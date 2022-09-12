Thời tiết nắng mưa thất thường, áp dụng ngay tuyệt chiêu làm khô giày bị ướt nhanh chóng

Kiến thức hay 12/09/2022 12:43

Nỗi lo giày bị ẩm ướt trong ngày mưa sẽ không còn nữa nếu bạn biết 3 cách làm khô giày này!

Sử dụng muối 

Thời tiết nắng mưa thất thường, áp dụng ngay tuyệt chiêu làm khô giày bị ướt nhanh chóng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Muối là thứ gia vị phổ biến mà chắc hẳn là nhà nào cũng có. Bên cạnh công dụng trong nấu nướng, muối ăn còn được sử dụng để hút ẩm, làm khô giày cực nhanh. Mặc dù cách này ít tốn kém và dễ thực hiện nhưng lại khiến bạn tốn khá nhiều công sức. Lý do là các bước thực hiện sẽ phải lặp đi lặp lại nhiều lần mới đem lại kết quả.

Các bước thực hiện như sau:

- Bước 1: Cho muối vào chảo rang tới khi muối nóng. Bạn lưu ý không được làm muối bị cháy vàng.

- Bước 2: Bạn cho muối đã rang nóng vào 2 chiếc túi vải hoặc tất mỏng. Sau đó bỏ chúng vào trong đôi giày bị ướt.

- Bước 3: Bạn theo dõi độ nóng của muối và đảm bảo túi muối luôn nóng cho tới khi giày khô. 

Dùng giấy báo, gói hút ẩm

Thời tiết nắng mưa thất thường, áp dụng ngay tuyệt chiêu làm khô giày bị ướt nhanh chóng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giấy báo và gói hút ẩm sẽ là bạn đồng hành thân thiết cùng bạn trong mùa mưa này đấy. Với những đôi giày da, giày vải, mỗi khi giày bị ướt mưa, bạn hãy dựng đứng giày một lát để lượng nước thừa trong giày sẽ được thoát ra hết. Sau đó, bạn nhét giấy báo vào đầy trong giày (để giày không bị mất dáng), dùng tờ giấy khác bọc bên ngoài giày, rồi để giày ở nơi khô thoáng, có ánh sáng, không được phơi dưới trời nắng, nhất là giày da. Cứ khoảng 20 đến 30 phút, bạn đổi giấy báo mới một lần. Độ ẩm trong giày sẽ được giấy báo hút hết, giày sẽ chóng khô hơn rất nhiều.

Quạt máy

Cách này phù hợp với giày chất liệu da bền hoặc giày thể thao. Giày da lộn có thể cần được sấy khô chậm hơn.

Dùng một chiếc quạt bàn hoặc quạt đứng có độ cao lớn hơn chiều dài của giày. Đặt một chiếc khăn lau bên dưới mặt trước của quạt để thấm nước từ giày trong quá trình sấy khô. Lấy lót giày ra và sấy khô riêng với máy sấy hoặc bộ tản nhiệt trong vòng vài phút nếu chúng không phải làm bằng da.

Lấy một cái mắc áo cũ và dùng kìm cắt một đoạn tầm 15 cm rồi uốn thành hình chữ “S”. Một đầu uốn nhỏ hơn để móc vào quạt và đầu kia để móc vào giày.

Tháo dây giày, mở rộng giày để luồng gió từ quạt thổi vào được nhiều nhất. Bật quạt ở mức trung bình đến cao trong 1 đến 2 giờ để giày khô hoàn toàn.

Những cách trên đây có thể giúp đôi giày của bạn khô nhanh hơn khi bị ướt, hãy thử áp dụng chúng ngay nhé! Chúc các bạn thành công!

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