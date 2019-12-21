Cho cả con gà vào nồi cơm điện, nửa tiếng sau có ngay món nướng tuyệt ngon

Nấu gì hôm nay 21/12/2019 12:01

Chẳng cần lò nướng hay phải quạt than hoa vừa nóng bức lại nghi ngút khói, chỉ với cách làm gà nướng bằng nồi cơm điện này bạn sẽ có ngay món ngon tuyệt đỉnh.

Với cách làm gà nướng bằng nồi cơm điện vô cùng đơn giản này, bạn chỉ việc cho gà vào nồi, nhấn nút nấu 30 phút sau đã có ngay món ngon hấp dẫn "chết người".

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Món gà nướng bằng nồi cơm điện hấp dẫn - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Với cách làm gà nướng mật ong bằng nồi cơm điện này, bạn chỉ cần cho gà vào nồi rồi ngồi chơi thì đã có ngay món ngon siêu phẩm.

- 1 con gà ta.

- Mật ong.

- Gừng.

- Hành lá, tỏi.

- Gia vị: muối, nước tương đậm đặc, đường, dầu hào, nước tương nhạt, rượu nấu ăn mỗi thứ vừa đủ.

Cách làm gà nướng bằng nồi cơm điện:

- Gà mua về rửa sạch, sau đấy dùng muối và gừng đập dập chà xát bên ngoài để khử mùi hôi. Sau đấy, lại rửa sạch với nước, để ráo rồi lấy dĩa đâm lên toàn bộ thân gà để gia vị dễ ngấm đều.

- Tỏi bóc võ, băm nhuyễn.

- Đầu tiên, bạn xát một lượng muối vừa đủ lên bên ngoài và cả bên trong con gà, bạn đừng dùng quá nhiều muối kẻo khiến gà bị mặn.

- Tiếp đến, bạn dùng rượu nấu ăn xoa lên khắp bề mặt thân gà, cả trong lẫn ngoài.

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Nướt sốt càng ngấm đều gà càng ngon - Ảnh minh họa: Internet

- Sau đấy, bạn làm nước sốt ướp gà với công thức, 1 thìa dầu hào, 1 thìa đường, 1 thìa rượu nấu ăn, 1 thìa nước tương nhạt, 1 thìa tỏi băm, 2 thìa nước tương đậm đặc trộn đều.

- Kế đến, bạn chỉ cần phết phần nước sốt này lên thân gà sao cho cả con gà được phủ đều nước sốt từ trong ra ngoài. Bạn cho thêm chút gừng đập dập vào rồi ướp gà trong khoảng 2 giờ.

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Gừng, hành lá sẽ giúp món gà nướng dậy mùi - Ảnh minh họa: Internet

- Sau khi đã ướp gà đủ thời gian, bạn thoa một ít dầu ăn vào nồi cơm điện, thả thêm hành lá và gừng thái lát vào đáy nồi rồi đặt cả con gà vào, đậy nắp, bật nút nấu như nấu cơm bình thường.

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Làm gà nướng bằng nồi cơm điện vừa tiết kiệm thời gian lại giúp gà chín đều - Ảnh minh họa: Internet

- Cứ sau 10 phút bạn lại phết thêm một lớp nước sốt lên khắp gà rồi lại đậy nắp nấu tiếp, lặp lại thêm 1 lần. Đến lần thứ ba, để món gà nướng này có màu cánh gián bóng đẹp, giòn ngon bạn chỉ cần phết một lớp mật ong lên da gà, đậy nắp nấu thêm vài phút thì đã hoàn thành.

Thành phẩm:

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Chúc bạn thành công - Ảnh minh họa: Internet

Gà nướng bằng nồi cơm điện với da bóng đẹp, giòn ngon thơm nức sẽ khiến bữa cơm gia đình bạn thêm tròn vị.

Chúc bạn thành công với cách làm gà nướng bằng nồi cơm điện vô cùng tiện lợi trên!

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