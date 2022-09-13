Nhiều người nghĩ rằng, rửa thịt gà dưới nước lạnh là cách giúp làm sạch vi trùng, cặn bẩn dính trên thịt gà. Thịt gà sống thường chứa đầy vi khuẩn, chẳng hạn như campylobacter hoặc salmonella, nhưng rửa bằng nước không có tác dụng để loại bỏ hết những vi khuẩn này.

Các chuyên gia về ngộ độc thực phẩm và an toàn sức khỏe khuyến nghị mọi người không nên rửa thịt gà sống trước khi nấu. Điều này có thể làm tăng sự lây lan của vi khuẩn và nguy cơ lây nhiễm chéo. Việc xử lý cẩn thận thịt gà sống trong quá trình chế biến là chìa khóa để phòng tránh ngộ độc thực phẩm.

USDA cho rằng, cách chắc chắn duy nhất để loại bỏ vi khuẩn là nấu thịt gà ở nhiệt độ thích hợp. Các quy tắc này cũng áp dụng cho các loại thịt và cá khác. Nhiệt độ tối thiểu của thịt gà nấu chín phải là 165 độ.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (USDA), việc rửa thịt gà sẽ làm trầm trọng thêm các vấn đề liên quan tới nhiễm khuẩn. Điều này là do nước chảy và bắn tung tóe có thể làm lây lan vi khuẩn xung quanh bồn rửa, mặt bàn và thậm chí cả quần áo của bạn.

Ngay cả những đầu bếp chuyên nghiệp cũng có những ý kiến trái chiều xung quanh việc có nên rửa thịt gà trước khi nấu hay không.

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Trong trường hợp nếu bạn vẫn muốn giữ thói quen rửa thịt gà trước khi nấu, hãy đảm bảo cách làm của mình an toàn.

Jennifer Quinlan, nhà nghiên cứu về an toàn thực phẩm của Đại học Drexel, Mỹ nói với trang NPR rằng: “Hãy thử không rửa thịt gà ít nhất một lần để xem liệu bạn có thực sự nhận thấy sự khác biệt hay không.

Nếu quyết định giữ thói quen rửa thịt của mình, bạn sẽ cần phải thực hiện các biện pháp để khử trùng đúng cách bất kỳ bề mặt nào mà chất lỏng hoặc tiết bắn tung tóe từ thịt gà văng ra ngoài. Điều này sẽ ngăn ngừa việc lây nhiễm chéo.

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Ngoài ra, bạn cần rửa tay với xà phòng sau khi chạm vào thịt sống hoặc bất kỳ thực phẩm nào, dụng cụ đã tiếp xúc với nó. Việc xử lý cẩn thận thịt gia cầm sống là điều cần thiết để bảo vệ sức khỏe cho chính mình”.

Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng, việc họ rửa thịt gà không liên quan tới yếu tố vi khuẩn mà chủ yếu là do họ muốn làm sạch các chất cặn bẩn bám trên thịt, mang lại cảm giác ngon miệng hơn, không nhất thiết là diệt vi trùng.

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Luca Corazzina, bếp trưởng tại nhà hàng 312 Chicago, Mỹ cho biết: “Nếu bạn mua ức gà tươi, không có da thì không cần phải rửa sạch. Trong trường hợp bạn vẫn lo lắng về việc thịt có sạch hoàn toàn không, bạn có thể ngâm thịt trương nước pha giấm hoặc nước cốt chanh, để trong tủ lạnh không quá 2 tiếng trước khi nấu”.