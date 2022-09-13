Bí quyết khử mùi hôi chân đơn giản, đi giày cả ngày vẫn thơm tho sạch sẽ

Kiến thức hay 13/09/2022 05:36

Không chỉ riêng phụ nữ, mùi hôi chân luôn là điều khiến các đấng mày râu trở nên tự ti trong đời sống hằng này. Áp dụng ngay những mẹo giúp loại bỏ mùi hôi chân này nhé.

Sử dụng baking soda

Baking soda (thuốc muối) có thể làm chất khử mùi cho giày và bàn chân. Bạn có thể mua baking soda ở các tiệm thuốc tây để tránh các loại không có nhãn mác hoặc nguồn gốc không đáng tin cậy. Để khử mùi hôi chân, bạn rắc 1 ít banking soda vào cả hai chiếc giày rồi mới mang, hoặc bạn có thể rắc baking soda vào giày rồi để qua đêm và đổ ra khỏi giày vào buổi sáng nếu cần mang ngay.

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Ảnh minh họa: Internet

Ngâm chân

Ngâm chân với nước muối ấm mang đến nhiều lợi ích. Thói quen này góp phần kích thích lưu thông máu, giúp bạn cảm thấy thư giãn, dễ ngủ hơn vào buổi tối. Bên cạnh đó, ngâm chân với nước muối khiến da chết trở nên mềm, dễ bị bong tróc, từ đó làm sạch hiệu quả. Ngoài muối, bạn cũng có thể ngâm chân với nước ấm pha giấm. Giấm mang đặc tính kháng khuẩn có tác dụng loại bỏ mùi hôi chân.

Giữ giày của bạn khô ráo

Tốt hơn hết là bạn nên có hai đôi giày cho mỗi mùa để mang chúng thay phiên nhau. Nếu bạn không có đôi thứ hai và giày của bạn bị ướt, một phương pháp cũ sẽ hữu ích: Đặt một vài tờ báo đã vò nát vào bên trong và chúng sẽ hút ẩm qua đêm. Hoặc bạn có thể sử dụng máy sấy điện.

Cồn

Cồn là dung dịch mà tất cả các vi khuẩn luôn “căm ghét” nên có thể dùng làm vật liệu khử trùng, khử mùi hôi hết sức hiệu quả. Hãy nhỏ một ít cồn vào trong giày, chú ý tránh để cồn dính vào phần da thật của giày bởi cồn có thể phá hoại da (thế nên thỉnh thoảng bạn mới nên sử dụng phương pháp này). Sau đó, bạn để yên như vậy ở nơi thoáng gió là hoàn tất.

Bí quyết khử mùi hôi chân đơn giản, đi giày cả ngày vẫn thơm tho sạch sẽ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Không dùng tất nhiều lần

Theo Men's Journal, mang tất may từ sợi cotton, thoáng khí, hút ẩm giúp bàn chân luôn được thông thoáng. Bên cạnh đó, bạn nên thay tất ít nhất một lần/ngày. Nếu ở trong môi trường nóng bức, khi tập thể dục hoặc lúc nào bàn chân đổ nhiều mồ hôi, hãy thay tất thường xuyên. Khi giặt tất, bạn nên lộn mặt trong ra ngoài để bụi bẩn, lớp da chết được rửa trôi hoàn toàn.

Lau các kẽ ngón chân sau khi rửa

Không chỉ lau bàn chân của bạn sau khi tắm và chú ý dùng một chiếc khăn lau giữa các ngón chân của bạn. Làm như vậy giúp không để cho độ ẩm còn lại trở thành nguyên nhân gây nhiễm nấm.

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