món ngon dễ làm này vô cùng đơn giản:

Sơ chế nguyên liệu:

mon ngon tu cu cai trang 2
Củ cải trắng thái có độ mỏng khoảng 0,4 - 0,5 cm - Ảnh minh họa: Internet

- Củ cải trắng bào vỏ, rửa sạch rồi để ráo nước. Sau đấy, bạn thái khoanh tròn mỏng vừa phải.

- Nấm ngâm mềm, rửa sạch, để ráo rồi băm nhuyễn.

- Hành hoa, gừng bóc vỏ, băm nhuyễn.

Các bước thực hiện:

mon ngon tu cu cai trang 3
Rượu nấu ăn sẽ giúp khử mùi hôi của thịt lợn hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

- Trước tiên, bạn cho thịt lợn xay vào bát, thêm gừng, hành, nấm đã băm nhuyễn vào. Thêm 1 thìa cafe muối, 1 thìa canh nước mắm, chút rượu nấu ăn và tiêu vào trộn thật đều.

mon ngon tu cu cai trang 4
Bạn đừng nắn miếng củ cải mạnh tay kẻo bị nứt, gãy - Ảnh minh họa: Internet

- Lấy thìa múc hỗn hợp thịt xay đã tẩm ướp gia vị lên 1 miếng củ cải đã thái mỏng. Bạn cứ xếp chèn từng miếng xung quanh đĩa tạo thành hình tròn đẹp mắt.

mon ngon tu cu cai trang 5
Món ăn được bày biện không khác nhà hàng hạng sang - Ảnh minh họa: Internet

- Giữa đĩa, bạn xếp phần 1 miếng củ cải ở dưới, cho thịt lợn xay lên trên và đặt lòng đỏ trứng gà lên trên cùng.

mon ngon tu cu cai trang 6
Sau khi hấp chín phần nước ngọt lịm từ củ cải tiết ra cực thơm ngon - Ảnh minh họa: Internet

- Hấp cách thủy trong 10 phút thì nhấc ra.

mon ngon tu cu cai trang 7
Khi nước sốt sánh lại thì trút lên đĩa củ cải và ăn nóng cùng cơm - Ảnh minh họa: Internet

- Bạn chắt bớt nước từ đĩa củ cải hấp ra một cái nồi khác, sau đấy cho thêm ớt băm nhuyễn, sa tế, dầu hào và chút nước vào khuấy đều. Nếu nếm thấy có vị mặn ngọt vừa phải, bạn cho bột năng đã khuấy nước sẵn vào nồi. Khi nước sốt sánh lại thì trút lên đĩa củ cải và ăn nóng cùng cơm.

Thành phẩm:

mon ngon tu cu cai trang 8
Vợ đảm chỉ mất 20 phút đã có ngay món ngon đãi khách quý - Ảnh minh họa: Internet

Chồng lúc đầu chê vợ keo kiệt thì sau khi nhìn thấy món ngon dễ làm nhưng cực đưa cơm, đẹp mắt chẳng khác nhà hàng năm sao này sẽ quay sang khen vợ tới tấp ngay. 

Mách bạn cách làm tương ớt 'ngon xoắn lưỡi', chẳng lo hóa chất, vụng mấy cũng thành công

Mách bạn cách làm tương ớt 'ngon xoắn lưỡi', chẳng lo hóa chất, vụng mấy cũng thành công

Với cách làm tương ớt dưới đây, chị em vụng đến mấy cũng sẽ thành công ngay từ lần đầu tiên, ngại gì mà không thử nào.

Xem thêm
Từ khóa:   món ngon dễ làm món ngon với thịt lợn món ngon mỗi ngày

TIN MỚI NHẤT

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 1 giờ 21 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 10 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 3 giờ 7 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 3 giờ 40 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 4 giờ 14 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn