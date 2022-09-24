Ngơ ngác khi thấy vợ xịt giấm lên chăn gối, hỏi ra mới hay đó là tuyệt chiêu hiếm người biết đến

Ngày nay, chăn gối được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau nhưng người ta thường ưa chuộng chất liệu mềm mại, thấm hút. Đồng nghĩa với nó, chăn đệm rất dễ bám mồ hôi và chất bẩn từ môi trường xung quanh, tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn, nấm mốc sinh sôi, gây ra mùi hôi mốc khó chịu. Chúng khiến bạn cảm thấy bất tiện, đôi khi ngứa ngáy và sinh ra vấn đề tiêu cực tới sức khỏe .

Không khí xung quanh chúng ta luôn tồn tại những hạt bụi nhỏ li ti mà mắt thường khó có thể quan sát được. Bụi bám vào từng ngóc ngách trong căn nhà, đặc biệt là trên chất liệu chăn gối, gây kích ứng mũi mỗi khi hít phải, làm ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ, thậm chí là hệ hô hấp của bạn.

3. Thực phẩm vương vãi

Nhiều người thường có thói quen ăn uống ngay tại giường, làm rớt thức ăn, đổ các loại sốt hoặc bay những mảnh vụn nhỏ xuống chăn gối. Phần đồ ăn còn sót lại lâu ngày sẽ bị phân hủy, sinh ra mùi hôi khó chịu. Không chỉ thế, mùi này còn thu hút côn trùng và các vi sinh vật có hại gây ra bất tiện trong sinh hoạt và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của bạn.

4. Nước tiểu

Những gia đình có trẻ nhỏ hoặc nuôi thú cưng sẽ không tránh khỏi tình trạng dính nước tiểu lên chăn đệm. Mùi này rất đậm đặc, gây khó chịu, đau đầu, nhất là vào những ngày nắng nóng. Không chỉ gây mùi, nước tiểu còn gây ra nấm mốc trên chăn đệm.

5. Thời tiết nóng, độ ẩm cao

Độ ẩm cao là điều kiện thuận vô cùng thuận lợi cho nấm mốc phát triển, chúng không chỉ đe dọa đến vấn đề sức khỏe của con người mà còn gây ra mùi hôi khó chịu trên chăn đệm nhà bạn.

6. Bảo quản không đúng cách

Chăn gối không sử dụng nếu bảo quản sai cách sẽ tạo ra mùi hôi khó chịu. Nếu đựng chăn gối trong túi kín sẽ ngăn chặn được bụi bẩn nhưng lại làm tăng độ ẩm khiến vi khuẩn, nấm mốc sinh sôi gây bốc mùi và chuyển màu chăn đệm.

Ảnh minh họa: Internet

Cách xử lý chăn gối hôi mốc với giấm

Giấm trắng là một nguyên liệu có tác dụng sát khuẩn, khử mùi vô cùng hiệu quả với cách sử dụng rất đơn giản.

– Bước 1: Chuẩn bị giấm với một ít nước và giấy hút ẩm.

– Bước 2: Trước hết, pha giấm và nước theo tỷ lệ 1:2.

– Bước 3: Xịt dung dịch lên trên nền vải cần làm sạch và khử mùi.

– Bước 4: Sau đó, chỉ cần dùng giấy hút ẩm thấm bớt lượng nước thừa và bật quạt cho nền vải khô ráo hoàn toàn. Vết bẩn và mùi hôi mốc sẽ hoàn toàn biến mất.

Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý cách sử dụng chăn gối tránh mùi hôi mốc khó chịu

– Khi thời tiết có độ ẩm cao, không nên giặt hay phơi khô chăn gối ngoài trời vì dễ bị nhiễm nấm mốc, thay vào đó nên dùng quạt, điều hòa hoặc máy sấy ở chế độ sấy lạnh để làm khô nhanh chóng và hiệu quả hơn.

– Không nên sử dụng bàn ủi, máy sấy nóng, lò sưởi… để tác động nhiệt trực tiếp lên chăn gối vì có thể gây bạc màu vải, nhăn nhúm hoặc cháy khét.

– Khử mùi bằng các chất tạo mùi quá mạnh sẽ gây ra độc tố làm cản trở giấc ngủ và ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn.

– Sử dụng chất tẩy rửa mạnh sẽ khiến cho chất liệu vải bị hư hỏng hoặc biến dạng, đồng thời cũng lưu lại mùi tẩy khó chịu cho căn phòng của bạn.

– Không nên lạm dụng xà phòng trực tiếp trên chăn gối vì bột xà phòng sẽ thấm vào bên trong nền vải và mất nhiều thời gian xử lý hơn.

– Khi bảo quản chăn gối cần lót thêm tấm giấy hút ẩm để tránh mùi hôi mốc xuất hiện.

– Để giảm thiểu mùi hôi và tình trạng hư hỏng chăn gối, nên sử dụng túi hút chân không để chứa chăn đệm không sử dụng.