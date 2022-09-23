Cắt quả chanh làm tư rồi đặt đầu giường, sáng hôm sau ngủ dậy điều kì diệu bất ngờ xảy ra!

Kiến thức hay 23/09/2022 11:49

Đặt chanh ở đầu giường sẽ mang lại nhiều lợi ích cho bạn. Hãy cùng tìm hiểu nhé.

Làm sạch không khí

Nếu đặt vài quả chanh hoặc miếng chanh cạnh giường ngủ, chúng sẽ mang đến lợi ích tuyệt vời. Chanh không chỉ tỏa mùi thơm mà còn có tính diệt khuẩn. Axit citric khuếch tán từ chanh có thể giúp thanh lọc không khí. Ngoài ra, tinh dầu từ vỏ chanh còn giúp khu vực giường ngủ có mùi thơm nhẹ, mang lại cảm giác thư giãn.

Cắt quả chanh làm tư rồi đặt đầu giường, sáng hôm sau ngủ dậy điều kì diệu bất ngờ xảy ra! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đuổi côn trùng

Bạn có thể sử dụng chanh để đuổi các loại côn trùng đáng ghét mà không cần tốn tiền mua hóa chất. Việc chà vỏ chanh lên da cũng giúp đuổi kiến, muỗi hiệu quả.

Cắt quả chanh làm tư rồi đặt đầu giường, sáng hôm sau ngủ dậy điều kì diệu bất ngờ xảy ra! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giảm căng thẳng, giúp ngủ ngon

Khi chịu áp lực lâu dài, căng thẳng khiến cơ thể cạn kiệt serotonin vì nó là hormone giúp chúng ta vui vẻ, dễ chịu.

Nếu ngửi hương thơm của chanh vào ban đêm sẽ kích thích não bộ tiết ra serotonin giúp giảm căng thẳng, qua đó có thể khiến bạn tự nhiên rơi vào trạng thái thư giãn tốt hơn và nhanh chóng bước vào giấc ngủ ổn định.

Cắt quả chanh làm tư rồi đặt đầu giường, sáng hôm sau ngủ dậy điều kì diệu bất ngờ xảy ra! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện trí nhớ

Nếu bạn ngửi thấy mùi hương chanh thường xuyên, trí nhớ của bạn sẽ được cải thiện rất nhiều. Đặt hai trái chanh trên đầu giường để đảm bảo có được giấc ngủ ổn định.

Không những thế, việc này còn tạo cho bạn tràn đầy năng lượng và căng tràn cảm xúc vào ngày hôm sau. Bạn có thể có được sự minh mẫn, suy nghĩ rõ ràng và bộ nhớ được cải thiện một cách tự nhiên.

Với học sinh khi phải đối mặt với các kỳ thi căng thẳng, áp dụng phương pháp này sẽ mang lại những hiệu quả vô cùng bất ngờ.

Cắt quả chanh làm tư rồi đặt đầu giường, sáng hôm sau ngủ dậy điều kì diệu bất ngờ xảy ra! - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý: 

Khi cắt, bạn bổ quả chanh từ trên xuống khoảng 3/4 trái chanh, chia làm 4 phần đều nhau rồi đặt đầu giường.

Hãy chọn trái tươi vì như vậy sẽ để được lâu hơn, hương thơm hơn, tinh dầu nhiều hơn và mang lại tác dụng tốt hơn nhé.

Cắt quả chanh làm tư rồi đặt đầu giường, sáng hôm sau ngủ dậy điều kì diệu bất ngờ xảy ra! - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet
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