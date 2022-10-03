Khi ăn đậu phụ chớ dại kết hợp với hành lá, kẻo đồ ngon lại hóa "thuốc độc", rước thêm bệnh về cho cả gia đình!

Kiến thức hay 03/10/2022 13:24

Đậu phụ rán tẩm hành, đậu phụ sốt cà chua cho hành… hầu hết các món chế biến từ đậu phụ đều cho hành lá làm gia vị giúp tăng hương và vị. Đây là thói quen của hầu hết các chị em nội trợ, tuy nhiên điều này lại là một sai lầm, không tốt cho sức khỏe bởi hành là một trong những thực phẩm không nên kết hợp với đậu phụ.

Tại sao không nên cho hành vào các món đậu phụ

Nguyên nhân là do trong hành có chứa axit oxalic còn đậu phụ chứa nhiều canxi. Khi nấu chung đậu phụ và hành, canxi sẽ kết hợp với axit oxalic hình thành chất canxi oxalate, khó hòa tan, khiến cho cơ thể rất khó hấp thu canxi. Từ đó khiến cơ thể vừa thiếu canxi vừa dễ tạo sỏi..

Một lượng nhỏ có thể gây ngứa, nóng rát trong miệng. Một lượng lớn hơn gây suy giảm chức năng tiêu hóa, giảm hấp thu calci, ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ dinh dưỡng của cơ thể.

Khi ăn đậu phụ chớ dại kết hợp với hành lá, kẻo đồ ngon lại hóa 'thuốc độc', rước thêm bệnh về cho cả gia đình! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Các thực phẩm khác không nên kết hợp với đậu phụ

Ngoài hành lá thì đậu phụ còn kỵ với một số loại thực phẩm sau, các chị em nội trợ nên biết để tránh, đảm bảo sức khỏe cho gia đình.

Thịt dê

Trong thành phần của thịt dê có chứa chất làm tác dụng ngược với đậu phụ nên khi ăn cùng lúc 2 loại thực phẩm này sẽ gây chướng bụng, khó tiêu. Nếu ăn nhiều và trong thời gian dài có thể gây bệnh vàng da, phù chân.

Khi ăn đậu phụ chớ dại kết hợp với hành lá, kẻo đồ ngon lại hóa 'thuốc độc', rước thêm bệnh về cho cả gia đình! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trứng gà

Cả trứng gà và đậu phụ đều có nhiều canxi, giàu protein nên khi ăn chung 2 loại thực phẩm này sẽ gây ảnh hưởng tới sự hấp thu protein của cơ thể. Khi bạn ăn quá nhiều có thể gây chướng bụng, khó tiêu, cản trở tới sự hấp thụ protein trong cơ thể.

Khi ăn đậu phụ chớ dại kết hợp với hành lá, kẻo đồ ngon lại hóa 'thuốc độc', rước thêm bệnh về cho cả gia đình! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Sữa bò

Sữa bò và đậu phụ là hai thực phẩm kỵ với nhau. Nếu ăn chung 2 loại thực phẩm này sẽ giảm khả năng hấp thụ dưỡng chất canxi trong cơ thể bạn, làm giảm các chất dinh dưỡng trong cả sữa bò và đậu phụ...

Khi ăn đậu phụ chớ dại kết hợp với hành lá, kẻo đồ ngon lại hóa 'thuốc độc', rước thêm bệnh về cho cả gia đình! - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

 

Rau cải bó xôi

Không nên kết hợp hoặc ăn cùng lúc đậu phụ và cải bó xôi. Nguyên nhân là do cải bó xôi chứa nhiều chất diệp lục, sắt và axit oxalic, còn đậu phụ chứa nhiều protein, chất béo và calcium. Axit oxalic sẽ ảnh hưởng tới việc cơ thể hấp thụ canxi trong đậu phụ, gây thiếu hụt canxi và dễ tạo sỏi.

Khi ăn đậu phụ chớ dại kết hợp với hành lá, kẻo đồ ngon lại hóa 'thuốc độc', rước thêm bệnh về cho cả gia đình! - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

 

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