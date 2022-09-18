7 công dụng TUYỆT DIỆU của nước rửa chén mà các chị em nội trợ dày dặn kinh nghiệm chưa chắc đã biết

Đảm bảo bạn sẽ ứng dụng đa dạng hơn vào việc tẩy rửa và làm sạch cho rất nhiều vật dụng khác xung quanh đời sống của mình đấy!

1. Nước rửa chén có thể diệt được côn trùng Công dụng của nước rửa chén đầu tiền phải được kể đến là diệt công trùng. Chỉ cần hòa khoảng 1 muỗng canh nước rửa chén với 200ml nước. Sau đó cho vào bình xịt để xịt vào những nơi có kiến hoặc côn trùng. Hoặc những nơi kiến, côn trùng, gián… làm tổ bạn có thể đổ trực tiếp vào ổ của chúng. Chỉ sau một thời gian chúng sẽ hết hoặc sẽ không sinh sống được nữa mà di dời đi chỗ khác. Nếu ruồi giấm thì nên trộn nước rửa chén với giấm gạo. Để dung dịch này vào một chiếc bát hoặc tô lớn rồi phủ túi ni lông đục lỗ lên trên. Ruồi sẽ tự động chui vào bên trong vì hương thơm của dung dịch này và bạn sẽ trừ khử được với số lượng lớn. Dung dịch này có thể để sẵn cạnh bếp, nơi sơ chế thức ăn để hạn chế mùa của ruồi tốt nhất.

Ảnh minh họa: Internet 2. Nước rửa chén dùng để tẩy các vết dầu mỡ trên vải Áo quần, thảm chùi nhà, khăn lau chén bát, tạp dề nấu nướng có thể dùng nước rửa chén bát để tẩy sạch. Cho một ít nước rửa chén phát vào một ít nước ấm. Sau đó dùng đổ trực tiếp lên các vị trí bị bẩn. Giặt sạch lại với nước. Riêng đối với áo sơ mi bạn có thể dùng khăn sạch, nhúng hỗn hợp trên và lau lên vết bẩn của áo. Ảnh minh họa: Internet 3. Dùng nước rửa chén để lau tủ bếp Khi hết các dung dịch chuyên dụng để lau tủ bếp, bạn có thể hòa nước rửa chén và nước sạch. Sau đó cho vào bình xịt và xịt trực tiếp lên tủ bếp. Những vết dầu mỡ bám lâu ngày, nấm mốc và vi khuẩn sẽ được loại bỏ hoàn toàn. Chỉ cần dùng khăn ẩm, mềm và thấm hút nước tốt để lau lại là được. Bạn sẽ không mất thời gian nhiều, tủ bếp lại có mùi thơm dễ chịu và đảm bảo được khả năng khử khuẩn tốt.

Cánh cửa tủ bếp sẽ luôn sáng bóng và không bị ố màu. Cách làm này sẽ thích hợp với tủ bếp làm bằng chất liệu nhựa tổng hợp. Nếu làm bằng gỗ thì phải đảm bảo gỗ đã được xử lý chống nước và xịt PU với bề mặt bóng loáng nhé. Ảnh minh họa: Internet 4. Làm mới đồ trang sức bạc vàng các loại Hòa một ít nước rửa chén vào một chiếc bát. Sau đó cho trang sức vào ngâm trong 5 phút và rửa lại với nước sạch. Những vết bẩn cứng đầu bám lâu ngày và hiện tượng xỉn màu sẽ biến mất. Trang sức của bạn sáng bóng như vừa đến tiệm kim hoàn làm mới về vậy. Ảnh minh họa: Internet 5. Tác dụng trong việc xoa dịu vết thương Dùng nước rửa chén cho vào túi zip nhỏ. Để nước rửa chén lên ngăn đá tủ lạnh. Sau khoảng 30 phút đến 1h bạn lấy ra sẽ thấy nước rửa chén không bị đông cứng như đá mà tương đối mềm. Chúng dễ định hình và chườm khớp vào vết sưng hoặc bầm tím của bạn. Cách làm này sẽ hiệu quả hơn so với việc chèn các loại đá đóng băng nguyên khối và hình thù không hợp với vùng bạn cần chườm lạnh. Ảnh minh họa: Internet 6. Dùng nước rửa chén để lau nhà, phòng tắm Nước rửa chén hoàn toàn có thể dùng để tẩy rửa các chất bẩn ở nhà vệ sinh, phòng tắm và có thể lau cả sàn. Tuy nhiên, với sàn nhà bạn chỉ nên đổ một lượng nhỏ để tránh trơn trượt. Đối với phòng tắm bạn có thể đổ trực tiếp lên để cọ rửa và làm sạch lại với nước. Ảnh minh họa: Internet 7. Công dụng của nước rửa chén có thể để diệt cỏ Hóa chất diệt cỏ sẽ gây hại cho môi trường. Đặc biệt là khi diệt cỏ trên hoa màu sẽ không an toàn khi bạn thu hoạch và dùng trong các bữa ăn. Hãy pha một ít nước rửa chén, muối và thêm một chút giấm rồi đổ hỗn hợp này lên phần cỏ bạn muốn diệt. Ảnh minh họa: Internet

Nhân sâm của người nghèo, thần giữ của trong nhà - Nhà nào sở hữu loại cây này như có cả kho báu! Không ai lạ gì với cây đinh lăng, nhưng ít người biết được ngoài tác dụng chữa bệnh thần kỳ, nó còn mang ý nghĩa phong thủy đặc biệt, giúp chặn khí xấu, giữ tiền của cho gia chủ.

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