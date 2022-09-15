Nhân sâm của người nghèo, thần giữ của trong nhà - Nhà nào sở hữu loại cây này như có cả kho báu!

Kiến thức hay 15/09/2022 13:23

Không ai lạ gì với cây đinh lăng, nhưng ít người biết được ngoài tác dụng chữa bệnh thần kỳ, nó còn mang ý nghĩa phong thủy đặc biệt, giúp chặn khí xấu, giữ tiền của cho gia chủ.

Tìm hiểu chung về cây đinh lăng

Cây đinh lăng còn được gọi với tên khác là cây gỏi cá. Đây là loài cây quen thuộc trong vườn nhà mỗi người. Nó được trồng thường nhật ở vườn, đền chùa, trung tâm y tế, bệnh viện với công dụng chính là để làm cảnh và làm thuốc chữa bệnh.

Loài cây này có khá rất nhiều loại, thường nhật là đinh lăng lá kim, hay đinh lăng lá tròn, đinh lăng rang,… Đặc điểm chung của cây này là lá có răng cưa không đều, có mùi thơm, trong đó đinh lăng lá nhỏ được trồng và dùng nhiều hơn cả.

Nhân sâm của người nghèo, thần giữ của trong nhà - Nhà nào sở hữu loại cây này như có cả kho báu! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Cây đinh lăng – Nhân sâm của người nghèo

Dân gian đã đúc kết kinh nghiệm dùng cây đinh lăng, các nhà khoa học cũng đã có nhiều thống kê về tính ưu việt để chữa các bệnh khác nhau của loại cây này. Đinh lăng được coi là “nhân sâm của người nghèo”, khả năng chữa và hồi phục nhiều bệnh lâu năm.

Nước lá đinh lăng tươi vừa dễ uống, đảm bảo giữ nguyên được lượng chất rất cần thiết, vừa giúp bồi bổ cơ thể không những người bệnh mà cả với người không có bệnh. Dùng đinh lăng phòng và điều trị các bệnh suy yếu trí nhớ, stress suy nhược thần kinh hay những người thiểu năng tuần hoàn não, tiền đình với các chứng hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ có công dụng rất tốt.

Nhân sâm của người nghèo, thần giữ của trong nhà - Nhà nào sở hữu loại cây này như có cả kho báu! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những bệnh như đau lưng mỏi gối, đau khớp, thấp khớp của người già nếu kiên trì uống nước thân cây đinh lăng sắc với một vài loại thuốc bắc theo đơn của thầy thuốc cũng sẽ nhanh chóng được nâng cao hơn.

Với các bệnh ngoài da như nổi mề đay, mẩn ngứa do dị ứng dùng lá đinh lăng khô 80g, đổ 500ml nước sắc còn 250ml chia làm 2 lần uống trong ngày sẽ nhanh chóng hết nổi mẩn. Hoặc khi bạn bị thương ngoài da mà nhà có sẵn cây đinh lăng, khả năng nhai hoặc giã nát lá đinh lăng rồi đắp ngay lên vết thương làm dịu đau và nhanh liền.

Ngoài những công dụng trên, cây này còn được dùng để chữa các bệnh như khó tiểu, liệt dương, ho suyễn, viêm gan mãn tính, thậm chí là chữa sốt rét…

Nhân sâm của người nghèo, thần giữ của trong nhà - Nhà nào sở hữu loại cây này như có cả kho báu! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Tác dụng phong thủy của cây đinh lăng

Không phải tự nhiên mà cây đinh lăng mini bon sai lại được nhiều người lựa chọn để trồng làm cảnh trước cửa nhà, hoặc trang trí phòng khách xanh mát nhiều đến thế. Vậy cây đinh lăng có ý nghĩa phong thủy như thế nào?

Theo quan điểm phong thủy, nguồn năng lượng xanh từ cây đinh lăng rất dồi dào, mang lại một không khí trong lành, dịu mát cho mọi người.

Không chỉ vậy, đinh lăng còn mang ý nghĩa phong thủy đặc biệt, ngăn chặn khí xấu xông vào nhà, từ đó trấn giữ nguồn năng lượng tốt, giúp tài khí dễ tích tụ, không bị tiêu tán, được coi như “thần giữ của” cho chủ nhà. Nó xứng đáng là một trong cây phong thủy nên trồng trong vườn.

Nhân sâm của người nghèo, thần giữ của trong nhà - Nhà nào sở hữu loại cây này như có cả kho báu! - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Đinh lăng - Cây gia vị trong ẩm thực

Đinh lăng còn là một loại rau quen thuộc, có thể ăn sống kèm với một số món ăn khác. Người ta thường chọn loại lá đinh lăng nhỏ có nhiều răng cưa để làm rau ăn kèm với món gỏi cá hoặc cho thêm vài cọng lá đinh lăng khi gói nem.

Không chỉ giúp cho món ăn thêm đẹp mà mùi vị của các món gỏi hay nem khi ăn kèm đinh lăng đều trở nên hấp dẫn hơn hẳn.

Đinh lăng kho với cá, mà phổ biến nhất là kho cá lóc, cá diêu hồng, cũng là món ngon dân dã, bổ dưỡng. Nó cũng được dùng làm rau gia vị cho một số món xào hoặc canh, cho món ăn thêm hấp dẫn. Ngoài ra, củ của cây đinh lăng còn có thể sử dụng để ngâm rượu, bồi bổ sức khỏe nam giới.

Nhân sâm của người nghèo, thần giữ của trong nhà - Nhà nào sở hữu loại cây này như có cả kho báu! - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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