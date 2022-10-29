5 cách cực dễ để kéo dài tuổi thọ của các đồ gia dụng trong gia đình

Kéo dài tuổi thọ của vật dụng còn giúp tạo ra một môi trường sạch sẽ hơn bằng cách giảm thiểu chất thải, và giữ cho các vật dụng có tình cảm trong thời gian dài hơn.

Không có nhiều sản phẩm có thể sử dụng vĩnh viễn. Sau một thời gian nhất định, chúng sẽ hết tuổi thọ và trở thành đồ bỏ đi. Vậy có cách nào để trì hoãn việc hư hỏng của các vật dụng không? Ngăn chặn sự lãng phí tiền bạc và giảm tần suất tiếp xúc với hormone môi trường của sản phẩm.

Nếu bạn là người vụng về và bất cẩn, tốt hơn hết là bạn nên mua quần áo màu tối. Quần áo có màu đen, màu hạt dẻ, màu xám đậm hoặc màu xanh quân đội,… dù có bị đổ cà phê hay để lại vết bút cũng không lộ rõ. Quần áo màu sáng rất khó mặc lâu vì chỉ ngay một vết bẩn nhỏ cũng sẽ dễ nhận thấy.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, bạn cũng cần phân biệt giữa quần áo cần gấp và quần phải treo lên móc áo để bảo quản. Quần áo nhiều nếp nhăn thì bạn phải bảo quản bằng cách treo lên, quần áo dạng rũ xuống như áo len thì bạn nên gấp lại để ngăn chặn đứng sự biến dạng của quần áo.

Bạn nên giặt bằng nước lạnh và không nên giặt bằng nước nóng để giúp giữ dáng quần áo. Đặc biệt, các loại sợi như nylon chịu nhiệt yếu và dễ bị hư hỏng khi gặp nước nóng. Nếu sử dụng chất tẩy rửa chuyên dụng cho nước lạnh thì không cần sử dụng nước nóng mà chỉ cần chất tẩy rửa thông thường cũng có thể loại bỏ được.

Máy giặt

Ảnh minh họa: Internet

Bạn nên thường xuyên làm sạch lưới lọc chất thải của máy giặt. Vì nếu có cặn bột giặt dính trên lưới lọc, nó có thể cản trở dòng chảy của nước khi máy giặt đang chạy, vậy nên bạn cần phải lau sạch. Nên sử dụng loại bột giặt phù hợp với chức năng hoặc mục đích giặt và chỉ sử dụng theo lượng được khuyến nghị.

Khi bạn không sử dụng máy giặt, hãy mở cửa máy giặt ra để làm khô bên trong và kiểm tra kiểm tra định kỳ các bộ phận ống. Sửa chữa kịp thời để có thể kéo dài tuổi thọ của máy giặt của bạn.

Máy hút bụi

Ảnh minh họa: Internet

Nếu muốn sử dụng máy hút bụi lâu dài, bạn nên tập thói quen đổ sạch thùng bụi trước khi đầy. Bộ lọc cũng nên được làm sạch thường xuyên. Bạn nên dùng kéo cắt những sợi tóc hoặc sợi chỉ dính trên tấm hút của máy hút bụi để loại bỏ hết phần thừa, để máy hút hoạt động trơn tru hơn và không dễ bị hư

Máy pha cà phê

Ảnh minh họa: Internet

Vệ sinh máy pha cà phê của bạn một hoặc hai lần một tháng không chỉ giữ được hương vị và hương thơm của cà phê ngon mà còn hạn chế sự cố hỏng máy. Nếu bạn cho hỗn hợp giấm và nửa phần nước vào, và vận hành máy pha cà phê, nó có tác dụng khử trùng bên trong. Sau đó, cho máy chạy thêm 2-3 lần nữa bằng nước lã để vệ sinh bên trong.

Ghế sô pha

Nếu đệm bị bung ra sau khi sử dụng sofa một thời gian dài thì có thể nói rằng sofa đã hết tuổi thọ. Nhưng nếu lò xo đệm vẫn còn tốt, tất cả những gì bạn cần làm là đặt một tấm bọc lên che phủ bề mặt ghế sofa cũ và rách.

Ảnh minh họa: Internet

Nên vệ sinh sofa da thường xuyên bằng chất tẩy da để tránh làm nứt bề mặt da. Không chỉ ghế sofa da mà ghế da trên ô tô cũng vậy. Ngoài ra, để kéo dài tuổi thọ của đồ da, nên tránh ánh nắng trực tiếp.

Theo Kormedi