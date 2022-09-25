Dùng que diêm khử mùi bồn cầu, mẹo lạ nhưng mang lại hiệu quả tức thì, chị em nội trợ học hỏi ngay!

Vấn đề mùi hôi nhà vệ sinh tưởng phức tạp nhưng lại được giải quyết nhanh chóng theo cách không ai ngờ tới, chỉ với một chiếc tất cũ hay một que diêm.

Khử mùi bồn cầu bằng que diêm mang lại hiệu quả tức thì Khi đi vệ sinh, chúng ta sẽ tạo ra mùi methyl mercaptan. Mùi hôi này mang đến cảm giác khó chịu, làm bẩn không khí và lưu lại mùi hôi kéo dài. Trong khi đó que diêm lại có chứa lưu huỳnh. Khi đốt cháy que diêm sẽ tạo ra mùi sulfur dioxide. Nồng độ mùi của que diêm sẽ làm che đi mùi methyl mercaptan hiệu quả tức thì. Sau khi đi vệ sinh, đốt cháy một que diêm bạn sẽ khử được mùi hôi ngay lập tức. Tuy nhiên, nên cẩn thận với các lỗ cống, không nên vứt que diêm còn cháy dở xuống cống nước. Dưới các cống rãnh có thể tồn tại khí mê tan. Gặp lửa khí này có thể bốc cháy. Nên tìm hiểu quy tắc hoạt động, kết cấu của hệ thống ống cống ngầm của gia đình mình trước khi sử dụng.

Ảnh minh họa: Internet Các cách khử mùi hôi bồn cầu khác Ngoài việc dùng que diêm để khử mùi bồn cầu bạn có thể khử bồn cầu với vô vàn phương pháp thủ công và hiệu quả khác. Chẳng hạn như: Khử mùi hôi bồn cầu bằng đá lạnh Đá lạnh mang đến khả năng khử mùi hôi bồn cầu rất hiệu quả. Khi cho một lượng đá lạnh vào bồn cầu sẽ khiến dung dịch Amoniac loãng và chảy xuống dưới theo sự tan dần của nước đá. Hơi nước sẽ ngưng tụ thay vì bay hơi lên trên nên mùi hôi cũng hạn chế đi rất nhiều.

Đặc biệt, đá lạnh sẽ ngăn các loại vi khuẩn phát triển và sinh sôi nảy nở. Điều này khiến những tác nhân gây hôi bồn cầu sẽ giảm đi rất nhiều. Khi nhiệt độ thấp, hơi lạnh nhiều tỏa ra từ đá cũng khiến cho phản ứng hóa học của các chất bẩn khó xảy ra. Các tạp chất khi đi vệ sinh sẽ không thể bám vào thành bồn cầu. Và cuối cùng, khi xả nước bao gồm những viên đá lạnh bên trọng sẽ giúp áp lực nước mạnh hơn và thông tắc cầu tốt hơn. Phương pháp này an toàn, tiện ích và khả thi đối với mỗi gia đình. Hầu hết hiện nay mọi nhà đều có tủ lạnh. Hoặc những lúc dùng đá lạnh cho các mục đích khác còn dư hãy cho vào bồn cầu nhé. Ảnh minh họa: Internet Baking soda, muối, chanh Dùng hỗn hợp muối, chanh và baking soda hòa thêm một ít nước. Sau đó đổ trực tiếp vào bồn cầu. Đợi khoảng 5 đến 10 phút thì xả nước để hỗn hợp này cuốn theo mảng bám bẩn, mùi hôi trôi theo dòng nước. Cách làm này sẽ vừa khử khuẩn, loại trừ mảng bám quanh thành bồn cầu và khử mùi hôi cực kỳ hiệu quả. Sau khi sử dụng, mùi tinh dầu chanh sẽ thoang thoảng mang đến cảm giác dễ chịu hơn cho những lần đi vệ sinh tiếp theo. Hoặc nếu nhà không có baking soda. Bạn chỉ cần dùng chanh tươi, một ít muối và nước. Xay hỗn hợp này lên rồi đổ vào bồn cầu. Đợi một thời gian rồi xả nước đi cũng khử được mùi hôi vô cùng hiệu quả. Ảnh minh họa: Internet

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