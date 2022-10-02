Mặc dù là loại thực phẩm giàu dinh dưỡng thế nhưng tiết lợn (huyết heo) lại bị mọi người chê bẩn và không sử dụng.

Tiết lợn là một trong những phần rất bổ dưỡng của con lợn mà ít người biết. Việc ăn tiết thường xuyên sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể. Ăn tiết lợn thường xuyên có lợi ích gì?

Trong tiết lợn có chứa các lysine và rất giàu protein vì thế việc ăn loại thực phẩm này sẽ giúp tăng cảm giác thèm ăn và cải thiện khả năng miễn dịch của cơ thể một cách hiệu quả. Bên cạnh đó, trong tiết lợn cũng có chứa nhiều sắt, do đó nó bổ sung lượng sắt cần thiết cho cơ thể đồng thời bảo vệ niêm mạc đường tiêu hóa.

Ảnh minh họa: Internet Một vài tác dụng của việc ăn tiết lợn thường xuyên: 1. Cầm máu Người ta tìm thấy trong tiết lợn có chứa nhiều vitamin K, đây là chất dùng để làm đông máu vì thế nó sẽ giúp cầm máu hiệu quả. 2. Ngừa lão hóa Hàm lượng các ganoderma lucidum có trong tiết lợn giúp chống lão hóa tốt, giúp da săn chắc, sáng bóng. Bên cạnh đó, nó còn hỗ trợ phòng ngừa bệnh Alzheimer. Ảnh minh họa: Internet 3. Phòng ngừa bệnh thiếu máu Hàm lượng sắt có trong tiết lợn cao gấp 2 lần gan và 20 lần thịt nạc vì thế nếu ăn thường xuyên sẽ bổ sung sắt cho máu cực kỳ tốt. Ngoài ra, tiết lợn còn có thể giúp phòng chống thiếu máu do thiếu sắt, bệnh thường gặp ở cả người lớn và trẻ em. 4. Giảm cân, đẹp da Tiết lợn là thực phẩm ít chất béo, ít calo vì thế không sợ tăng cân. Ngoài ra, vì giàu sắt nên nếu ăn thường xuyên sẽ giúp da dẻ hồng hào, căng bóng. 5. Ngừa ung thư Nghiên cứu y học đã chỉ ra, trong tiết lợn chứa một lượng lớn hormone giúp chữa lành các tế bào bị tổn thương, ức chế sản sinh tế bào ung thư hiệu quả và có tác dụng ngăn ngừa ung thư. Ảnh minh họa: Internet

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