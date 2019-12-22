Dưới đây là những sai lầm khi luộc rau khiến món ăn mất chất, rước độc tố vào người.

Rau xanh cung cấp rất nhiều loại vitamin, chất xơ và khoáng chất nên đây chính là loại thực phẩm không thể thiếu trong những bữa cơm gia đình. Tuy nhiên, nếu chế biến rau không đúng cách bạn sẽ khiến rau mất hết dinh dưỡng , thậm chí gây nguy hại với cơ thể.

Nếu đã cắt nhỏ nhưng không luộc ngay, bạn đang mắc phải sai lầm khi nấu ăn khiến các vitamin trong rau bị oxy hóa, thất thoát một lượng lớn chất dinh dưỡng.

Sau khi đã nhặt rửa rau và cắt ra cẩn thận bạn nên luộc ngay để giữ được độ ngọt, ngon của chúng.

Luộc rau ở nhiệt độ thấp

Nếu cho rau vào luộc khi nước chưa sôi hoặc luộc bằng lửa nhỏ sẽ khiến rau úa vàng, không đẹp mắt và làm lượng vitamin C và B1 bay hơi.

Thế nên, bạn cần luộc rau với nước sôi trong nhiệt độ cao, chẳng những giúp rau nhanh chín, giảm lượng vitamin bị hòa tan trong nước luộc mà còn giúp món rau giòn, ngọt và có màu xanh mướt mắt.

Việc chần rau sẽ khiến rau xanh mất đi lượng lớn vitamin - Ảnh minh họa: Internet

Chần rau trước khi luộc

Nếu nghĩ chần rau trước khi luộc sẽ giúp loại bỏ những hóa chất độc hại, đảm bảo có được món ăn an toàn thì bạn đã nhầm.

Thực chất, việc chần rau qua nước sẽ khiến rau xanh mất đi lượng lớn vitamin, khiến bạn mất thời gian hơn mà chẳng được lợi ích gì.

Trữ rau quá lâu trước khi luộc

Với những loại rau như cải, rau ngót nếu để ở 20 độ C trong 24 giờ đã khiến lượng vitamin C bị hao hụt đến hơn 80%. Thế nên, càng tích trữ rau quá lâu trước khi luộc bạn càng khiến món ăn mất chất, không tốt cho sức khỏe.

Không nên ngâm rau trong nước muối quá lâu kẻo khiến rau mất chất - Ảnh minh họa: Internet

Ngâm rau trong nước muối quá lâu

Rau sau khi rửa dưới vòi nước chảy bạn có thể ngâm trong nước muối loãng để loại bỏ tạp chất còn bám bên ngoài.

Vậy nhưng, bạn không nên ngâm rau trong nước muối quá lâu kẻo khiến rau mất chất, mất đi mùi vị thơm ngon.

Cách luộc rau luôn xanh và giòn:

Nhỏ vài giọt dầu ăn vào nồi rau luộc sẽ giúp rau không bị rối - Ảnh minh họa: Internet

- Chỉ cần thêm chút muối hoặc đường vào nước luộc bạn sẽ có ngay món rau luộc xanh mướt mắt.

- Nhỏ vài giọt dầu ăn vào nồi rau luộc sẽ giúp rau không bị rối, bóng mượt và hấp dẫn hơn rất nhiều.

- Muốn các loại củ giữ được màu sắc đẹp bạn chỉ cần cho vài giọt chanh hoặc dấm vào nước luộc là được.

- Muốn rau giòn ngon bạn chỉ cần cho rau luộc vào ngâm trong nước đá khoảng 1 phút rồi vớt ra để ráo.

Chúc bạn thành công với những mẹo nấu ăn hay trên!