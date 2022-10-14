Tủ lạnh ám mùi khó chịu, cho thứ vỏ tưởng chừng bỏ đi này vào, để qua đêm bạn sẽ thấy điều bất ngờ

Kiến thức hay 14/10/2022 11:51

Tủ lạnh là nơi chứa đủ các loại thực phẩm lại hoạt động liên tục suốt ngày nên rất dễ bị ám mùi, đặc biệt là mùi mít, sầu riêng,… sẽ khiến tủ bị hôi.

Cách dùng vỏ mướp khử mùi tủ lạnh

Vỏ mướp đã nạo đem bỏ vào bát sạch và đặt bên trong ngăn mát tủ lạnh. Dù chỉ là lớp vỏ mỏng bên ngoài nhưng chúng có mùi rất thơm. Để một thời gian, mùi hương sẽ lan tỏa khắp tủ lạnh, lấn át tất cả những mùi khó chịu lúc đầu. Khi mở cửa tủ lạnh, bạn sẽ chỉ còn thấy mùi thơm của hương mướp thôi.

Ngoài vỏ mướp ra, bạn cũng có thể sử dụng các nguyên liệu tự nhiên khác có sẵn trong gia đình và dễ kiếm ngoài chợ.

Tủ lạnh ám mùi khó chịu, cho thứ vỏ tưởng chừng bỏ đi này vào, để qua đêm bạn sẽ thấy điều bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, còn có các cách khác khử mùi tủ lạnh an toàn được các chuyên gia khuyên dùng

Dùng cam, chanh, quýt, bưởi

Tinh dầu tự nhiên có trong cam, chanh, quýt, bưởi không chỉ có khả năng hút mùi mà còn lan tỏa hương thơm dễ chịu khắp tủ lạnh. Chỉ cần dùng một chiếc vỏ mỏng hoặc cắt một miếng hoa quả ở góc tủ và chúng sẽ tự động làm sạch không gian bảo quản thực phẩm của bạn.

Tinh dầu tự nhiên có trong cam, chanh, quýt, bưởi không chỉ có khả năng hút sạch mùi hôi mà còn lan tỏa hương thơm dễ chịu khắp tủ lạnh. Chỉ cần sử dụng lớp vỏ mỏng hoặc cắt một phần quả để trong góc tủ là chúng sẽ tự động làm sạch không gian lưu trữ thực phẩm của bạn rồi.

Tủ lạnh ám mùi khó chịu, cho thứ vỏ tưởng chừng bỏ đi này vào, để qua đêm bạn sẽ thấy điều bất ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Dùng quả dứa

Đây là loại quả phổ biến dùng để khử mùi ô tô. Không chỉ thế, dứa cũng giúp khử mùi tủ lạnh hiệu quả. Cũng tương tự như các loại quả trên, bạn chỉ cần gọt lớp vỏ mỏng hoặc cắt những miếng dứa nhỏ đặt trong góc tủ hay từng ngăn tủ nhỏ là có thể khử mùi hiệu quả, mang lại không gian tươi mát cho chiếc tủ lạnh của mình.

Tủ lạnh ám mùi khó chịu, cho thứ vỏ tưởng chừng bỏ đi này vào, để qua đêm bạn sẽ thấy điều bất ngờ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Dùng túi trà

Tinh chất có trong lá trà khô giúp hấp thụ hết những mùi hôi khó chịu. Bạn chỉ cần cho khoảng 50g trà ướp hoa để trong một túi nhỏ và đặt vào tủ lạnh sẽ được thấy hiệu quả bất ngờ. Sau khoảng 1 tháng sử dụng, bạn hoàn toàn có thể phơi khô chè dưới ánh mặt trời và tái sử dụng.

Tủ lạnh ám mùi khó chịu, cho thứ vỏ tưởng chừng bỏ đi này vào, để qua đêm bạn sẽ thấy điều bất ngờ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Dùng bã cà phê

Cà phê là một trong những nguyên liệu hữu ích trong việc xử lý mùi tủ lạnh. Bạn chỉ cần để phần bã cà phê đã sử dụng cho vào một túi lọc nhỏ và đặt trong góc tủ. Chúng có tác dụng trong khoảng 3 tuần, sau đó chỉ lần lấy ra và thay túi mới là được.

Tủ lạnh ám mùi khó chịu, cho thứ vỏ tưởng chừng bỏ đi này vào, để qua đêm bạn sẽ thấy điều bất ngờ - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

 

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